«Спартак» объявил об уходе Фернандо в «Бэйцзин Гоань»

Полузащитник «Спартака» Фернандо, как и ожидалось, продолжит карьеру в Китае. «Красно-белые» и «Бэйцзин Гоань» согласовали условия перехода.
27-летний бразилец провел в форме «Спартака» три сезона и за это время забил 12 голов в 98 матчах.
«„Спартак“ благодарит игрока за яркий след, оставленный в истории нашего клуба, и за тот позитив, который он каждый день дарил окружающим. Спасибо, Фернандо! Удачи в Пекине!» - отметила пресс-служба московского клуба.
По информации СМИ, «Спартак» заработал на трансфере 15 млн евро.
Хоть Мелкадзе, Гулиевы и ост всякие кавказцы смогут подоить Федуна...
А так что с Фернандо что без думаю в этом сезоне если за 5 место сможет побороться Спартак это будет чудо с таким тренером...
Хоть Мелкадзе, Гулиевы и ост всякие кавказцы смогут подоить Федуна...
А так что с Фернандо что без думаю в этом сезоне если за 5 место сможет побороться Спартак это будет чудо с таким тренером...
Сейчас ноунейм за «копейки» из средненького клуба, которому до сборной как до Китая...(ой)))))
Сейчас ноунейм за «копейки» из средненького клуба, которому до сборной как до Китая...(ой)))))
Сегодня 17:17
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Комментарий разочаровывает редакцию Soccer.Ru
Этож бры кры, он уже с десяток лет переобувается здесь из КЗ в сбг и наоборот... Он зареган на 6 -7 сайтах.. На самом деле он не относится ни к тем , ни к другим, футбольные моменты ему по барабану, весь смысл пребывания его на футбольных ресурсах,это гадить в сторону Спартака... Там весь смысл жизни в этом
Сегодня 17:17
Показать
Комментарий разочаровывает редакцию Soccer.Ru
Этож бры кры, он уже с десяток лет переобувается здесь из КЗ в сбг и наоборот... Он зареган на 6 -7 сайтах.. На самом деле он не относится ни к тем , ни к другим, футбольные моменты ему по барабану, весь смысл пребывания его на футбольных ресурсах,это гадить в сторону Спартака... Там весь смысл жизни в этом
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да бомж он махровый.только залетные думает что он паровоз)))
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да бомж он махровый.только залетные думает что он паровоз)))
Судья Сергей Карасев принес извинения "Оренбургу" и болельщикам команды за ошибки, которые он допустил в матче 3-го тура чемпионата России с "Зенитом" (0:2).
– В матче 3-го тура РПЛ "Оренбург" – "Зенит" я, к сожалению, допустил ошибки, которые повлияли на результат игры. Хотел бы принести за них извинения ФК "Оренбург", а также всем болельщикам команды, – сказал Карасев "СЭ".
Кому только нужны его извинения,если все судьи сначала за проект,а потом извиняются!
Судья Сергей Карасев принес извинения "Оренбургу" и болельщикам команды за ошибки, которые он допустил в матче 3-го тура чемпионата России с "Зенитом" (0:2).
– В матче 3-го тура РПЛ "Оренбург" – "Зенит" я, к сожалению, допустил ошибки, которые повлияли на результат игры. Хотел бы принести за них извинения ФК "Оренбург", а также всем болельщикам команды, – сказал Карасев "СЭ".
Кому только нужны его извинения,если все судьи сначала за проект,а потом извиняются!
Когда уехали Халк и Витсель ни один из вас так не говорил, а все дружно говорили, что это позор. Ну а теперь совсем другая песня.
Когда уехали Халк и Витсель ни один из вас так не говорил, а все дружно говорили, что это позор. Ну а теперь совсем другая песня.
А сказал он все по делу
А сказал он все по делу
Как говорится "не рой другому яму, сам в неё попадёшь"!!!
Досмеялись!!!
Как говорится "не рой другому яму, сам в неё попадёшь"!!!
Досмеялись!!!