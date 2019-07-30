ГлавнаяНовости

«Спартак» объявил об уходе Фернандо в «Бэйцзин Гоань»

сегодня, 13:07

Полузащитник «Спартака» Фернандо, как и ожидалось, продолжит карьеру в Китае. «Красно-белые» и «Бэйцзин Гоань» согласовали условия перехода.

27-летний бразилец провел в форме «Спартака» три сезона и за это время забил 12 голов в 98 матчах.

«„Спартак“ благодарит игрока за яркий след, оставленный в истории нашего клуба, и за тот позитив, который он каждый день дарил окружающим. Спасибо, Фернандо! Удачи в Пекине!» - отметила пресс-служба московского клуба.

По информации СМИ, «Спартак» заработал на трансфере 15 млн евро.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
«Команда второй восьмерки». «Спартак» отправил Фернандо в Китай
Сегодня, 15:40Александр Чистяков в блоге Трансферная лихорадкаКомментарии22
Кабелья: «Предложение было настолько большим, что я не смог отказать»
27 июля Комментарии36
Официально«Краснодар» заключил контракт с Кабелья
26 июля ВидеоКомментарии8
Официально«Рубин» подписал российского игрока из чемпионата Грузии
25 июля ФотоКомментарии2
Наконечник для «Динамо». Знакомимся с Н’Жие
25 июляАлександр Чистяков в блоге Трансферная лихорадкаКомментарии7
ОфициальноН'Жие - игрок московского «Динамо»
25 июля ФотоКомментарии46
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
abrek123
abrek123
   313 / 806
сегодня в 19:08
Ну что сказать много лет кажись был в Спартаке но звездой не стал, лишний вес набрал..Удачи в Пекине..

Хоть Мелкадзе, Гулиевы и ост всякие кавказцы смогут подоить Федуна...

А так что с Фернандо что без думаю в этом сезоне если за 5 место сможет побороться Спартак это будет чудо с таким тренером...
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
   17 / 806
сегодня в 18:59
Чёта совсем китайцы обмельчали. Раньше подписывали игроков бразильской сборной : Оскара, Халка, Паулиньо, Тейшейра...
Сейчас ноунейм за «копейки» из средненького клуба, которому до сборной как до Китая...(ой)))))
beefs
beefs
   76 / 806
сегодня в 18:55
Кононов рулит?
Evilhuman
Evilhuman
   26 / 806
сегодня в 18:45
Избавьтесь ещё от джикии и прямой дорогой в пердив
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   16 / 806
сегодня в 18:44
В Китае денег немерено, у них в каждом подвале свой монетный двор...
korn3512
korn3512
   98 / 806
сегодня в 18:40
Крутой камерунец
Сегодня 17:17
Показать
Комментарий разочаровывает редакцию Soccer.Ru

Этож бры кры, он уже с десяток лет переобувается здесь из КЗ в сбг и наоборот... Он зареган на 6 -7 сайтах.. На самом деле он не относится ни к тем , ни к другим, футбольные моменты ему по барабану, весь смысл пребывания его на футбольных ресурсах,это гадить в сторону Спартака... Там весь смысл жизни в этом
Сп62
Сп62
   130 / 806
сегодня в 18:17
Почему то радужные инсайды не сбываются, а печальные, как правило, сбываются.
Санчо Панса
Санчо Панса
   112 / 806
сегодня в 17:46
Все, Спартак идет ко дну) Тун их точно пройдет! Без Фернандо у пупсиков нет грозного оружия в виде штрафных ударов.
Евгений Быстров
Евгений Быстров
   331 / 806
сегодня в 17:46
Ой зря
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   16 / 806
сегодня в 17:44
Прямой путь в ФНЛ...
Xeniumv387
Xeniumv387
сегодня в 17:41
лучше в китае пылить,чем в середнике рпл
Катя Бурова
Катя Бурова
   507 / 806
сегодня в 17:18
Давно пора
Крутой камерунец
Крутой камерунец
   33 / 806
сегодня в 17:17
    zeni
    zeni
       550 / 806
    сегодня в 16:40
      Казанский
      Казанский
         30 / 806
      сегодня в 16:37
      Это стыдно(((
      А КАК ЖЕ ЗУЛУСЫ
      А КАК ЖЕ ЗУЛУСЫ
         157 / 806
      сегодня в 16:31
      Сергей Карасев извинился перед "Оренбургом" за ошибки в матче с "Зенитом".

      Судья Сергей Карасев принес извинения "Оренбургу" и болельщикам команды за ошибки, которые он допустил в матче 3-го тура чемпионата России с "Зенитом" (0:2).

      – В матче 3-го тура РПЛ "Оренбург" – "Зенит" я, к сожалению, допустил ошибки, которые повлияли на результат игры. Хотел бы принести за них извинения ФК "Оренбург", а также всем болельщикам команды, – сказал Карасев "СЭ".

      Кому только нужны его извинения,если все судьи сначала за проект,а потом извиняются!
      Dinamovets1927
      Dinamovets1927 ответил А КАК ЖЕ ЗУЛУСЫ
         512 / 806
      сегодня в 16:30
      Ракицкий Пушка Страшная!!!
      Байкал-38.
      Байкал-38. ответил SpaM-SARW
         360 / 806
      сегодня в 16:29
      Твои карманы пахнут деньгами газпрема
      А вы нюхаете мои карманы, что бы так заявлять?
      Байкал-38
      Байкал-38 ответил Т34
         10 / 806
      сегодня в 16:27
      А где ты здесь видишь яму? Яма это российский чемпионат, а в Китае он скоро будет гораздо выше нашего. А едут туда не только из зенита, а теперь ещё и из Спартака, а и из европейских топ-клубов, да ещё покруче игроки, чем у нас бывали. Да, многие доигрывают, но это пример мастерства, на котором китайцы учатся.
      Быстро вы переобулись!
      Когда уехали Халк и Витсель ни один из вас так не говорил, а все дружно говорили, что это позор. Ну а теперь совсем другая песня.
      Мишаня Дмитриев
      Мишаня Дмитриев ответил А КАК ЖЕ ЗУЛУСЫ
         119 / 806
      сегодня в 16:24
      Ларссон и Шурле проходят медобследование,а зулус думает идти в зенит или нет,хотя зарплату предлагают 7 млн
      он боится, ведь там "нет рассизма")))
      Dinamovets1927
      Dinamovets1927 ответил Питер Ман
         512 / 806
      сегодня в 16:21
      И разозлившиеся поросята рванут крушить и уничтожать все московские школы с криком:Да пропади оно всё пропадом!!!
      SpaM-SARW
      SpaM-SARW ответил Байкал-38
         597 / 806
      сегодня в 16:15
      Твои карманы пахнут деньгами газпрема
      А КАК ЖЕ ЗУЛУСЫ
      А КАК ЖЕ ЗУЛУСЫ
         157 / 806
      сегодня в 16:10
      Ларссон и Шурле проходят медобследование,а зулус думает идти в зенит или нет,хотя зарплату предлагают 7 млн
      Nikola45
      Nikola45
         84 / 806
      сегодня в 15:58
      Пиджак до 1 сентября поставит игру Тарасятам ))
      Т34
      Т34 ответил Байкал-38
         317 / 806
      сегодня в 15:43
      Спартачи всё смеялись над Зенитом, что от них только в Китай, из-а перехода Халка с Витселем, теперь спартачи на месте питерцев! После Спартака только в Китай!!! Как говорится "не рой другому яму, сам в неё попадёшь"!!! Досмеялись!!!
      А где ты здесь видишь яму? Яма это российский чемпионат, а в Китае он скоро будет гораздо выше нашего. А едут туда не только из зенита, а теперь ещё и из Спартака, а и из европейских топ-клубов, да ещё покруче игроки, чем у нас бывали. Да, многие доигрывают, но это пример мастерства, на котором китайцы учатся.
      Ангел неБесГрешен
      Ангел неБесГрешен
         16 / 806
      сегодня в 15:38
      Федун продаст лучших, а оставшихся выкупят болелы и будут рулить по своему...
      NoKerzhNoParty
      NoKerzhNoParty ответил Мишаня Дмитриев
         342 / 806
      сегодня в 15:32
        Мишаня Дмитриев
        Мишаня Дмитриев
           119 / 806
        сегодня в 15:29
          Верг
          Верг
             276 / 806
          сегодня в 15:27
          Продали лидера, чтобы поднять на мильон зарплату мелкадзе и рассказову)
          Байкал-38
          Байкал-38
             10 / 806
          сегодня в 15:23
          Спартачи всё смеялись над Зенитом, что от них только в Китай, из-а перехода Халка с Витселем, теперь спартачи на месте питерцев! После Спартака только в Китай!!!
          Как говорится "не рой другому яму, сам в неё попадёшь"!!!
          Досмеялись!!!
          Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
          Отправить
           
          Rambler's Top100