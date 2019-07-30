«Спартак» объявил об уходе Фернандо в «Бэйцзин Гоань»

сегодня, 13:07

Полузащитник «Спартака» Фернандо, как и ожидалось, продолжит карьеру в Китае. «Красно-белые» и «Бэйцзин Гоань» согласовали условия перехода.

27-летний бразилец провел в форме «Спартака» три сезона и за это время забил 12 голов в 98 матчах.

«„Спартак“ благодарит игрока за яркий след, оставленный в истории нашего клуба, и за тот позитив, который он каждый день дарил окружающим. Спасибо, Фернандо! Удачи в Пекине!» - отметила пресс-служба московского клуба.