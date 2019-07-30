«Команда второй восьмерки». «Спартак» отправил Фернандо в Китай

вчера, 15:40

Китайцы убедили «Спартак» продать Фернандо, бразилец после трех лет покидает Москву и переходит в «Бэйцзин Гоань». «Соккер.ру» прощается с маэстро стандартных положений.

Минус ещё один чемпион

«Спартак», выигравший чемпионат России в сезоне 2016/17 — это уже история. Только этим летом «красно-белые» расстались с пятью футболистами, которые два года назад под руководством Массимо Карреры завоевали долгожданное «золото»: Денис Глушаков ушел изгоем, о Дмитрии Комбарове никто не вспоминает, Сальваторе Боккетти простился и уехал на родину — все трое покинули клуб свободными агентами. Реальные деньги «Спартак» выручил за Зе Луиша, который ушел в «Порту» за 8.5 миллионов евро, и за Фернандо, чей трансфер в «Бэйцзин Гоань» обогатит москвичей на 15 миллионов. А ведь в начале календарного года ушли еще Самедов и Попов. И кажется, это еще не все, ведь слухи вьются вокруг Мельгарехо и Луиса Адриано.

Сколько получит «Спартак»?

Переговоры о продаже Фернандо в Китай шли в июне и весь июль, то есть и «Спартак» был готов к продаже одного из лидеров за хорошие деньги, и Фернандо переезд в Поднебесную не испугал, а бесстрашие ему придавали, видимо, деньги, которые предложили китайцы. Доход бразильца вырастет с 2.8 млн евро в год в Москве до 4.5 млн без учета бонусов в Пекине.

Кстати, первоначально с предложением по Фернандо на «Спартак» вышел другой клуб - «Шанхай Шеньхуа», но «синие дьяволы», попрощавшись со штабом Кике Санчеса Флореса, отказались и от его трансферной стратегии, поэтому в какой-то момент Фернандо был ближе к тому, чтобы остаться в Москве. Однако в конце китайского трансферного окна (закрывается завтра — 31 июля) активизировался «Бэйцзин Гоань», от которого прилетело предложение на 15 миллионов евро. «Спартак» не смог ответить отказом.

Что собой представляет новый клуб Фернандо?

«Бэйцзин Гоань» - один из сильнейших клубов Китая, в прошлом году занял четвертое место в местной Суперлиге и играл в азиатской Лиге чемпионов, в текущем чемпионате «дворцовые стражники» занимают третью строчку, отставая от лидера на 4 очка. А могли быть и на первом месте, но в двух последних турах уступили. Тренирует «Бэйцзин Гоань» немецкий тренер Роджер Шмидт, хорошо известный по работе в австрийском «Ред Булле» и леверкузенском «Байере». В одной команде с Фернандо будут играть Ренато Аугусту (бывший игрок сборной Бразилии), форвард Седрик Бакамбу (экс-«Вильярреал»), испанец Хонатан Виейра и много-много китайцев.

Чем запомнился Фернандо в «Спартаке»?

В чемпионском сезоне Фернандо наравне с Квинси Промесом и Денисом Глушаковым называли лучшим игроком «Спартака», а кто-то даже ставил бразильца на первое место, например, так поступил Роман Зобнин. Фернандо был мозгом «Спартака» под руководством Массимо Карреры в центре поля, через него, настоящего «реджисту», шла вся игра, и бразилец отлично режиссировал футбол «красно-белых». В следующих сезонах Фернандо продолжал демонстрировать класс, хотя настолько же цельного впечатления уже не производил, допускал ошибки, но запомнился все равно со знаком «плюс» - своими шикарными штрафными ударами. Прямыми выстрелами со стандартов он дважды забивал «Краснодару», поражал ворота «Ливерпуля» в Лиге чемпионов, забивал ЦСКА , «Уфе», « СКА -Хабаровску» и «Тосно». Всего в 98 матчах бразилец забил 12 голов и отдал 11 результативных передач.

Продажа Фернандо — потеря для «Спартака»?

В глобальном смысле — это потеря огромная и невосполнимая, потому что Фернандо обладает уникальными футбольными качествами, полузащитников такой формации в РПЛ раз-два и обчелся. Но прямо сейчас уход Фернандо вряд ли как-то скажется на игре «Спартака», разве что упования на стандарты станет еще меньше, ведь два из трех своих голов в дебюте сезона «красно-белые» забили после подач бразильца от углового флажка. О потере Фернандо в «Спартаке» поплачут, когда (или если) наступит светлое счастливое будущее, а при Кононове «Спартак» и с Фернандо, и без него — одна большая клякса. Сильные качества игроков, которые они могут проявлять, работая в команде, скрыты за общей разрухой. Прораб Олег обещал привить стеночки и забегания за 4 месяца, но «Спартак» по-прежнему окружен лесами. Хорошо, что не горящими. Хотя…

Что продажа Фернандо говорит об амбициях «Спартака»?

Если обойтись без паники, то нужно сказать, что продажа Фернандо об амбициях «Спартака» говорит мало, о них расскажет реакция клуба на потерю системообразующего игрока. У Фернандо ведь тоже были причины уйти (деньги), как и у «Спартака» - отпустить его (опять же, деньги и потеря мотивации футболистом). С другой стороны, трансферную кампанию уже сейчас трудно назвать успешной, ведь «Спартак» продал два ценных актива — Зе Луиша и Фернандо, не имея в рукаве подготовленных замен. Вместо Зе приехал Понсе, который пока играет на фланге и не оставляет ровным счетом никакого впечатления, а замену Фернандо придется искать по ходу чемпионата. Учитывая, как идут переговоры, и сколько отказов уже получил Цорн, опорник появится в лучшем случае в конце августа, а до этих пор можно так выступить в чемпионате, что максимумом окажется борьба за пятое место.

После матча первого тура с «Сочи» Никита Бурмистров поделился таким мнением: «Фернандо — топ-игрок, если убрать его из состава „Спартака“, то получится команда второй восьмерки». Этим летом «Спартак» выручил деньги на продажах Ханни, Зе Луиша и Фернандо, общая сумма — в районе 25-30 миллионов евро. Еще 7 выделил на трансферы Федун. Потрачено пока только около 10 — на Мирзова и Понсе, и вот если «Спартак» вложит оставшиеся 25 миллионов в состав, привезет сильных игроков, тогда с этим или другим тренером можно будет бороться «за высокие места». Но если делать ставку на своих воспитанников и футболистов формата Мирзова/Понсе, то остается только ждать, когда команда вырастет, а слова о целях на сезон окажутся не связанной с реальностью болтовней.