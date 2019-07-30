«Команда второй восьмерки». «Спартак» отправил Фернандо в Китай

Китайцы убедили «Спартак» продать Фернандо, бразилец после трех лет покидает Москву и переходит в «Бэйцзин Гоань». «Соккер.ру» прощается с маэстро стандартных положений.
Минус ещё один чемпион
«Спартак», выигравший чемпионат России в сезоне 2016/17 — это уже история. Только этим летом «красно-белые» расстались с пятью футболистами, которые два года назад под руководством Массимо Карреры завоевали долгожданное «золото»: Денис Глушаков ушел изгоем, о Дмитрии Комбарове никто не вспоминает, Сальваторе Боккетти простился и уехал на родину — все трое покинули клуб свободными агентами. Реальные деньги «Спартак» выручил за Зе Луиша, который ушел в «Порту» за 8.5 миллионов евро, и за Фернандо, чей трансфер в «Бэйцзин Гоань» обогатит москвичей на 15 миллионов. А ведь в начале календарного года ушли еще Самедов и Попов. И кажется, это еще не все, ведь слухи вьются вокруг Мельгарехо и Луиса Адриано.
Сколько получит «Спартак»?
Переговоры о продаже Фернандо в Китай шли в июне и весь июль, то есть и «Спартак» был готов к продаже одного из лидеров за хорошие деньги, и Фернандо переезд в Поднебесную не испугал, а бесстрашие ему придавали, видимо, деньги, которые предложили китайцы. Доход бразильца вырастет с 2.8 млн евро в год в Москве до 4.5 млн без учета бонусов в Пекине.
Кстати, первоначально с предложением по Фернандо на «Спартак» вышел другой клуб - «Шанхай Шеньхуа», но «синие дьяволы», попрощавшись со штабом Кике Санчеса Флореса, отказались и от его трансферной стратегии, поэтому в какой-то момент Фернандо был ближе к тому, чтобы остаться в Москве. Однако в конце китайского трансферного окна (закрывается завтра — 31 июля) активизировался «Бэйцзин Гоань», от которого прилетело предложение на 15 миллионов евро. «Спартак» не смог ответить отказом.
Что собой представляет новый клуб Фернандо?
«Бэйцзин Гоань» - один из сильнейших клубов Китая, в прошлом году занял четвертое место в местной Суперлиге и играл в азиатской Лиге чемпионов, в текущем чемпионате «дворцовые стражники» занимают третью строчку, отставая от лидера на 4 очка. А могли быть и на первом месте, но в двух последних турах уступили. Тренирует «Бэйцзин Гоань» немецкий тренер Роджер Шмидт, хорошо известный по работе в австрийском «Ред Булле» и леверкузенском «Байере». В одной команде с Фернандо будут играть Ренато Аугусту (бывший игрок сборной Бразилии), форвард Седрик Бакамбу (экс-«Вильярреал»), испанец Хонатан Виейра и много-много китайцев.
Чем запомнился Фернандо в «Спартаке»?
В чемпионском сезоне Фернандо наравне с Квинси Промесом и Денисом Глушаковым называли лучшим игроком «Спартака», а кто-то даже ставил бразильца на первое место, например, так поступил Роман Зобнин. Фернандо был мозгом «Спартака» под руководством Массимо Карреры в центре поля, через него, настоящего «реджисту», шла вся игра, и бразилец отлично режиссировал футбол «красно-белых». В следующих сезонах Фернандо продолжал демонстрировать класс, хотя настолько же цельного впечатления уже не производил, допускал ошибки, но запомнился все равно со знаком «плюс» - своими шикарными штрафными ударами. Прямыми выстрелами со стандартов он дважды забивал «Краснодару», поражал ворота «Ливерпуля» в Лиге чемпионов, забивал ЦСКА, «Уфе», «СКА-Хабаровску» и «Тосно». Всего в 98 матчах бразилец забил 12 голов и отдал 11 результативных передач.
Продажа Фернандо — потеря для «Спартака»?
В глобальном смысле — это потеря огромная и невосполнимая, потому что Фернандо обладает уникальными футбольными качествами, полузащитников такой формации в РПЛ раз-два и обчелся. Но прямо сейчас уход Фернандо вряд ли как-то скажется на игре «Спартака», разве что упования на стандарты станет еще меньше, ведь два из трех своих голов в дебюте сезона «красно-белые» забили после подач бразильца от углового флажка. О потере Фернандо в «Спартаке» поплачут, когда (или если) наступит светлое счастливое будущее, а при Кононове «Спартак» и с Фернандо, и без него — одна большая клякса. Сильные качества игроков, которые они могут проявлять, работая в команде, скрыты за общей разрухой. Прораб Олег обещал привить стеночки и забегания за 4 месяца, но «Спартак» по-прежнему окружен лесами. Хорошо, что не горящими. Хотя…
Что продажа Фернандо говорит об амбициях «Спартака»?
Если обойтись без паники, то нужно сказать, что продажа Фернандо об амбициях «Спартака» говорит мало, о них расскажет реакция клуба на потерю системообразующего игрока. У Фернандо ведь тоже были причины уйти (деньги), как и у «Спартака» - отпустить его (опять же, деньги и потеря мотивации футболистом). С другой стороны, трансферную кампанию уже сейчас трудно назвать успешной, ведь «Спартак» продал два ценных актива — Зе Луиша и Фернандо, не имея в рукаве подготовленных замен. Вместо Зе приехал Понсе, который пока играет на фланге и не оставляет ровным счетом никакого впечатления, а замену Фернандо придется искать по ходу чемпионата. Учитывая, как идут переговоры, и сколько отказов уже получил Цорн, опорник появится в лучшем случае в конце августа, а до этих пор можно так выступить в чемпионате, что максимумом окажется борьба за пятое место.
После матча первого тура с «Сочи» Никита Бурмистров поделился таким мнением: «Фернандо — топ-игрок, если убрать его из состава „Спартака“, то получится команда второй восьмерки». Этим летом «Спартак» выручил деньги на продажах Ханни, Зе Луиша и Фернандо, общая сумма — в районе 25-30 миллионов евро. Еще 7 выделил на трансферы Федун. Потрачено пока только около 10 — на Мирзова и Понсе, и вот если «Спартак» вложит оставшиеся 25 миллионов в состав, привезет сильных игроков, тогда с этим или другим тренером можно будет бороться «за высокие места». Но если делать ставку на своих воспитанников и футболистов формата Мирзова/Понсе, то остается только ждать, когда команда вырастет, а слова о целях на сезон окажутся не связанной с реальностью болтовней.
https://www.soccer.ru/news/1129868/adriano-luis-spartak
https://www.soccer.ru/news/1129868/adriano-luis-spartak
на 10, 11, 12, 13,14, 15 или 16 ?
на 10, 11, 12, 13,14, 15 или 16 ?
Да и в Пердиве конкуренция, и в ПФЛ... Вот, кажется, место фарм-клуба Чертаново пока не занято. Как раз под Спартак. Это лучше, чем быть расформированным за бандитские чемпионства 90х...
Да и в Пердиве конкуренция, и в ПФЛ... Вот, кажется, место фарм-клуба Чертаново пока не занято. Как раз под Спартак. Это лучше, чем быть расформированным за бандитские чемпионства 90х...
От лучших избавляются!
От лучших избавляются!
лучше бы сплавили адриано беспонтового .
лучше бы сплавили адриано беспонтового .
...Кононов рушит Спартак Карреры. Фернандо, дальше уберут Мельгарехо, который на трех позициях минимум способен тащить. Уберите кто-нибудь этого неадеквата с тренерской скамьи. Федуну надо вернуть Карреру, пока не поздно, пока мы еще можем этот сезон отыграть хорошо. Не ждите, блин, провалов от ЦСКА и Зенита, уберите СЕЙЧАС, ведь все равно же через 5 игр нас выбьют из Кубка и Еврокубка. Сейчас уберите!
...Кононов рушит Спартак Карреры. Фернандо, дальше уберут Мельгарехо, который на трех позициях минимум способен тащить. Уберите кто-нибудь этого неадеквата с тренерской скамьи. Федуну надо вернуть Карреру, пока не поздно, пока мы еще можем этот сезон отыграть хорошо. Не ждите, блин, провалов от ЦСКА и Зенита, уберите СЕЙЧАС, ведь все равно же через 5 игр нас выбьют из Кубка и Еврокубка. Сейчас уберите!
Фернандо не потеря для внутренних задач, здесь у нас бей беги и стандарты
Фернандо не потеря для внутренних задач, здесь у нас бей беги и стандарты
Замены ему в СпаМе нет, посмотрим.
Замены ему в СпаМе нет, посмотрим.
Но при этом благодаря гнилой системе все равно не вывалится из пятерки.
Но при этом благодаря гнилой системе все равно не вывалится из пятерки.
Кстати, вы заметили, что Мордовия не может играть на городском стадионе? Не по карману. Открытие-Арена футбольному клубу тоже НЕ принадлежит. Будут жить по средствам, арендуя Химки?!
Кстати, вы заметили, что Мордовия не может играть на городском стадионе? Не по карману. Открытие-Арена футбольному клубу тоже НЕ принадлежит. Будут жить по средствам, арендуя Химки?!
Зато швейцарский Тун из ЭТОГО сделает мелкий ФАРШ.
Зато швейцарский Тун из ЭТОГО сделает мелкий ФАРШ.