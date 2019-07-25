«Рубин» подписал российского игрока из чемпионата Грузии

«Рубин» подписал однолетний контракт с российским вингером Николаем Кипиани. В Казани он будет выступать под номером «70».
22-летний Кипиани начал карьеру во второй команде «Локомотива», затем играл за кипрские «Этникос», «Эрмис», «Омонию». Последним клубом футболиста был «Металлург» из Рустави.
Ника Кипиани подписал однолетний контракт с нашей командой! 🇬🇪— «Рубин» Казань (@fcrk) July 25, 2019
Добро пожаловать! ❤️💚
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Ранее «Рубин» подписал нападающего Видара Кьяртанссона.