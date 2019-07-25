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«Рубин» подписал российского игрока из чемпионата Грузии

вчера, 20:35

«Рубин» подписал однолетний контракт с российским вингером Николаем Кипиани. В Казани он будет выступать под номером «70».

22-летний Кипиани начал карьеру во второй команде «Локомотива», затем играл за кипрские «Этникос», «Эрмис», «Омонию». Последним клубом футболиста был «Металлург» из Рустави.

Ранее «Рубин» подписал нападающего Видара Кьяртанссона.

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Все комментарии
itujan
itujan
   66 / 808
вчера в 22:35
В 22 года столько клубов уже поменял.
cska plus
cska plus
   13 / 808
вчера в 21:21
Фамилия футбольная, легендарного Давида Кипиани.
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