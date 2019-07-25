«Рубин» подписал российского игрока из чемпионата Грузии

вчера, 20:35

«Рубин» подписал однолетний контракт с российским вингером . В Казани он будет выступать под номером «70».

22-летний Кипиани начал карьеру во второй команде «Локомотива», затем играл за кипрские «Этникос», «Эрмис», «Омонию». Последним клубом футболиста был «Металлург» из Рустави.

Ника Кипиани подписал однолетний контракт с нашей командой! 🇬🇪



Добро пожаловать! ❤️💚



Подробнее 👉🏻 https://t.co/mrP45ENyvN pic.twitter.com/vPbHK56YDa — «Рубин» Казань (@fcrk) July 25, 2019

Ранее «Рубин» подписал нападающего Видара Кьяртанссона.