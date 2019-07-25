Наконечник для «Динамо». Знакомимся с Н’Жие

вчера, 15:30

Главной проблемой «Динамо» было отсутствие забивного нападающего. «Бело-голубые» рассчитывают, что Клинтон Н’Жие поможет. «Соккер.ру» - о новичке москвичей.

Клинтон Н’Жие этим летом не раз фигурировал в трансферных сводках, касающихся клубов РПЛ . В начале июля французский журналист Гийом Тапи сообщил о том, что ЦСКА готовит 7 миллионов евро на приобретение форварда «Марселя», потом в списке претендентов всплыли «Спартак» и «Динамо». В итоге, камерунец присоединился к «бело-голубым», подписав контракт на четыре года. Трудно сказать, были ли в числе интересующихся все перечисленные московские клубы, или во Франции слышали звон, но не знали, откуда он конкретно идет, но теперь есть факт: Н’Жие – игрок московского «Динамо», так что все не сбывшиеся реальности можно отсекать суровой бритвой братца Оккама или другим острым предметом.

Кто и откуда?

Камерунский паренек рано привлек к себе внимание скаутов французских команд и в 17-летнем возрасте перебрался в «Лион», где результативно играл за молодежную команду, но долго подбирался к матчам за основу. К 21 году Н’Жие провел всего лишь 10 матчей в составе «ткачей» и результативными действиями не отметился, но в сезоне 2014/15 его ждал прорыв. Гомис и Бриан покинули команду, «Лион» взял курс на омоложение, а Юбер Фурнье, сменивший на тренерском мостике Реми Гарда, стал доверять Клинтону. И тот не подвел: все еще не являясь игроком железного старта, Н’Жие забил восемь голов в 33 матчах (в половине из них он выходил на замену) и летом принял предложение «Тоттенхэма», который заплатил за камерунца 14 миллионов евро.

Карьера в Англии, впрочем, не сложилась. В первой половине сезона Н’Жие регулярно выходил на замены, но в декабре получил травму колена, которая почти на полгода выбила его из строя. «Тоттенхэм» решил отправить форварда во Францию «на доработку». Так начался этап карьеры в «Марселе», где Клинтон провел сезон на правах аренды и еще два уже в качестве игрока на контракте. Самой успешной получилась вторая по счету кампания: 39 матчей и 9 голов, но в сезоне 2018/19 игровой практики стало заметно меньше, в итоге - в «Динамо» едет форвард, отличившийся за последний год только четырьмя забитыми мячами.

Три из них он забил за «Марсель» в 23 матчах, а еще один добавил на Кубке Африки в проигранном матче 1/8 финала (2:3 от Нигерии). Кстати, международный опыт у Н’Жие богатый, ведь прошедший КАН стал для него третьим в карьере. Всего за сборную Камеруна новичок «Динамо» провел 30 матчей и отметился 8 забитыми голами, он участник трех Кубков Африканских Наций (2015, 2017, 2019), причем два года назад стал чемпионом континента в составе «неукротимых львов», хотя по ходу турнира потерял место в стартовом составе и в решающих играх плей-офф участия не принимал, болел за своих партнеров со скамейки. Через три недели Клинтону исполнится 26 лет, за клубы и сборную он сыграл в сумме 170 матчей и отметился тремя десятками голов. Не самая впечатляющая статистика, так что же нашли в нем селекционеры «Динамо»?

Любопытный факт: забавная передача эстафеты с учетом наступившего будущего Н’Жие произошла в его дебютном матче за «Марсель»: 11 сентября 2016-го Клинтон впервые появился на поле в футболке «Олимпика», заменив на 68-й минуте бывшего игрока московского «Динамо» Вильяма Ванкера.

Чем хорош и на кого похож?

При своих не самых выдающихся габаритах – рост всего 175 сантиметров, Клинтон предпочитает действовать в центре атаки, хотя по ходу карьеры тренеры то и дело пытаются засунуть его то на левый фланг, то в оттяжку. Такова судьба низкорослых нападающих. Хотя именно в штрафной площади раскрываются лучшие качества Н’Жие: умение открыться, коротким рывком «отклеившись» от опекунов, и найти одно судьбоносное касание, чтобы переправить мяч в ворота. Чем дальше Клинтон от ворот, тем меньше от него проку: парень-то он цепкий, настырный, но дриблинг у новичка «Динамо» «деревенский»: в хороший день может пройти толпу соперников, ловко прокидывая мяч на скорости, но обычно это заканчивается потерями. Да и ударом богатырским не обладает, поэтому эффективнее всего атакует с ближнего радиуса, часто забивает «корявые» голы – на протыке, с рикошетами, из-под ног противников.

Жан-Мишель Ола, президент «Лиона», как-то сравнил еще молоденького Н’Жие с его знаменитым соотечественником Это’О, но за эту параллель не приходится цепляться, их объединяет разве что скорость. Самуэль – элегантный нападающий, а Клинтон – настырный, неуступчивый, любит висеть на плечах у защитников и «покусывать» их. При этом налицо проблемы с реализацией, ну да если бы их не было, он бы в Россию не приехал. В РПЛ ближе всего к Н’Жие по стилю игры, как кажется, Сильвестр Игбун из «Уфы» - тоже невысокий и дерзкий парень, умеющий держать соперников в постоянном напряжении. Клинтон тоже отличается неуемной энергией: постоянно прессингует, ждет ошибок и сам вынуждает защитников на оплошности, не стесняется силовой борьбы, хоть и «блоха».

Перспективы в «Динамо»

Есть смутное ощущение, что Н’Жие недооценен, да и причина известная – низкая результативность. Но кто у нас в РПЛ штампует голы пачками? Есть мнение, что под стиль нашего чемпионата Клинтон подходит чуть ли не идеально, ведь он именно такого склада форвард, с которого начинается оборона команды. Камерунец за счет своей энергичности может замедлять начало атак соперников и наказывать их за ошибки, если, конечно, мимо ворот не пробьет. Успех во многом будет зависеть от того, как Дмитрий Хохлов (или следующий тренер «Динамо») будет использовать таланты Н’Жие.

Клинтону важно играть вблизи чужих ворот, не обязательно в одиночестве, можно рядом с большим форвардом, но ему важно иметь возможность находиться в штрафной или вбегать туда, чтобы замыкать фланговые прострелы – в этом деле он хорош. Соответственно, нужна корректировка действий крайних защитников и инсайдов с учетом особенностей нового форварда, но это уже тонкая настройка, которой займется тренерский штаб, у которого в руках все карты с нужной информацией. А мы просто подождем дебюта Н’Жие за «Динамо» и с любопытством посмотрим, насколько близка к истине данная Клинтону характеристика.