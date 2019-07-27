Кабелья: «Предложение было настолько большим, что я не смог отказать»

Новичок «Краснодара» Реми Кабелья прокомментировал свое решение перейти в клуб РПЛ.
Этим летом я не планировать уходить. Я готовился продолжить играть за «Сент-Этьен» и был рад этому, там я чувствовал себя как дома. Но в какой-то момент мне пришло сообщение, что появился вариант [с трансфером] и его стоит изучить.
Я не оценивал выгоду для всех сторон. В первую очередь я думал о себе. Я видел записи игр «Краснодара», видел фото стадиона. Для меня это было не какое-то приключение, я знал, куда перехожу. Например, я в жизни не видел такой красивой раздевалки.
Мне потребовалось 10 дней, чтобы принять решение, но предложение было настолько большим, что я не смог отказать. В своей карьере я не делал глупостей: я уже отложил денег. Мне не нужно беспокоиться о будущем, но, повторюсь: от такого предложения невозможно было отказаться, нужно сказать честно.
Все в выигрыше от этого трансфера, ведь «Сент-Этьен» тоже получил неплохую компенсацию.
В прошлом сезоне, когда в ФНЛ стал выступать Краснодар-2 в полном составе воспитанников и всех там рвать, то помню, как один из комментаторов сказал, что раньше он тоже улыбался над словами СНГ, то теперь глядя на поле он начинает думать, что не такая уж это и мечта!)
Часть этого состава уже стала заиграна за основу быков:) Остальные обрастают мясцом;) Не завидуйте:)
В прошлом сезоне, когда в ФНЛ стал выступать Краснодар-2 в полном составе воспитанников и всех там рвать, то помню, как один из комментаторов сказал, что раньше он тоже улыбался над словами СНГ, то теперь глядя на поле он начинает думать, что не такая уж это и мечта!)
Часть этого состава уже стала заиграна за основу быков:) Остальные обрастают мясцом;) Не завидуйте:)
А лазурных клонов уже трясет...паникуйте дальше.
А лазурных клонов уже трясет...паникуйте дальше.
К тому же возможности Академии все равно ограничены уровнем молодежных первенств и т.п., посмотри в Англии на молодежную лигу, какие там рубки, какие технари... Именно там вырастают игроки для команд. А где расти игрокам Академии "Краснодара"?
Это не отменяет того, что я не понимаю, зачем они взяли Кобелля. Он днарь, я же АПЛ смотрю, он ниочем там был, бегун на дальние дистанции. А они еще и переплатили за него, судя по его реакции.
К тому же возможности Академии все равно ограничены уровнем молодежных первенств и т.п., посмотри в Англии на молодежную лигу, какие там рубки, какие технари... Именно там вырастают игроки для команд. А где расти игрокам Академии "Краснодара"?
Это не отменяет того, что я не понимаю, зачем они взяли Кобелля. Он днарь, я же АПЛ смотрю, он ниочем там был, бегун на дальние дистанции. А они еще и переплатили за него, судя по его реакции.
Ну а тот факт, что воспитанников выступающих в РПЛ по пальцам одной руки можно пересчитать - не важно.
Ну а тот факт, что воспитанников выступающих в РПЛ по пальцам одной руки можно пересчитать - не важно.
...да и раздевалка на удивление хороша....
...да и раздевалка на удивление хороша....
https://www.youtube.com/watch?v=QGo6ywmPPjk
А так,удачи в РПЛ!
А так,удачи в РПЛ!