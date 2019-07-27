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Кабелья: «Предложение было настолько большим, что я не смог отказать»

сегодня, 11:50

Новичок «Краснодара» Реми Кабелья прокомментировал свое решение перейти в клуб РПЛ.

Этим летом я не планировать уходить. Я готовился продолжить играть за «Сент-Этьен» и был рад этому, там я чувствовал себя как дома. Но в какой-то момент мне пришло сообщение, что появился вариант [с трансфером] и его стоит изучить.

Я не оценивал выгоду для всех сторон. В первую очередь я думал о себе. Я видел записи игр «Краснодара», видел фото стадиона. Для меня это было не какое-то приключение, я знал, куда перехожу. Например, я в жизни не видел такой красивой раздевалки.

Мне потребовалось 10 дней, чтобы принять решение, но предложение было настолько большим, что я не смог отказать. В своей карьере я не делал глупостей: я уже отложил денег. Мне не нужно беспокоиться о будущем, но, повторюсь: от такого предложения невозможно было отказаться, нужно сказать честно.

Все в выигрыше от этого трансфера, ведь «Сент-Этьен» тоже получил неплохую компенсацию.

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Все комментарии
Sadjon
Sadjon
   450 / 836
сегодня в 20:35
Молодец, все честно рассказал.....
Sadjon
Sadjon
   450 / 836
сегодня в 20:14
Молодец, все честно рассказал.....
Tostao
Tostao
   104 / 836
сегодня в 17:13
Кабелья не стал выкабеливаться.
cska plus
cska plus
   13 / 836
сегодня в 16:42
Сегодня возможно и попробуем, что за фрукт такой.
За адекватность
За адекватность
   48 / 836
сегодня в 16:27
На удивление правдивый ответ от футболиста. А деньги, ну таковы реалии, более менее качественных футболистов наши клубы в нашу РФПЛ могут заманить только крутым контрактом. Посмотрим как себя проявит, сейчас то чего копья ломать. Может деньги на ветер, а может лидером станет, все как обычно при покупке лега, 50 на 50.
beefs
beefs
   72 / 836
сегодня в 16:22
Нормальный парень, похоже не жлоб, посмотрим...
Caniggia
Caniggia
   27 / 836
сегодня в 15:42
Всё честно сказал, в отличие от многих, которые сказали бы - с детства за Краснодар. Теперь одно ожидание от него - что действительно усилит.
Котэ в тельняжке
Котэ в тельняжке
   64 / 836
сегодня в 15:37
Любят некоторые припомнить слова Галицкого по поводу 11 воспитанников на поле...) И при этом говорят так, будто он даже срок уточнил;)
В прошлом сезоне, когда в ФНЛ стал выступать Краснодар-2 в полном составе воспитанников и всех там рвать, то помню, как один из комментаторов сказал, что раньше он тоже улыбался над словами СНГ, то теперь глядя на поле он начинает думать, что не такая уж это и мечта!)
Часть этого состава уже стала заиграна за основу быков:) Остальные обрастают мясцом;) Не завидуйте:)
berda2003
berda2003
   307 / 836
сегодня в 15:18
осталось гражданство России - и в сборную...
Atist
Atist
   33 / 836
сегодня в 15:14
Кабелья - самый дорогой выпускник Академии Краснодара, заменит всех ее выпускников, прославивших команду.
БАБУСЯ С ВЕСЛОМ
БАБУСЯ С ВЕСЛОМ
   65 / 836
сегодня в 15:13
Краснодар разошелся.
drug01
drug01
   111 / 836
сегодня в 14:46
Правильно сделал...
Mangur
Mangur
   175 / 836
сегодня в 14:27
Охреннено. Все в шоке
valt134
valt134 ответил RussianMango
   144 / 836
сегодня в 14:20
Всё верно написал!
Leha-ha50
Leha-ha50
   8 / 836
сегодня в 14:01
Кабель...я - красивая фамилия!!!
Leha-ha50
Leha-ha50
   8 / 836
сегодня в 14:00
Egorium
Egorium
   44 / 836
сегодня в 13:45
Напоминает историю с Анжи.
RussianMango
RussianMango
   88 / 836
сегодня в 13:42
Удачи Кабелье в Краснодаре. Надеюсь поможет достойно выступить в ЛЧ.

А лазурных клонов уже трясет...паникуйте дальше.
Ладожский
Ладожский
   18 / 836
сегодня в 13:34
Вот кто деньги бездумно тратит.
Faustello
Faustello ответил Так Себе Аналитик
   3 / 836
сегодня в 13:14
Академия "Краснодара", возможно, лучшая в стране, наравне с "Чертаново", но об этом рано говорить просто потому, что невозможно сегодня открыть Академию, а завтра получить охапку воспитанников. К тому же возможности Академии все равно ограничены уровнем молодежных первенств и т.п., посмотри в Англии на молодежную лигу, какие там рубки, какие технари... Именно там вырастают игроки для команд. А где расти игрокам Академии "Краснодара"? Это не отменяет того, что я не понимаю, зачем они взяли Кобелля. Он днарь, я же АПЛ смотрю, он ниочем там был, бегун на дальние дистанции. А они еще и переплатили за него, судя по его реакции.
Будем посмотреть что Кабелиновнашем чемпе покадет ))
Faustello
Faustello ответил ПерекатиПоле
   3 / 836
сегодня в 13:13
Есть толк, нет толку, не важно. Главное много говорить о том, что в Краснодаре лучшая академия в стране. Ну а тот факт, что воспитанников выступающих в РПЛ по пальцам одной руки можно пересчитать - не важно.
Всегда интересно тебя читать )))
Питер Ман
Питер Ман
   25 / 836
сегодня в 13:02
Это беспредел. Будем надеяться, что Порту оседлает дважды мешка и выкинет его из ЛЧ, а в чемпе займёт 4-5 место как обычно, тогда УЕФА поставит мешок на место - крупный штраф и отстранение от Европы на несколько лет. Залеты уже были
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил ПерекатиПоле
   1 / 836
сегодня в 12:57
Есть толк, нет толку, не важно. Главное много говорить о том, что в Краснодаре лучшая академия в стране. Ну а тот факт, что воспитанников выступающих в РПЛ по пальцам одной руки можно пересчитать - не важно.
Академия "Краснодара", возможно, лучшая в стране, наравне с "Чертаново", но об этом рано говорить просто потому, что невозможно сегодня открыть Академию, а завтра получить охапку воспитанников.

К тому же возможности Академии все равно ограничены уровнем молодежных первенств и т.п., посмотри в Англии на молодежную лигу, какие там рубки, какие технари... Именно там вырастают игроки для команд. А где расти игрокам Академии "Краснодара"?

Это не отменяет того, что я не понимаю, зачем они взяли Кобелля. Он днарь, я же АПЛ смотрю, он ниочем там был, бегун на дальние дистанции. А они еще и переплатили за него, судя по его реакции.
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле ответил LOpp
   22 / 836
сегодня в 12:45
Есть толк, нет толку, не важно. Главное много говорить о том, что в Краснодаре лучшая академия в стране.
Ну а тот факт, что воспитанников выступающих в РПЛ по пальцам одной руки можно пересчитать - не важно.
Спартач-болельщик
Спартач-болельщик
   181 / 836
сегодня в 12:19
...хоть в нормальной стране поживёт , а не в пластиковой....
...да и раздевалка на удивление хороша....
Крутой камерунец
Крутой камерунец
   50 / 836
сегодня в 12:10
методы галицкого?

Шуnя771
Шуnя771
   49 / 836
сегодня в 12:09
Первое впечатление хорошее, не гундосил - мечтал с детства...))
чемпионство с душком
чемпионство с душком
   298 / 836
сегодня в 12:09
Краснодар всё равно выше 5-го места не будет.
VIPded
VIPded
   56 / 836
сегодня в 12:08
Купиться на раздевалку, не увидев тарасовской баньки??? Прогадал... )))
Levadia
Levadia
   153 / 836
сегодня в 12:06
Поживём увидим,насколько удачый трансфер.
А так,удачи в РПЛ!
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