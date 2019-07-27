Кабелья: «Предложение было настолько большим, что я не смог отказать»

Новичок «Краснодара» прокомментировал свое решение перейти в клуб РПЛ .

Этим летом я не планировать уходить. Я готовился продолжить играть за «Сент-Этьен» и был рад этому, там я чувствовал себя как дома. Но в какой-то момент мне пришло сообщение, что появился вариант [с трансфером] и его стоит изучить.

Я не оценивал выгоду для всех сторон. В первую очередь я думал о себе. Я видел записи игр «Краснодара», видел фото стадиона. Для меня это было не какое-то приключение, я знал, куда перехожу. Например, я в жизни не видел такой красивой раздевалки.

Мне потребовалось 10 дней, чтобы принять решение, но предложение было настолько большим, что я не смог отказать. В своей карьере я не делал глупостей: я уже отложил денег. Мне не нужно беспокоиться о будущем, но, повторюсь: от такого предложения невозможно было отказаться, нужно сказать честно.

Все в выигрыше от этого трансфера, ведь «Сент-Этьен» тоже получил неплохую компенсацию.