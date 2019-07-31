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Орлов: «Почему ни один клуб в мире не пригласил Карреру после „Спартака“?»

сегодня, 08:55

Известный комментатор Геннадий Орлов сомневается, что экс-рулевой «Спартака» Массимо Каррера является качественным специалистом.

– Может быть, стоит вернуть Карреру?

– А я вам задам встречный вопрос. Почему никто, ни один клуб в мире его не пригласил после «Спартака»? Хоть кто-то позвал?

– Может быть, нет вариантов, устраивающих итальянца?

– Да тут даже ответа не нужно. Это риторический вопрос (смеется). Понимаете? Каррера выиграл золото, но ведь не стал востребован. Так? Разве его российские клубы звали?

Писали про «Оренбург».

– Но это же не топовая команда, а середняк. Ну никто же реально не позвал! Может быть, у него были предложения в Италии? Я не слышал…

– Для вас Каррера – тренер-загадка?

– Ну вот так у него сложилось. Он молодец, хорошо поработал, добился титула. Но, видимо, как специалист в своей тренерской среде он не на высоком счету. Надо реально смотреть на вещи.​

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Все комментарии
Azu-Killah37
Azu-Killah37 ответил LOpp
   789 / 822
сегодня в 10:10
Каррера же не шавка, как Семак, чтобы кидаться на первую попавшуюся работу.
Он как супер топ - ждёт предложений от Барсы, Реала или Манчестерских клубов.
kingoffam
kingoffam
   148 / 822
сегодня в 10:08
Как же хочется,чтобы быки в следующем туре хлопнули это бледно-голубое,мажорное позорище.
wingback
wingback
   120 / 822
сегодня в 10:02
    Footbolista
    Footbolista ответил Ravshan878
       6 / 822
    сегодня в 10:02
    Привет!...главное красную кнопку не нажми)....
    Конунг Рагнар
    Конунг Рагнар
       74 / 822
    сегодня в 09:59
    На этой ветке очень много клонов Славнова, эти клоны пишут однотипные комменты
    Ravshan878
    Ravshan878 ответил Footbolista
       19 / 822
    сегодня в 09:59
    Привет дружище. Извиняюсь по ошибке нажал не ту кнопку. Так не ловко.
    Бабка в кедах
    Бабка в кедах
       34 / 822
    сегодня в 09:58
    Слабый физрук
    SHMEL
    SHMEL
       57 / 822
    сегодня в 09:52
    Каррере повезло оказаться в свиноклубе в год финансового сверхблагополучия Фердуна,когда он попросту купил чемпионство.
    Союзник противников
    Союзник противников
       66 / 822
    сегодня в 09:36
    Это риторический вопрос.Есть тренеры,которые САМИ выбирают клубы из многих предложений(Моуриньо),а есть тренеры,КОТОРЫХ выбирают.Каррера относится к числу вторых.А в Италии все его "любят и ценят",но "гамбургский счёт " ещё никто не отменял.
    DawnOfDestiny
    DawnOfDestiny
    сегодня в 09:36
    вопрос чисто риторический)
    FROLL 001
    FROLL 001
       3 / 822
    сегодня в 09:34
    Потому что все знают как тащили свиней к золоту. Всеми правдами и неправдами, подключая ресурсы в честь юбилея Симоняна и судейский корпус. Поэтому физрук нафиг никому не нужен. Гыгыгы
    berda2003
    berda2003
       553 / 822
    сегодня в 09:32
    всё точно. не ожидал от Орлова.
    Omaxa
    Omaxa
       132 / 822
    сегодня в 09:29
    После спартака или в ростов, или в безработные.
    112910415
    112910415
       63 / 822
    сегодня в 09:29
    очевидно же, что Семак после Зенита (когда-то это случится) будет очень востребован в мире, на высоком счету в тренерской среде , и посланники топовых команд станут ночевать у него в подъезде ...
    Egorium
    Egorium
       81 / 822
    сегодня в 09:26
    LOpp
    Сегодня 09:21
    Каррера же не шавка, как Семак, чтобы кидаться на первую попавшуюся работу.



    Пригласите его себе на укроину тренером львовского львова.
    Swinsi
    Swinsi
       58 / 822
    сегодня в 09:25
    Карера тренеровал клуб из второй сотни УЕФА, погрязший в коррупционных скандалах, о котором то, что он проиграл 7-0 в ЛЧ почти никто ничего не знает. От такой славы долго не отмоешься.
    Армейская душа
    Армейская душа
       71 / 822
    сегодня в 09:23
    Потому, что для этого надо быть тренером. А какой он тренер - все видели в ЛЧ, в квалах ЛЕ, а потом и в самой ЛЕ. Достойный продолжатель спартаковских идей "бей-беги"
    STVA 1
    STVA 1
       61 / 822
    сегодня в 09:22
    Про Гену тоже много риторических вопросов .
    LOpp
    LOpp
       13 / 822
    сегодня в 09:21
    Каррера же не шавка, как Семак, чтобы кидаться на первую попавшуюся работу.
    beloff
    beloff ответил clop
       426 / 822
    сегодня в 09:21
    Орлов разложил все по полочкам. На самом деле, Каррера - слабый специалист. Все нормальные болельщики в России давно поняли этот факт. И только полоумные спартачи продолжают кричать свою мантру: "атутти аванти массимо карера!"
      saha100
      saha100
         377 / 822
      сегодня в 09:18
        BAHbKA BCTAHbKA
        BAHbKA BCTAHbKA
           278 / 822
        сегодня в 09:17
        Орлова тоже не зовут комментировать матчи без участия Зенита.
        Bладимиp
        Bладимиp
           42 / 822
        сегодня в 09:14
        После 7-0 в ЛЧ никто не рискует такого специалиста брать..
        С детства за Тун
        С детства за Тун
           4 / 822
        сегодня в 09:13
        Просто все понимают как делалось чемпионство на юбилей Симоняна, также, как в первых двух турах этого сезона. Ну и 0:7 отличная антиреклама физруку.
        ДАША Д
        ДАША Д
           143 / 822
        сегодня в 09:09
        Тупые потому-что все, не видят своей выгоды.
        beefs
        beefs
           85 / 822
        сегодня в 09:09
        А кому он нужен?
        25процентный клоун
        25процентный клоун
           23 / 822
        сегодня в 09:09
        На дзюбу нет спроса и на заболотного и прочих, но ведь играют, у кормушки, значит востребованы и круты?))
        ПерекатиПоле
        ПерекатиПоле
           18 / 822
        сегодня в 09:08
        Гуся может и звали куда, но перед подписанием контракта он спрашивал, есть ли у какого нибудь ветерана клуба юбилей и можно ли трудоустроить Москалёва и Левникова.
        Comdiv
        Comdiv
           17 / 822
        сегодня в 09:06
        Карере помогли сделать чемпионом клуб к юбилею спартаковского функционера, это знают во всем мире и не уважают таких специалистов одноразовых.
        Footbolista
        Footbolista
           6 / 822
        сегодня в 09:06
        Странный Гена со странными вопросами...
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