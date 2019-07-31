Орлов: «Почему ни один клуб в мире не пригласил Карреру после „Спартака“?»

Известный комментатор Геннадий Орлов сомневается, что экс-рулевой «Спартака» является качественным специалистом.

– Может быть, стоит вернуть Карреру?

– А я вам задам встречный вопрос. Почему никто, ни один клуб в мире его не пригласил после «Спартака»? Хоть кто-то позвал?

– Может быть, нет вариантов, устраивающих итальянца?

– Да тут даже ответа не нужно. Это риторический вопрос (смеется). Понимаете? Каррера выиграл золото, но ведь не стал востребован. Так? Разве его российские клубы звали?

– Писали про «Оренбург».

– Но это же не топовая команда, а середняк. Ну никто же реально не позвал! Может быть, у него были предложения в Италии? Я не слышал…

– Для вас Каррера – тренер-загадка?

– Ну вот так у него сложилось. Он молодец, хорошо поработал, добился титула. Но, видимо, как специалист в своей тренерской среде он не на высоком счету. Надо реально смотреть на вещи.​