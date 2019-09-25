«Ахмат» в серии пенальти обыграл «СКА-Хабаровск»

«Ахмат» одолел «СКА-Хабаровск» в серии послематчевых пенальти и вышел в 1/8 финала Кубка России.
Хабаровск, стадион им. В.И. Ленина
«СКА-Хабаровск» - «Ахмат» - 2:2 (0:0)
Голы: Кацаев 82 (пенальти), Нижич 101 (автогол) - Бериша 76, Митришев 111
Послематчевые пенальти - 2:4
«СКА-Хабаровск»: Обухов, Зайцев, Шляков, Суслов, Мищенко, Кацаев (Сато 105), Никифоров (Эльмурзаев 99), Камилов, Гаджимурадов, Оанча, Кузьмичев (Базелюк 61).
Главный тренер: Поддубский Алексей.
«Ахмат»: Городов, Уциев, Мусалов, Анхель, Нижич, Глушаков (Иванов 91), Роши, Швец, Исмаэл, Понсе (Митришев 106), Михаляк (Бериша 67).
Главный тренер: Рахимов Рашид.
Предупреждения: Уциев 7, Гаджимурадов 44
Судья: Фролов Антон.
В параллельном матче Кубка «Динамо» проиграло «Лучу».