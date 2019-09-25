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«Ахмат» в серии пенальти обыграл «СКА-Хабаровск»

сегодня, 14:45
СКА-ХабаровскЛоготип футбольный клуб СКА-Хабаровск2 : 2Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)АхматЗакончился после серии пенальти

«Ахмат» одолел «СКА-Хабаровск» в серии послематчевых пенальти и вышел в 1/8 финала Кубка России.

Хабаровск, стадион им. В.И. Ленина

«СКА-Хабаровск» - «Ахмат» - 2:2 (0:0)
Голы: Кацаев 82 (пенальти), Нижич 101 (автогол) - Бериша 76, Митришев 111
Послематчевые пенальти - 2:4

«СКА-Хабаровск»: Обухов, Зайцев, Шляков, Суслов, Мищенко, Кацаев (Сато 105), Никифоров (Эльмурзаев 99), Камилов, Гаджимурадов, Оанча, Кузьмичев (Базелюк 61).
Главный тренер: Поддубский Алексей.

«Ахмат»: Городов, Уциев, Мусалов, Анхель, Нижич, Глушаков (Иванов 91), Роши, Швец, Исмаэл, Понсе (Митришев 106), Михаляк (Бериша 67).
Главный тренер: Рахимов Рашид.

Предупреждения: Уциев 7, Гаджимурадов 44

Судья: Фролов Антон.

В параллельном матче Кубка «Динамо» проиграло «Лучу».

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Все комментарии
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   18 / 969
сегодня в 16:17
Пока идет очень дружный слив Кубками командами РПЛа. Я не про этот матч, а про остальные...
ДСА
ДСА
   161 / 969
сегодня в 15:50
Убрали Глушакова и всё получилось.
drug01
drug01
   168 / 969
сегодня в 15:44
Ахмат так держать!!!
EAGinLE
EAGinLE
   41 / 969
сегодня в 15:42
Молодцы .
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   156 / 969
сегодня в 15:39
Не обернулись бы потерями прибыли сии. Впрочем с Сочами Тереку играть в понедельник, должны восстановиться.
Храневец
Храневец ответил alex074
   236 / 969
сегодня в 15:26
Ну хоть чечены не обкакались с соперниками с дальнего востока, хотя очень могли
    Храневец
    Храневец ответил cska plus
       236 / 969
    сегодня в 15:25
    Поздравляю Ахмат, тяжело и сложно но пробились, рад за Рахимова, если бы проиграли врядли смог объяснить.
    КАКОЕ ОБЪЯСНЕНИЕ ЭТО НЕ МОСКВА ХОХЛА И КОНОНА ХИРАКИРИ И БЕЗ ОТВЕТОВ
    Т34
    Т34
       50 / 969
    сегодня в 15:20
    Хабаровчане довольны. Не надо лишний раз мотаться по всей великой стране.
    Опасный хулиган
    Опасный хулиган
       589 / 969
    сегодня в 15:15
    у Ска чеченцев в составе больше, чем у Ахмата
    Али Самаркандский
    Али Самаркандский
       383 / 969
    сегодня в 15:11
    Удивлён
    Туалетный Утёнок
    Туалетный Утёнок
       120 / 969
    сегодня в 15:09
      VIPded
      VIPded
         66 / 969
      сегодня в 15:08
      Грозный спас конкурентов от перелета многочасового...)))
      cska plus
      cska plus
         15 / 969
      сегодня в 15:06
      Поздравляю Ахмат, тяжело и сложно но пробились, рад за Рахимова, если бы проиграли врядли смог объяснить.
      OLESOCC
      OLESOCC
         549 / 969
      сегодня в 14:52
      Очень жаль! Ну, ничего. Не вылетели сейчас, вылетят позже!.
      За адекватность
      За адекватность
         19 / 969
      сегодня в 14:50
      Болельщиков "Ахмата" с тяжелым проходом ( смотрел дополнительное время ну и серию пенальти). Городов заговорил перекладину, ну и у Бериши с нервами порядок, паненку исполнил.
      Шуnя771
      Шуnя771
         28 / 969
      сегодня в 14:50
      Шансы были равны!
      Зейский
      Зейский
         122 / 969
      сегодня в 14:50
      Жаль, что СКА не выиграл.
      Навзир
      Навзир
         744 / 969
      сегодня в 14:50
      Отмучились ! С победой Терек.
      А КАК ЖЕ ЗУЛУСЫ
      А КАК ЖЕ ЗУЛУСЫ
         172 / 969
      сегодня в 14:48
      А че 1-1? 2-2 сыграли же,
      alex074
      alex074
         107 / 969
      сегодня в 14:48
      Ну хоть чечены не обкакались с соперниками с дальнего востока, хотя очень могли
      А КАК ЖЕ ЗУЛУСЫ
      А КАК ЖЕ ЗУЛУСЫ
         172 / 969
      сегодня в 14:47
      С победой терек над филиалом коней!!
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