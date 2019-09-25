«Динамо» вылетело из Кубка России, проиграв «Лучу»

«Динамо» проиграло «Лучу» в матче 1/16 финала Кубка России.
Владивосток, стадион «Динамо»
«Луч» - «Динамо» - 1:0 (1:0)
Гол: Марущак 20
«Луч»: Ребров, Марущак, Насадюк, Ботака-Иобома, Абазов, Носов (Квеквескири 66), Кротов, Пономаренко, Катрич (Магадиев 72), Гордиенко, Кутьин (Алиев 61)
Главный тренер: Хузин Рустем.
«Динамо»: Шунин, Рыков, Нойштедтер (Каборе 62), Морозов, Ордец, Калинин, Хильемарк, Грулев (Слай 59), Шимански, Шейдаев, Филипп (Панченко 58)
Главный тренер: Хохлов Дмитрий.
Предупреждения: Насадюк 23, Калинин 51, Квеквескири 70, Каборе 82, Слай 82, Шейдаев 82, Панченко 82
Судья: Анопа Антон.
В параллельном матче Кубка «Ахмат» одолел «СКА-Хабаровск» в серии послематчевых пенальти.
нахлобучили панаму!
Коли так,коли так-
остаётся рвать "Спартак".
нахлобучили панаму!
Коли так,коли так-
остаётся рвать "Спартак".