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«Динамо» вылетело из Кубка России, проиграв «Лучу»

сегодня, 13:55
ЛучЛоготип футбольный клуб Луч (Владивосток)1 : 0Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

«Динамо» проиграло «Лучу» в матче 1/16 финала Кубка России.

Владивосток, стадион «Динамо»

«Луч» - «Динамо» - 1:0 (1:0)
Гол: Марущак 20

«Луч»: Ребров, Марущак, Насадюк, Ботака-Иобома, Абазов, Носов (Квеквескири 66), Кротов, Пономаренко, Катрич (Магадиев 72), Гордиенко, Кутьин (Алиев 61)
Главный тренер: Хузин Рустем.

«Динамо»: Шунин, Рыков, Нойштедтер (Каборе 62), Морозов, Ордец, Калинин, Хильемарк, Грулев (Слай 59), Шимански, Шейдаев, Филипп (Панченко 58)
Главный тренер: Хохлов Дмитрий.

Предупреждения: Насадюк 23, Калинин 51, Квеквескири 70, Каборе 82, Слай 82, Шейдаев 82, Панченко 82

Судья: Анопа Антон.

В параллельном матче Кубка «Ахмат» одолел «СКА-Хабаровск» в серии послематчевых пенальти.

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Все комментарии
Е Т
Е Т
   880 / 969
сегодня в 16:20
Хохлов, уйди сам, ну не твоё это- тренером быть
DXTK
DXTK
   176 / 969
сегодня в 16:01
динамо, прямо как и тоттенхэм проигрывают дну, печально.
andrefino13
andrefino13
   267 / 969
сегодня в 15:48
Я понимаю, почему Локомотив, Зенит, Краснодар, ЦСКА, играет в кубке вторым составом, но для остальных это реальный шанс в группу Лиги Европы напрямую, не понимаю.
RED_BLOOD
RED_BLOOD ответил Заратустра
   23 / 969
сегодня в 15:44
Торпедо должно быть РПЛ, а спартак в пердиве.
а не боишься без каждодневных уток остаться, сдохните же со скуки )))))
Шуnя771
Шуnя771
   28 / 969
сегодня в 15:28
Где ко второй части посыла знак "))))"!
Шуnя771
Шуnя771 ответил Absinthe2
   28 / 969
сегодня в 15:27
Очень хорошим. Правда, хороший футболист - не всегда хороший тренер) На мой взгляд, без иронии, не его это - тренировать. Пошел бы в эксперты, как Мостовой. Там, конечно, денег меньше, но и работа - не бей лежачего, и позора такого бы не было.
Полностью согласен.
Adepta
Adepta
   43 / 969
сегодня в 15:25
Столько шлака накупили, что командам ФНЛ пригрывют.
rawer
rawer
   637 / 969
сегодня в 15:17
Насколько помню когда динамо вылетало в фнл хозяином клуба было втб, возможно это настоящая цель руководмтва, а рассказы про попадание в ек это для отвода глаз
Храневец
Храневец ответил zenitforfun
   236 / 969
сегодня в 15:17
в результатах динамо прослеживается стабильность
    Храневец
    Храневец
       236 / 969
    сегодня в 15:13
    НЕ ПОЙМУ ТОЛИ ЭТО ПОСЛЕДНИЙ ПРИВЕТ ХОХЛА ДОРОГОМУ ВТБ , ТОЛИ РЕШИЛИ СКОНЦЕТРИРОВАТЬСЯ НА ВЫХОД В ЕВРОКУБКИ В ЧЕМПИОНАТЕ ?????
    viva-viva
    viva-viva
    сегодня в 15:12
    спасибо Лучик ,Приморцев с Победой !
    Опасный хулиган
    Опасный хулиган
       589 / 969
    сегодня в 15:09
    погрузились на Дно тихого океана
    berda2003
    berda2003
       293 / 969
    сегодня в 14:59
    Берии на него нет... хотя это уже давно не ментовский клуб, а банкиры могут только воровать... назначили б, кого-нибудь настоящим смотрящим...
    Absinthe2
    Absinthe2 ответил Шуnя771
       408 / 969
    сегодня в 14:56
    Хорошим футболистом был Хохлов.
    Очень хорошим. Правда, хороший футболист - не всегда хороший тренер) На мой взгляд, без иронии, не его это - тренировать. Пошел бы в эксперты, как Мостовой. Там, конечно, денег меньше, но и работа - не бей лежачего, и позора такого бы не было.
    Союзник противников
    Союзник противников
       14 / 969
    сегодня в 14:55
    Снова бедному "Динамо"
    нахлобучили панаму!

    Коли так,коли так-
    остаётся рвать "Спартак".
    kastites
    kastites
       58 / 969
    сегодня в 14:54
    Ожидаемо
    Napoleon Bonapart
    Napoleon Bonapart ответил Шуnя771
       447 / 969
    сегодня в 14:54
    Тебе ли французу рассуждать о русской, загадочной душе...))
    Ой, да ладно....
    Footbolista
    Footbolista
       2 / 969
    сегодня в 14:54
    Кому то луч осветит дорогу в следующий этап Кубка...
    Шуnя771
    Шуnя771 ответил Napoleon Bonapart
       28 / 969
    сегодня в 14:53
    Самым обыкновенным, ограниченным и прямоленейным. Вот и тренер, такой же...
    Тебе ли французу рассуждать о русской, загадочной душе...))
    Питер Ман
    Питер Ман
       25 / 969
    сегодня в 14:51
      Морро
      Морро ответил За адекватность
         260 / 969
      сегодня в 14:51
      Единственный шанс попасть в ЕК и тем самым как-то оправдать внушительные ( по меркам РФПЛ) вложения в состав "Динамо" благополучно профукало. Ну а руководство пусть продолжает до зимней паузы верить в тренерский штаб, правда к тому времени еще 9 туров пройдет, и если "Динамо" такими же темпами игрой и главное результатами будут радовать своих болельщиков, то новому тренеру придется очень сильно постараться вытягивая клуб из зоны вылета или переходных матчей. Ну и полагаю грешить на поле и судью играя с клубом ФНЛ для вождей "Динамо" будет слегка не комильфо. Как обычно субъективное мнение.
      И слава Богу. В ЕК им только под фейр-плей подставляться с такими то тратами.
      Паровозов
      Паровозов
         131 / 969
      сегодня в 14:51
      Первый пошёл.
      Napoleon Bonapart
      Napoleon Bonapart ответил Шуnя771
         447 / 969
      сегодня в 14:49
      Хорошим футболистом был Хохлов.
      Самым обыкновенным, ограниченным и прямоленейным. Вот и тренер, такой же...
      Шуnя771
      Шуnя771
         28 / 969
      сегодня в 14:48
      Хорошим футболистом был Хохлов.
      Заратустра
      Заратустра ответил Napoleon Bonapart
         126 / 969
      сегодня в 14:47
        Napoleon Bonapart
        Napoleon Bonapart ответил Absinthe2
           447 / 969
        сегодня в 14:47
        Что это было?))
        То, что всегда....
        Napoleon Bonapart
        Napoleon Bonapart ответил steelhead
           447 / 969
        сегодня в 14:47
        Не бережете вы нервные клетки, Наполеон Карлович! Игру не смотрел, разумеется, но судя по наличию Рыкова, Шейдаева, Ордеца в составе - и не нужно было, тут все очевидно). И да, Хохлова в топку, даже не столько как тренера, а как мужика без бубенчиков.
        Не берегу, Лев Иванович, ничего не осталось, чтобы беречь. За столько лет позора, никаких нервных клеток не осталось. Что касаемо Хохлова, то он, сегодня, окончательно подписал себе приговор. Его, ждет судьба кобелева....
        ОПС
        ОПС
           239 / 969
        сегодня в 14:45
        Игроки в Динамо есть, а команды нет. Все таки Хохлову нужно на выход. Ну, не можешь, не получается Так уступи другому. После смены тренера обычно идет встряска команды, а трепать нервы своим болельщикам уже хватит.
        drug01
        drug01
           168 / 969
        сегодня в 14:44
        Совсем плохо? Луч также свети!!!
        Остапчук 67
        Остапчук 67
           753 / 969
        сегодня в 14:44
        Ожидаемо.
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