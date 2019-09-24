«Ювентус» без Роналду обыграл «Брешию»

16 вызовов элите. Кто из клубов РПЛ сразу простится с Кубком России? Ошибки наверняка будут, ведь каждый год в 1/16 финала теряем команды из Премьер

«Победа Месси — полный цирк». Реакция на награду ФИФА Не все согласны с победой Лионеля Месси, особенно ярко сегодня полыхает в Англии