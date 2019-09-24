«Ювентус» без Роналду обыграл «Брешию»

«Ювентус» одержал победу над «Брешией» в матче 5-го тура чемпионата Италии,
«Ювентус» (13 очков) располагается на первом месте в турнирной таблице, «Брешиа» (6 очков) идет на 12-м месте.
Брешиа, стадион Марио Ригамонти
«Брешиа» - «Ювентус» 1:2 (1:1)
Голы: Доннарумма 4 - Чансельор 40 (автогол), Пьянич 63
«Брешиа»: Йоронен, Сабелли, Кистана, Чансельор, Матею (Морозини 70), Бизоли, Тонали, Дессена, Ромуло (Айе 85), Балотелли, Доннарумма (Матри 64)
Главный тренер: Корини Эудженио.
«Ювентус»: Щесны, Данило (Куадрадо 19), де Лигт, Бонуччи, Сандро, Хедира, Пьянич, Рабьо, Рэмзи (Бернардески 69), Игуаин, Дибала (Матюиди 80)
Главный тренер: Сарри Маурицио.
Предупреждения: Хедира 7, Бонуччи 41, де Лигт 56, Кистана 79
В прошлом туре «Ювентус» обыграл «Верону».
В общем ходили разговоры про 2 состава Ювентуса, но я даже одного не вижу. Щесны, то вытягивает мертвейшие мячи, то пустил от себя рикошетом в ближний угол. Но хорошо когда есть три очка. Надеюсь на дальнейший прогресс.
Всех с победой!
В общем ходили разговоры про 2 состава Ювентуса, но я даже одного не вижу. Щесны, то вытягивает мертвейшие мячи, то пустил от себя рикошетом в ближний угол. Но хорошо когда есть три очка. Надеюсь на дальнейший прогресс.
Всех с победой!
С победой болелов!
С победой болелов!