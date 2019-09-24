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«Ювентус» без Роналду обыграл «Брешию»

вчера, 23:54
БрешиаЛоготип футбольный клуб Брешиа1 : 2Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)ЮвентусМатч завершен

«Ювентус» одержал победу над «Брешией» в матче 5-го тура чемпионата Италии,

«Ювентус» (13 очков) располагается на первом месте в турнирной таблице, «Брешиа» (6 очков) идет на 12-м месте.

Брешиа, стадион Марио Ригамонти

«Брешиа» - «Ювентус» 1:2 (1:1)
Голы: Доннарумма 4 - Чансельор 40 (автогол), Пьянич 63

«Брешиа»: Йоронен, Сабелли, Кистана, Чансельор, Матею (Морозини 70), Бизоли, Тонали, Дессена, Ромуло (Айе 85), Балотелли, Доннарумма (Матри 64)
Главный тренер: Корини Эудженио.

«Ювентус»: Щесны, Данило (Куадрадо 19), де Лигт, Бонуччи, Сандро, Хедира, Пьянич, Рабьо, Рэмзи (Бернардески 69), Игуаин, Дибала (Матюиди 80)
Главный тренер: Сарри Маурицио.

Предупреждения: Хедира 7, Бонуччи 41, де Лигт 56, Кистана 79

В прошлом туре «Ювентус» обыграл «Верону».

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Все комментарии
juvenale
juvenale
   21 / 973
сегодня в 00:08
А ну да и польская дырка это тоже смешно)))человек даже второй в своей сборной,какой ему Юве
Великий Князь навсегда ушёл в офтоп
Великий Князь навсегда ушёл в офтоп ответил juvenale
   2 / 973
сегодня в 00:02
Хрустальный Данила это жесть конечно)))рабьо пока нулевой,днодески это нечто....хорошо что победили.
Рабьо я бы сам травмировал. Редкостное *овно подписали. И это туловище ещё не довольно)
Великий Князь навсегда ушёл в офтоп
Великий Князь навсегда ушёл в офтоп
   2 / 973
сегодня в 00:01
С моей гипертонией смотреть такой футбол противопоказано. Улучшения заметны, но этого мало. Реализация ужас, даже в пустые не забивают. Ладно Рэмзи бегунок и то умнее Рабьо. Рэмзи хоть понимает, что для победы нужно бежать вперёд, а Рабьо всю игру в меньшинстве продержал. Перед ним пространство, а он весь матч поворачивается задницей и пасует назад вместо обострения(. Зимой на трансфер. Лучше Стураро верните.
В общем ходили разговоры про 2 состава Ювентуса, но я даже одного не вижу. Щесны, то вытягивает мертвейшие мячи, то пустил от себя рикошетом в ближний угол. Но хорошо когда есть три очка. Надеюсь на дальнейший прогресс.
Всех с победой!
95-shishani-95
95-shishani-95
   158 / 973
сегодня в 00:01
Судя по счету, и минутам на которых забивались голы, трудная для Юве игра была!
С победой болелов!
juvenale
juvenale
   21 / 973
сегодня в 00:01
Хрустальный Данила это жесть конечно)))рабьо пока нулевой,днодески это нечто....хорошо что победили.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   18 / 973
сегодня в 00:00
Похвально!
Тео Джонс
Тео Джонс ответил FERIS
   89 / 973
вчера в 23:59
Иди гному пятую точку поцелуй....
Ахахах ах вот они где бесстыдники то какие)))
FERIS
FERIS ответил Тео Джонс
   492 / 973
вчера в 23:59
Кстати гном играл сегодня с подводниками?
FERIS
FERIS
   492 / 973
вчера в 23:58
Иди гному пятую точку поцелуй....
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