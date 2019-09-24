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«Барселона» обыграла «Вильярреал»

вчера, 23:57
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В 6-м туре испанской Примеры «Барселона» обыграла «Вильярреал» со счетом 2:1.

Барселона, стадион Камп Ноу

Барселона - Вильярреал 2:1 (2:1)

Голы: Гризманн 6, Артур Рамос 15 - Касорла 44

«Барселона»: тер Штеген, Нелсон Семеду, Пике, Ленгле, Фирпо, Роберто (де Йонг 63), Бускетс, Артур Рамос, Лионель Месси (Дембеле 46), Суарес (Фати 78), Гризманн
Главный тренер: Вальверде Эрнесто.

«Вильярреал»: Асенхо, Пенья, Альбиоль, Пау Торрес, Хави Кинтилья, Замбо Ангисса, Иборра, Чуквуэзе, Касорла (Бакка 77), Онтиверос (Токо Экамби 57), Морено (Гомес 68)
Главный тренер: Кальеха Хавьер.

Предупреждения: Роберто 27, Гризманн 47, Замбо Ангисса 72, Альбиоль 81, Фирпо 82, Бускетс 90

 

 

 

 

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Все комментарии
95-shishani-95
95-shishani-95
   158 / 973
сегодня в 00:09
Что это с соккером творится то?
Leha-ha50
Leha-ha50
   6 / 973
сегодня в 00:07
Плохенько пока Барса выглядит!
95-shishani-95
95-shishani-95
   158 / 973
сегодня в 00:06
Всё таки сумели отскочить! Все три гола пришли какие-то непонятные...
Артур и Касорла четко попали.
Сомневаюсь, что Фати только 16 лет. Очень техничный и быстрый игрок.
Но сегодня, надо признать, что он передерживал мяч.
А игра Барсы, как и у Реала, непонятная какая-то! Короче, не вселяют доверия.
Стеллс
Стеллс
   147 / 973
сегодня в 00:05
Про игру и писать не хочется:архаичная,медленная,позиционно атакующая ещё и с плохими исполнителями.Вышла молодёжь-стало веселей,но сыгранности ноль,да и соперник почувствовал силу,переломить тяжело.По мне ничего не поменялось,плюс Месси с травмой.Тасование ничего не даст,надо наоборот выбрать и наигрывать состав.Есть же игроки.
Barcelona_Rostov
Barcelona_Rostov
   566 / 973
сегодня в 00:04
Фати мололец,Артур,Де Йонг,но игра пока плохая..
Суаресу свистели во время замены...
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец. ответил barcelona and cruyff
   74 / 973
сегодня в 00:04
Суарес ещё в прошлом сезоне должен был на лавке сидеть.. и выходить на замену.
Такое ощущение, что играет с гантелями на ногах
Тео Джонс
Тео Джонс
   89 / 973
сегодня в 00:02
Жаль что не потеряли очки, так бы носатого физручка выперли побыстрее).
Тео Джонс
Тео Джонс
   89 / 973
сегодня в 00:02
Жаль что не потеряли очки, так бы носатого физручка выперли побыстрее).
Тео Джонс
Тео Джонс
   89 / 973
сегодня в 00:02
Жаль что не потеряли очки, так бы носатого физручка выперли побыстрее).
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
   74 / 973
сегодня в 00:01
Поздравляю болельщиков Барсы с победой.
Но радоваться все равно нет смысла)
Нужно посмотреть на них в игре с Хетафе.. нет у меня уверенности в них совсем.
Apsny
Apsny
   202 / 973
сегодня в 00:00
Фати молодца, старается.

А так игра Барселоны ни о чем.
barcelona and cruyff
barcelona and cruyff
   229 / 973
вчера в 23:59
Важные 3 очка,хоть и валидольной игрой. Фати за 15 мин сделал больше,чем Суарес за 75
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