В 6-м туре испанской Примеры «Барселона» обыграла «Вильярреал» со счетом 2:1.
Барселона, стадион Камп Ноу
Барселона - Вильярреал 2:1 (2:1)
Голы: Гризманн 6, Артур Рамос 15 - Касорла 44
«Барселона»: тер Штеген, Нелсон Семеду, Пике, Ленгле, Фирпо, Роберто (де Йонг 63), Бускетс, Артур Рамос, Лионель Месси (Дембеле 46), Суарес (Фати 78), Гризманн
Главный тренер: Вальверде Эрнесто.
«Вильярреал»: Асенхо, Пенья, Альбиоль, Пау Торрес, Хави Кинтилья, Замбо Ангисса, Иборра, Чуквуэзе, Касорла (Бакка 77), Онтиверос (Токо Экамби 57), Морено (Гомес 68)
Главный тренер: Кальеха Хавьер.
Предупреждения: Роберто 27, Гризманн 47, Замбо Ангисса 72, Альбиоль 81, Фирпо 82, Бускетс 90
Артур и Касорла четко попали.
Сомневаюсь, что Фати только 16 лет. Очень техничный и быстрый игрок.
Но сегодня, надо признать, что он передерживал мяч.
А игра Барсы, как и у Реала, непонятная какая-то! Короче, не вселяют доверия.
Артур и Касорла четко попали.
Сомневаюсь, что Фати только 16 лет. Очень техничный и быстрый игрок.
Но сегодня, надо признать, что он передерживал мяч.
А игра Барсы, как и у Реала, непонятная какая-то! Короче, не вселяют доверия.
Суаресу свистели во время замены...
Суаресу свистели во время замены...
Такое ощущение, что играет с гантелями на ногах
Такое ощущение, что играет с гантелями на ногах
Но радоваться все равно нет смысла)
Нужно посмотреть на них в игре с Хетафе.. нет у меня уверенности в них совсем.
Но радоваться все равно нет смысла)
Нужно посмотреть на них в игре с Хетафе.. нет у меня уверенности в них совсем.
А так игра Барселоны ни о чем.
А так игра Барселоны ни о чем.