«Арсенал» разгромил «Ноттингем Форест» в Кубке Лиги

«Арсенал» одержал уверенную победу над «Ноттингем Форест» в матче 3 раунда Кубка английской Лиги.
Лондон, стадион Эмирейтс
«Арсенал» - «Ноттингем Форест» 5:0 (1:0)
Голы: Габриэл Мартинелли 31, Холдинг 71, Уиллок 77, Нельсон 84, Габриэл Мартинелли 90+2
«Арсенал»: Мартинес, Мустафи, Холдинг, Тирни (Бельерин 77), Чамберс, Озил (Себальос 71), Уиллок, Лукас Торрейра, Габриэл Мартинелли, Смит-Роу (Сака 45), Нельсон
Главный тренер: Эмери Унаи.
«Ноттингем Форест»: Мурич, Робинсон, Фигейреду, Рибейро, Кэш, Антунес Карвальо (Амеоби 59), Чема, Тиагу Силва, Джонсон, Адома, Лолли (Габриэль 81)
Главный тренер: Лямуши Сабри.
Предупреждения: Нельсон 56, Робинсон 90+1
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