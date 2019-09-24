ГлавнаяНовости

«Арсенал» разгромил «Ноттингем Форест» в Кубке Лиги

вчера, 23:57
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Лондон)5 : 0Логотип футбольный клуб Ноттингем ФорестНоттингем ФорестМатч завершен

«Арсенал» одержал уверенную победу над «Ноттингем Форест» в матче 3 раунда Кубка английской Лиги.

Лондон, стадион Эмирейтс

«Арсенал» - «Ноттингем Форест» 5:0 (1:0)
Голы: Габриэл Мартинелли 31, Холдинг 71, Уиллок 77, Нельсон 84, Габриэл Мартинелли 90+2

«Арсенал»: Мартинес, Мустафи, Холдинг, Тирни (Бельерин 77), Чамберс, Озил (Себальос 71), Уиллок, Лукас Торрейра, Габриэл Мартинелли, Смит-Роу (Сака 45), Нельсон
Главный тренер: Эмери Унаи.

«Ноттингем Форест»: Мурич, Робинсон, Фигейреду, Рибейро, Кэш, Антунес Карвальо (Амеоби 59), Чема, Тиагу Силва, Джонсон, Адома, Лолли (Габриэль 81)
Главный тренер: Лямуши Сабри.

Предупреждения: Нельсон 56, Робинсон 90+1

Ранее «Манчестер Сити» уверенно обыграл «Престон».

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
«Монако» обыграл «Ниццу», Головин отметился дублем
Сегодня, 00:07 Комментарии3
«Барселона» обыграла «Вильярреал»
Вчера, 23:57 Комментарии10
«Ювентус» без Роналду обыграл «Брешию»
Вчера, 23:54 ВидеоКомментарии10
«Колчестер» одолел «Тоттенхэм» по пенальти в Кубке Лиги
Вчера, 23:52 Комментарии5
«Манчестер Сити» уверенно обыграл «Престон» в Кубке Лиги
Вчера, 23:36 Комментарии2
«Дижон» и «Марсель» разошлись ничьей
Вчера, 22:23 Комментарии0
Обсудить
Все комментарии
YRunner
YRunner
   618 / 973
вчера в 23:58
Молодые покуражились
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100