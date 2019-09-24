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«Колчестер» одолел «Тоттенхэм» по пенальти в Кубке Лиги

вчера, 23:52
КолчестерЛоготип футбольный клуб Колчестер0 : 0Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)ТоттенхэмЗакончился после серии пенальти

В матче 3-го раунда Кубка Лиги Англии «Колчестер» в серии пенальти обыграл «Тоттенхэм» со счет 4:3. В основное время команды голами не отметились.

Колчестер, стадион Колчестер Коммьюнити Стэдиум

Колчестер - Тоттенхэм 0:0

«Колчестер»: Геркен, Проссер, Истман, Брэммал, Джексон (Коэн Холл 50), Лапсли, Стивенсон (Норрис 77), Комли, Ноубл, Гамбин (Браун 68), Senior
Главный тренер: МакГрил Джон.

«Тоттенхэм»: Газзанига, Давинсон Санчес, Танганга (Сон 66), Дэвис, Уокер-Питерс, Алли, Дайер, Ваньяма, Пэрротт, Скипп (Ламела 78), Моура
Главный тренер: Почеттино Маурисио.

Предупреждения: Коэн Холл 56

В параллельном матче «Манчестер Сити» обыграл «Престон».

 

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Все комментарии
George-CFC
George-CFC
   413 / 973
сегодня в 00:03
Вот и первая сенсация в КЛ. Клуб 2-Лиги бьет финалиста ЛЧ.
Смотрел 2 тайм, ТТХ хотел выиграть. В штрафной почти вся команда и шпорам приходилось бить издали (мячи застревали в частоколе ног), вешать в штрафную (высоких игроков не было)
А в серии пенальти Эриксен лишний раз подчеркнул, что хочет покинуть клуб
Заратустра
Заратустра
   142 / 973
вчера в 23:59
Любой Юнайтед сильнее Тотэнхэма.
YRunner
YRunner
   618 / 973
вчера в 23:55
И настроение улучшается)))
dino-hsv
dino-hsv
   110 / 973
вчера в 23:55
хех
DXTK
DXTK
   162 / 973
вчера в 23:54
вот ведь кюбы, ну как тут не ругатся, кому клубу 4 дивизиона. ну Почет иди ты на***
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