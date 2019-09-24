«Колчестер» одолел «Тоттенхэм» по пенальти в Кубке Лиги

В матче 3-го раунда Кубка Лиги Англии «Колчестер» в серии пенальти обыграл «Тоттенхэм» со счет 4:3. В основное время команды голами не отметились.
Колчестер, стадион Колчестер Коммьюнити Стэдиум
Колчестер - Тоттенхэм 0:0
«Колчестер»: Геркен, Проссер, Истман, Брэммал, Джексон (Коэн Холл 50), Лапсли, Стивенсон (Норрис 77), Комли, Ноубл, Гамбин (Браун 68), Senior
Главный тренер: МакГрил Джон.
«Тоттенхэм»: Газзанига, Давинсон Санчес, Танганга (Сон 66), Дэвис, Уокер-Питерс, Алли, Дайер, Ваньяма, Пэрротт, Скипп (Ламела 78), Моура
Главный тренер: Почеттино Маурисио.
Предупреждения: Коэн Холл 56
В параллельном матче «Манчестер Сити» обыграл «Престон».
Смотрел 2 тайм, ТТХ хотел выиграть. В штрафной почти вся команда и шпорам приходилось бить издали (мячи застревали в частоколе ног), вешать в штрафную (высоких игроков не было)
А в серии пенальти Эриксен лишний раз подчеркнул, что хочет покинуть клуб
Смотрел 2 тайм, ТТХ хотел выиграть. В штрафной почти вся команда и шпорам приходилось бить издали (мячи застревали в частоколе ног), вешать в штрафную (высоких игроков не было)
А в серии пенальти Эриксен лишний раз подчеркнул, что хочет покинуть клуб