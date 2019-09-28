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Гвардиола: «Мы не собираемся никого покупать в январе»

сегодня, 10:09

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что английский клуб не планирует никого покупать в зимнее трансферное окно. 

Мы не собираемся никого покупать в январе. У нас не настолько много денег, чтобы тратить огромные суммы летом, а потом зимой еще продолжать покупки. 

Мы рассчитываем на тех игроков, которые у нас есть в наличии, а также рассматриваем варианты с новыми футболистами из академии. У нас есть молодые, талантливые игроки, и мы можем на них рассчитывать. 

Ранее Хосеп Гвардиола заявил, что его помощник Микель Артета может возглавить команду после него.

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sihafazatron
sihafazatron
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сегодня в 10:13
Мля... надеялся может сына подпишут(( ладно, подождём ещё)
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