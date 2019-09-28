Гвардиола: «Мы не собираемся никого покупать в январе»

Главный тренер «Манчестер Сити» заявил, что английский клуб не планирует никого покупать в зимнее трансферное окно.

Мы не собираемся никого покупать в январе. У нас не настолько много денег, чтобы тратить огромные суммы летом, а потом зимой еще продолжать покупки.

Мы рассчитываем на тех игроков, которые у нас есть в наличии, а также рассматриваем варианты с новыми футболистами из академии. У нас есть молодые, талантливые игроки, и мы можем на них рассчитывать.