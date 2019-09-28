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Баркли: «Я наслаждаюсь своим игровым временем на поле»

сегодня, 09:21

Полузащитник «Челси» Росс Баркли рассказал о своей физической форме в начале сезона АПЛ

Я наслаждаюсь своим игровым временем на поле. Я очень усердно работаю. Я вызываюсь в сборную Англии и получаю игровое время там, и я все также продолжаю усердно работать с тренером на тренировочном поле, помогая каждому своему товарищу по команде. Это помогает нам всем правильно развиваться. Если вы играете за большую команду, как я, то всегда будет конкуренция за место в составе, это нормально. 

Ранее Росс Баркли рассказал об адаптации в Лондоне.

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vadexus
vadexus
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сегодня в 09:26
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