Стало известно, когда Малком вернется на поле

В пресс-службе «Зенита» сообщили, что нападающий Малком может вернуться на поле после паузы на матчи сборных.
Да, восстановление после травмы немного затянулось. Но речь идет о мышцах бедра. Восстановление здесь может занимать время. Но ничего страшного с Малкомом действительно не происходит, как и говорит Семак. Он занимается по индивидуальной программе и вернется в октябре. Возможно, уже после матчей сборных.
3 турнира....определенные задачи...
Правильное распределение приоритетов - залог успеха...
3 турнира....определенные задачи...
Правильное распределение приоритетов - залог успеха...
Малком вызывается ...И раньше в Бразилия (до 20)....И теперь в Олимпийскую....Вскоре и в первую будет готов..
Малком вызывается ...И раньше в Бразилия (до 20)....И теперь в Олимпийскую....Вскоре и в первую будет готов..