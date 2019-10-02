Стало известно, когда Малком вернется на поле

В пресс-службе «Зенита» сообщили, что нападающий Малком может вернуться на поле после паузы на матчи сборных.

Да, восстановление после травмы немного затянулось. Но речь идет о мышцах бедра. Восстановление здесь может занимать время. Но ничего страшного с Малкомом действительно не происходит, как и говорит Семак. Он занимается по индивидуальной программе и вернется в октябре. Возможно, уже после матчей сборных.