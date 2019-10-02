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Стало известно, когда Малком вернется на поле

02 октября 2019, 16:19

В пресс-службе «Зенита» сообщили, что нападающий Малком может вернуться на поле после паузы на матчи сборных.

Да, восстановление после травмы немного затянулось. Но речь идет о мышцах бедра. Восстановление здесь может занимать время. Но ничего страшного с Малкомом действительно не происходит, как и говорит Семак. Он занимается по индивидуальной программе и вернется в октябре. Возможно, уже после матчей сборных.

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Все комментарии
cska1948
cska1948 ответил Jeck Denielse
   45 / 797
03 октября в 09:13
Если Зенит пока справляется без Малкома и Осорио...значит пока нет надобности...с козырей ходить...))) 3 турнира....определенные задачи... Правильное распределение приоритетов - залог успеха...
Вчера, в игре с Бенфикой, Зенит выпустил на поле одного "козырного", который отметился прекрасным пасом на гол в ворота Зенита. Так что вы правы, с таких "козырей" лучше НЕ ходить.
Гавроша
Гавроша
   49 / 797
03 октября в 01:21
Ну если к ноябрю не вернется, то тогда....
Илья Кузнецов
Илья Кузнецов
   256 / 797
02 октября в 21:27
Малком - секретное оружие для 1/8 ЛЧ !!! 😂
pomor45
pomor45
   219 / 797
02 октября в 20:58
По сути насмехаетесь над постигшим молодого игрока несчастьем только потому, что он игрок Зенита. Парень вышел на поле 03.08.19 на замену во втором тайме матча с Краснодаром, а уже 10.08.19 в матче с Динамо случилась эта трудно поддающаяся лечению травма. Над чем же тут ерничать? Ему 22 года, а злыдни сравнивают его со стариком Маркизио, так будто у него уже значительный больничный стаж. Циники.
Мишаня Дмитриев
Мишаня Дмитриев
   279 / 797
02 октября в 20:36
    Footbolista
    Footbolista
       3 / 797
    02 октября в 18:18
    Danila Selin
    Danila Selin ответил LOpp
    02 октября в 17:40
    Он вызывался в олимпийскую сборную, и сейчас вызов от туда пришёл.
    Литейный 4
    Литейный 4 ответил GYTSYL
       213 / 797
    02 октября в 17:14
    До зимы полечится и куда нибудь в европу убегит
    УБЕГИТ!!! Ты прям как Филл. Гыгыгы
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse ответил Т34
       8 / 797
    02 октября в 17:14
    Если Зенит пока справляется без Малкома и Осорио...значит пока нет надобности...с козырей ходить...)))

    3 турнира....определенные задачи...
    Правильное распределение приоритетов - залог успеха...
    КЭТиК
    КЭТиК
       100 / 797
    02 октября в 17:01
    Курортник какой-то, а не игрок
    Т34
    Т34
       20 / 797
    02 октября в 16:57
    Малком вернется. После перерыва на матчи сборных. С него пыль и паутину смахнут, от плесени освободят, и он снова отправится в подполье, до зимнего перерыва. Таких драгоценных игроков надо беречь от глаз завистников, чтобы не выкрали. Тем более, что даже Семак говорит, что с ним ничего страшного не происходит. Вот и выходит, либо его очень берегут, либо он сильно притворяется и не хочет утруждать свое драгоценное здоровье беготней по полю.
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse ответил LOpp
       8 / 797
    02 октября в 16:49
    Ты путаешь...с Педро Рошей...
    Малком вызывается ...И раньше в Бразилия (до 20)....И теперь в Олимпийскую....Вскоре и в первую будет готов..
    LOpp
    LOpp ответил Danila Selin
       19 / 797
    02 октября в 16:32
    Похоже, не хотят в сборную его отпускать.
    Малкома никогда не вызывали в сборную.
    GYTSYL
    GYTSYL
       538 / 797
    02 октября в 16:31
    До зимы полечится и куда нибудь в европу убегит
    Danila Selin
    Danila Selin
    02 октября в 16:29
    Похоже, не хотят в сборную его отпускать.
    дурман
    дурман
       455 / 797
    02 октября в 16:24
    Ничего страшного с ним не происходит, парень регулярно получает свои лимоны
    Klaksvikar Itrottarselag
    Klaksvikar Itrottarselag
       110 / 797
    02 октября в 16:23
    Перефразируя классика: "А был ли Малком? Может Малкома то и не было?"
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