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Мостовой высказался по вопросу совмещения постов Черчесовым

10 октября 2019, 17:55

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой высказался о том, стоит ли главному тренеру национальной команды Станиславу Черчесову совмещать две должности.

Совмещение Черчесова в клубе и сборной? Я против этого совмещения, поскольку не вижу в этом смысла. У нас есть много других футбольных людей.

Отметим, что периодически в СМИ появляются слухи о заинтересованности клубов в приглашении Черчесова на пост главного тренера.

Ранее сообщалось, что экс-комментатор Василий Уткин спрогнозировал, будет ли Черчесов работать со сборной после финального раунда Евро-2020.

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Все комментарии
Зейский
Зейский
   243 / 797
11 октября в 07:33
Хорошо быть экспертом, много говоришь и ни за что не отвечаешь.
cska plus
cska plus
   2 / 797
10 октября в 22:20
Слуцкий уже предостерёг усача.
Т34
Т34
   20 / 797
10 октября в 21:35
Мостовой порулить хочет красно-белой машиной, а прав на вождение не имеет.
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
   194 / 797
10 октября в 20:47
Останется он в сборной, в клубы не уйдёт!
Faustello
Faustello
   14 / 797
10 октября в 18:54
А 63 у Таракана не порвётся на двух табуретах ЗП получать?
Romkurch
Romkurch
   46 / 797
10 октября в 18:40
Черчесова все равно скоро погонят из сборной, задумывается о работе.
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
   186 / 797
10 октября в 18:25
Черчесов классический физрук,его толкает депутат думы Газзаев.
Red blu
Red blu
   307 / 797
10 октября в 18:10
Леонид Викторович Слуцкий уже то же говорил, что совмещение это не есть - гуд.
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