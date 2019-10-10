Мостовой высказался по вопросу совмещения постов Черчесовым

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой высказался о том, стоит ли главному тренеру национальной команды Станиславу Черчесову совмещать две должности.
Совмещение Черчесова в клубе и сборной? Я против этого совмещения, поскольку не вижу в этом смысла. У нас есть много других футбольных людей.
Отметим, что периодически в СМИ появляются слухи о заинтересованности клубов в приглашении Черчесова на пост главного тренера.
Ранее сообщалось, что экс-комментатор Василий Уткин спрогнозировал, будет ли Черчесов работать со сборной после финального раунда Евро-2020.