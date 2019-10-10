Мостовой высказался по вопросу совмещения постов Черчесовым

10 октября 2019, 17:55

Бывший игрок сборной России высказался о том, стоит ли главному тренеру национальной команды совмещать две должности.

Совмещение Черчесова в клубе и сборной? Я против этого совмещения, поскольку не вижу в этом смысла. У нас есть много других футбольных людей.

Отметим, что периодически в СМИ появляются слухи о заинтересованности клубов в приглашении Черчесова на пост главного тренера.

Ранее сообщалось, что экс-комментатор Василий Уткин спрогнозировал, будет ли Черчесов работать со сборной после финального раунда Евро-2020.