Канчельскис: «Шотландия - слабенькая команда»

Бывший футболист сборных СССР и России считает, что российским футболистам в матче отборочного турнира Евро-2020 против команды Шотландии достаточно не совершать ошибки, чтобы без труда добиться победы.

Шотландцы будут обороняться, мы будем играть первым номером. Такой сценарий игры очевиден, мы фавориты, у нас преимущество. Если мы сами себе не привезем, то ничего особенного не предвидится, а мы спокойно победим, главная опасность будет исходить от наших же ошибок. Просто надо выходить с правильным настроем, забивать 2-3 гола, тогда шотландцев не будет на поле.

Шотландия - слабенькая команда, они вряд ли смогут нам что-то противопоставить. Сейчас им терять нечего, не удивлюсь, если лидеры не приедут. Может, выйдут на поле молодые футболисты, другие игроки, ранее не участвовавшие в матчах. По логике вещей, так должно быть.