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Канчельскис: «Шотландия - слабенькая команда»

10 октября 2019, 15:31
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия4 : 0Логотип футбольный клуб ШотландияШотландияМатч завершен

Бывший футболист сборных СССР и России Андрей Канчельскис считает, что российским футболистам в матче отборочного турнира Евро-2020 против команды Шотландии достаточно не совершать ошибки, чтобы без труда добиться победы.

Шотландцы будут обороняться, мы будем играть первым номером. Такой сценарий игры очевиден, мы фавориты, у нас преимущество. Если мы сами себе не привезем, то ничего особенного не предвидится, а мы спокойно победим, главная опасность будет исходить от наших же ошибок. Просто надо выходить с правильным настроем, забивать 2-3 гола, тогда шотландцев не будет на поле.

Шотландия - слабенькая команда, они вряд ли смогут нам что-то противопоставить. Сейчас им терять нечего, не удивлюсь, если лидеры не приедут. Может, выйдут на поле молодые футболисты, другие игроки, ранее не участвовавшие в матчах. По логике вещей, так должно быть.

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Все комментарии
Abris
Abris
   87 / 797
10 октября в 16:16
Матч покажет.
сулейман шлагбаум 1
сулейман шлагбаум 1
   44 / 797
10 октября в 16:01
А что тут еще сказать ?
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