Нигматуллин поделился ожиданиями от матча Россия – Шотландия

Бывший вратарь сборной России поделился ожиданиями от матча команды с шотландцами. Встреча пройдет 10 октября в рамках отборочного этапа Евро-2020.

Мне кажется, при работе со Станиславом Саламовичем не может возникнуть проблем с расслабленностью и недооценкой соперника. Тренерским штабом ведется психологическая работа. Хочется поскорее решить вопрос с выходом на Евро. Иногда говорят: «Не помню, какая была игра. Помню, что выиграли 1:0». Самое главное – это победа. Шотландия может доставить нам неприятностей. Сегодня будет комфортная погода для них.