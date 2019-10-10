Нигматуллин поделился ожиданиями от матча Россия – Шотландия

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин поделился ожиданиями от матча команды Станислава Черчесова с шотландцами. Встреча пройдет 10 октября в рамках отборочного этапа Евро-2020.
Мне кажется, при работе со Станиславом Саламовичем не может возникнуть проблем с расслабленностью и недооценкой соперника. Тренерским штабом ведется психологическая работа. Хочется поскорее решить вопрос с выходом на Евро. Иногда говорят: «Не помню, какая была игра. Помню, что выиграли 1:0». Самое главное – это победа. Шотландия может доставить нам неприятностей. Сегодня будет комфортная погода для них.
Отметим, что ранее экс-игрок «Спартака» Егор Титов сделал прогноз на матч Россия – Шотландия.