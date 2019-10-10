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Нигматуллин поделился ожиданиями от матча Россия – Шотландия

10 октября 2019, 17:37
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия4 : 0Логотип футбольный клуб ШотландияШотландияМатч завершен

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин поделился ожиданиями от матча команды Станислава Черчесова с шотландцами. Встреча пройдет 10 октября в рамках отборочного этапа Евро-2020.

Мне кажется, при работе со Станиславом Саламовичем не может возникнуть проблем с расслабленностью и недооценкой соперника. Тренерским штабом ведется психологическая работа. Хочется поскорее решить вопрос с выходом на Евро. Иногда говорят: «Не помню, какая была игра. Помню, что выиграли 1:0». Самое главное – это победа. Шотландия может доставить нам неприятностей. Сегодня будет комфортная погода для них.  

Отметим, что ранее экс-игрок «Спартака» Егор Титов сделал прогноз на матч Россия – Шотландия.

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Все комментарии
Сп62
Сп62
   59 / 797
10 октября в 21:17
Для кого как, а для меня важна игра. А будет игра, будут и победы.
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
   194 / 797
10 октября в 20:56
Россия победит минимум 3:0!!!!!!!
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