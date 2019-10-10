Галактионов: «Состояние молодежной сборной РФ оптимальное»

Главный тренер молодежной сборной России Михаил Галактионов заявил, что состояние футболистов перед отборочным матчем чемпионата Европы 2021 года с командой Польши на «Екатеринбург-Арене» оптимальное.
Мы мониторим ежедневное состояние игроков. Медицинский штаб полностью отслеживает. Последние контрольные медицинские тесты показали, что состояние игроков оптимальное. Все готовы на сегодняшний день, все готовятся в полном объеме, функциональное состояние ребят позволяет решать задачи.
Недавно стало известно, что самолет с футболистами из молодежной сборной Польши сел в Челябинске из-за ЧП Ан-12.