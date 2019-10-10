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Галактионов: «Состояние молодежной сборной РФ оптимальное»

10 октября 2019, 14:50
Россия (до 21)Логотип футбольный клуб Россия (до 21)2 : 2Логотип футбольный клуб Польша (до 21)Польша (до 21)Матч завершен

Главный тренер молодежной сборной России Михаил Галактионов заявил, что состояние футболистов перед отборочным матчем чемпионата Европы 2021 года с командой Польши на «Екатеринбург-Арене» оптимальное.

Мы мониторим ежедневное состояние игроков. Медицинский штаб полностью отслеживает. Последние контрольные медицинские тесты показали, что состояние игроков оптимальное. Все готовы на сегодняшний день, все готовятся в полном объеме, функциональное состояние ребят позволяет решать задачи.

Недавно стало известно, что самолет с футболистами из молодежной сборной Польши сел в Челябинске из-за ЧП Ан-12.

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Питер Ман
Питер Ман
   103 / 797
10 октября в 15:07
Ещё не до конца команду угробил?
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