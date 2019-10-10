Игнатьев: «Натурализация идет не от хорошей жизни»

Бывший главный тренер сборной России поделился мнением о натурализации футболистов в национальной сборной, а также высказался о выступлениях 36-летнего .

Что касается возвращения Юрия Жиркова, то это одна сторона медали. Другая — Юре нужно отдать должное за его мастерство, спортивное долголетие и преданность. Он не бросил сборную и пытается ей помочь. Однако в нашем футболе очень небольшой выбор сильных и мастеровитых футболистов. Поэтому играют в старте Гильерме и Марио Фернандес. Натурализация идет не от хорошей жизни.