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Игнатьев: «Натурализация идет не от хорошей жизни»

10 октября 2019, 12:44

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев поделился мнением о натурализации футболистов в национальной сборной, а также высказался о выступлениях 36-летнего Юрия Жиркова.

Что касается возвращения Юрия Жиркова, то это одна сторона медали. Другая — Юре нужно отдать должное за его мастерство, спортивное долголетие и преданность. Он не бросил сборную и пытается ей помочь. Однако в нашем футболе очень небольшой выбор сильных и мастеровитых футболистов. Поэтому играют в старте Гильерме и Марио Фернандес. Натурализация идет не от хорошей жизни.

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Все комментарии
galem72
galem72
   66 / 797
10 октября в 16:12
Как это не от хорошей?! А вот по мнению мутка и колобка у нас всё офутболилось и сияет после чемпионата. ))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   16 / 797
10 октября в 15:24
Зато у наших кривоногих жизнь уж очень хорошая. Не об чем думать не надо. Учитьсч играть тоже...
КЭТиК
КЭТиК
   100 / 797
10 октября в 14:36
Это уже не национальная сборная, а просто сборная.
azures
azures
   126 / 797
10 октября в 13:20
Натурализация - следствие безделия футбольных функционеров и тотальной коррупции в футбольных верхах.
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