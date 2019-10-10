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Шунин: «Хохлов — молодой тренер. Уверен: у него ещё все получится»

10 октября 2019, 12:12

Вратарь и капитан «Динамо» Антон Шунин считает, что бывший главный тренер московского клуба Дмитрий Хохлов найдет себе достойное место после увольнения.

После игры с «Оренбургом» весь тренерский штаб попрощался с командой. Думаю, будет неправильно рассказывать, о чем мы говорили в раздевалке. Но через пару дней после матча я сам позвонил Дмитрию Валерьевичу, пообщался с ним. Пожелал ему удачи от себя лично и от лица всей команды.

Хохлов — молодой тренер. Уверен: у него ещё все получится. В жизни случается разное. Его тренерский штаб сделает работу над ошибками и пойдет дальше. Точно так же, как и мы.

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Все комментарии
Gotlib
Gotlib
   191 / 797
10 октября в 15:29
Новик возглавит основной состав Динамо, а Хохол молодёжный, где у него раньше неплохо получалось. Так было бы логично.
sir_Alex
sir_Alex
   26 / 797
10 октября в 13:40
Всё может быть.
шацк
шацк
   298 / 797
10 октября в 13:21
Я мог бы подписаться под словами Шунина, если бы Хохлов ушел раньше, например после поражения от Сочи, но он повел себя как баба и удачи ему не желаю!
Сп62
Сп62
   59 / 797
10 октября в 13:04
Удачи ребятам.
cska plus
cska plus
   2 / 797
10 октября в 12:58
Молодой но опыт тренерской работы большой.
ermak6848
ermak6848
   147 / 797
10 октября в 12:28
трудно сказать, надеюсь найдет себе работу пусть даже со вторым составом..
azures
azures
   126 / 797
10 октября в 12:17
Возможно, но в низшей лиге.
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