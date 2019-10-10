Вратарь и капитан «Динамо» считает, что бывший главный тренер московского клуба найдет себе достойное место после увольнения.

После игры с «Оренбургом» весь тренерский штаб попрощался с командой. Думаю, будет неправильно рассказывать, о чем мы говорили в раздевалке. Но через пару дней после матча я сам позвонил Дмитрию Валерьевичу, пообщался с ним. Пожелал ему удачи от себя лично и от лица всей команды.

Хохлов — молодой тренер. Уверен: у него ещё все получится. В жизни случается разное. Его тренерский штаб сделает работу над ошибками и пойдет дальше. Точно так же, как и мы.