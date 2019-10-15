Божович: «„Зенит“ - фаворит чемпионата России»

Наставник «Крыльев Советов» назвал главного претендента на чемпионство в текущем сезоне.

Каждый год в России много иностранных игроков меняется: много уходят, много качественных приезжают. Им нужно время, чтобы освоиться здесь, потому что российский чемпионат очень тяжелый. Эти ребята из других стран приезжают и думают, что здесь будет легко играть, а здесь вообще не легко. Очень много борьбы, много непростых противников.

В этом году, можно сказать, ровный. Наверху пять команд, внизу тоже очень много команд с одинаковым числом очков. Борьба идет.

Что касается качества команд, я думаю, «Зенит» фаворит в борьбе за чемпионство.