Жиров: «Черчесов следит за мной»

Защитник «Зандхаузена» признался, что хочет играть на более высоком уровне.

Когда играл в «Волгаре», Капелло включил меня в расширенный состав сборной России. Мне на тренировке парни рассказали, я сначала не поверил, говорю: «Хорош шутить». Но потом мне позвонил администратор сборной, спросил мои размеры на случай того, если попаду в окончательный список. Но, правда, на этом всё и закончилось. Честно говоря, я тогда особых надежд на окончательный список и не питал, но было приятно, что сборная замечает игроков в ФНЛ .

Пока никаких контактов с Черчесовым не было. Но мне говорили, что он следит за мной, смотрит игры.

Хочу играть в сборной России и первой Бундеслиге, хотелось бы поиграть в Лиге чемпионов. Это всё осуществимо, и этого можно достичь.