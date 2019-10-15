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Жиров: «Черчесов следит за мной»

сегодня, 18:11

Защитник «Зандхаузена» Александр Жиров признался, что хочет играть на более высоком уровне.

Когда играл в «Волгаре», Капелло включил меня в расширенный состав сборной России. Мне на тренировке парни рассказали, я сначала не поверил, говорю: «Хорош шутить». Но потом мне позвонил администратор сборной, спросил мои размеры на случай того, если попаду в окончательный список. Но, правда, на этом всё и закончилось. Честно говоря, я тогда особых надежд на окончательный список и не питал, но было приятно, что сборная замечает игроков в ФНЛ.

Пока никаких контактов с Черчесовым не было. Но мне говорили, что он следит за мной, смотрит игры.

Хочу играть в сборной России и первой Бундеслиге, хотелось бы поиграть в Лиге чемпионов. Это всё осуществимо, и этого можно достичь.

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
   253 / 822
сегодня в 19:29
Надо было в Зенит идти...
BCB
BCB
   289 / 822
сегодня в 18:30
слишком много Жирова сегодня))) ему 28 лет и о нем никто в России и не знает ничего))
Ладожский
Ладожский
   211 / 822
сегодня в 18:24
Кто такой Жиров и почему за ним следит Черчесов?
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