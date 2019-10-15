Божович: «Люблю играть в открытый футбол, автобус мы не паркуем»

Наставник «Крыльев Советов» подвел итоги прошедших 12 туров РПЛ для своей команды.

Могу сказать, что должны были набирать больше очков. Качество игры лучше, чем позиция, на которой мы находимся. Были игры, где нам вообще не фартило. Что касается футбола, то, может быть, «Арсенал» из Тулы был лучше нас. Первый тайм в Самаре они очень хорошо выглядели. Все остальные игры мы были близки к победе, но и в итоге проигрывали.

Мы можем еще лучше играть. Самое главное, что команда достаточно много забивает. Создаем моменты, в этом есть прогресс по сравнению с прошлым годом. Мы забили 17 голов. Но и пропускаем много - 16. Я люблю играть в открытый футбол, автобус мы не паркуем. Редко, когда в наших играх нет голов.