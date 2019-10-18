Тедеско: «Многие в „Спартаке“ работают с 6 утра до 6 вечера»

Рулевой «Спартака» рассказал о своей адаптации в московском клубе.

Знаю, что многие здесь работают с 6 утра до 6 вечера. То, как люди относятся к своей работе, — этим нельзя не восхищаться.

Успел ли я что-то выучить по-русски? Да, целое предложение — «Вперед, „Спартак“. В целом адаптация проходит хорошо, много людей мне помогает.