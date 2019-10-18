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Тедеско: «Многие в „Спартаке“ работают с 6 утра до 6 вечера»

сегодня, 15:15

Рулевой «Спартака» Доменико Тедеско рассказал о своей адаптации в московском клубе.

Знаю, что многие здесь работают с 6 утра до 6 вечера. То, как люди относятся к своей работе, — этим нельзя не восхищаться.

Успел ли я что-то выучить по-русски? Да, целое предложение — «Вперед, „Спартак“. В целом адаптация проходит хорошо, много людей мне помогает.

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Все комментарии
А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
   27 / 833
сегодня в 16:13
Пол страны так работает за деньги в сто раз меньшие.
mihaluch
mihaluch
   73 / 833
сегодня в 16:01
Всё ясно с этим Тедеско. С 6 утра работают только дворики, а после 6 футболисты. Но видно господин не видит разницы.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   8 / 833
сегодня в 15:45
Смысл восхищаться трудягами работающими с 6 -ти до 6-ти....
Коль из-за пары умников в руководстве - все "восхищаются" только результатами....))
Lazurny
Lazurny
   39 / 833
сегодня в 15:39
25процентный клоун
Сегодня 12:35
Удачи бро.

Ты и Кононову такое же желал, а вышло вона-на что.
azures
azures
   35 / 833
сегодня в 15:36
Стоит только догадываться, что он мог выучить по-русски в тарасовке, что решил оттуда съехать.
25процентный клоун
25процентный клоун
   12 / 833
сегодня в 15:35
Удачи бро
cska plus
cska plus
   3 / 833
сегодня в 15:31
    LOpp
    LOpp
       52 / 833
    сегодня в 15:25
    Особенно футболисты работают до 6, а матчи начинаются после 7
    pam06
    pam06
       42 / 833
    сегодня в 15:23
    А вперед это куда??? Пока он смотрит вниз... Так значит вперед и с песней в ФНЛ????
    EAGinLE
    EAGinLE
       55 / 833
    сегодня в 15:17
    Вперёд Спартак .
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