Тедеско: «Многие в „Спартаке“ работают с 6 утра до 6 вечера»

Рулевой «Спартака» Доменико Тедеско рассказал о своей адаптации в московском клубе.
Знаю, что многие здесь работают с 6 утра до 6 вечера. То, как люди относятся к своей работе, — этим нельзя не восхищаться.
Успел ли я что-то выучить по-русски? Да, целое предложение — «Вперед, „Спартак“. В целом адаптация проходит хорошо, много людей мне помогает.
Коль из-за пары умников в руководстве - все "восхищаются" только результатами....))
Коль из-за пары умников в руководстве - все "восхищаются" только результатами....))
Сегодня 12:35
Удачи бро.
Ты и Кононову такое же желал, а вышло вона-на что.
Сегодня 12:35
Удачи бро.
Ты и Кононову такое же желал, а вышло вона-на что.