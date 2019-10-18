Сорокин: «От моего перехода в „Краснодар“ выиграли все»

Защитник «Краснодара» рад, что подписал контракт с «Краснодаром». Напомним, что за казанцев он выступает на правах аренды.

Мы сыграли с «Краснодаром» на выезде, и буквально через пару дней мне набрал генеральный директор Владимир Леонидович Хашиг: «Есть интерес, как смотришь на это?» Стали обсуждать с «Рубином», который, насколько я знаю, был заинтересован в продаже тех футболистов, на кого был спрос. Договорились обо всем достаточно быстро.

Перед подписанием контракта задал вопрос генеральному директору «Рубина»: «Если я подпишу контракт с „Краснодаром“ и останусь в аренде, не будет такого, что перестану играть?» Меня заверили, что на меня рассчитывают.

Считаю, от этого перехода выиграли все. Я и «Краснодар» — понятно, были заинтересованы друг в друге, но и «Рубин» выручил неплохую сумму. Все прекрасно знают, что у клуба скромные финансовые возможности на данном этапе, поэтому любые деньги нужны. «Рубин» тоже должен быть доволен продажей. Я хотел и в этом смысле принести пользу клубу, который столько в меня вложил.

Справиться с тем, что сейчас не играю, помогают тренировки. Больше работать, больше уставать — это рецепт. Настроение всегда лучше после тяжелых нагрузок. Опять же, если трудишься и стараешься — есть шанс обратить на себя внимание тренера. «Рубину» я помочь очень хочу — и в матче со «Спартаком», и вообще столько, сколько понадобится.