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Сорокин: «Игра со „Спартаком“ будет тяжелой»

сегодня, 13:59
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)РубинЗавтра в 16:30 Не начался

Защитник «Рубина» Егор Сорокин рассуждает о предстоящем матче 13-го тура РПЛ со «Спартаком».

Думаю, игра в любом случае будет тяжелой. Новый главный тренер точно дал «Спартаку» много эмоций. Обычно после перестановок случается всплеск: каждый игрок старается доказать заново, что он достоин быть в основе. Все будут выкладываться по максимуму, чтобы проявить себя.

У «Спартака» не сыграют Жиго и Джикия? В «Спартаке» есть другие защитники, которые могут выступить не хуже. Хотя Джикия — капитан команды, а без такого человека на поле и в раздевалке всегда трудновато. Но мы будем отталкиваться от своей игры.

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Все комментарии
cska plus
cska plus
   3 / 835
сегодня в 14:30
    vadexus
    vadexus
       496 / 835
    сегодня в 14:29
    Главное, не дать свиням играть первые 15 минут, а потом они никакие.
    azures
    azures
       38 / 835
    сегодня в 14:21
    Сейчас у спартака не выигрывает только убогий.
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