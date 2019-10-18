Сорокин: «Игра со „Спартаком“ будет тяжелой»

Защитник «Рубина» рассуждает о предстоящем матче 13-го тура РПЛ со «Спартаком».

Думаю, игра в любом случае будет тяжелой. Новый главный тренер точно дал «Спартаку» много эмоций. Обычно после перестановок случается всплеск: каждый игрок старается доказать заново, что он достоин быть в основе. Все будут выкладываться по максимуму, чтобы проявить себя.

У «Спартака» не сыграют Жиго и Джикия? В «Спартаке» есть другие защитники, которые могут выступить не хуже. Хотя Джикия — капитан команды, а без такого человека на поле и в раздевалке всегда трудновато. Но мы будем отталкиваться от своей игры.