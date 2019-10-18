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Шаронов высказался об игре Сорокина

сегодня, 11:59

Главный тренер «Рубина» Роман Шаронов поделился мнением об игре защитника казанской команды Егора Сорокина:

Переход Сорокина в «Краснодар» никак не связан с тем, что он не попадает в основу. Мы выбираем состав, исходя из готовности игроков, потому что видим их в недельном цикле, а также тактики на игру. Егор меняется. Но ему мешало то, что происходило вокруг.

Сейчас он игрок «Краснодара» по контракту, но по факту наш игрок. Если головой он уже там, то сделает хуже только себе в первую очередь. Если есть системные ошибки, то нужно на них реагировать. Егору надо оценивать себя более реально.

Сорокин был куплен «Краснодаром» в сентябре. При этом текущий сезон футболист доиграет в «Рубине» на правах аренды.

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Все комментарии
cska plus
cska plus
   3 / 834
сегодня в 12:31
Егору наоборот надо себя ещё лучше проявлять во избежния разочарований со стороны быков.
vadexus
vadexus
   525 / 834
сегодня в 12:18
Правильно сказал, родить обратно невозможно.
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