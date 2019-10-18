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Тедеско: «У „Рубина“ хорошие фланговые игроки»

сегодня, 15:08
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)РубинЗавтра в 16:30 Не начался

Наставник «Спартака» Доменико Тедеско готовится к предстоящему матчу 13-го тура РПЛ с «Рубином»

У них хорошие фланговые игроки, они много подают и рвутся в штрафную. 3-4 игрока постоянно ждут передач. Они агрессивны на подборах. Также оценю хорошую игру в переходах из обороны в атаку и наоборот.

Это не проблема, что в «Спартаке» нет больших нападающих. Мы адаптируемся под тех игроков, кто есть в наличии. В футбол можно играть 200 способами. Понятно, что у команд с большим нападающим на пару опций больше. Но мы провели уже пять тренировок и ищем оптимальные варианты.

Кто будет капитаном? У нас есть несколько кандидатов, определимся завтра утром.

Я люблю разную музыку: итальянскую, поп… Но вряд ли перед игрой у меня будет время слушать музыку.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   8 / 833
сегодня в 15:47
Легко петь диферамбы фланговым игрокам соперника.....когда у тебя у самого на поле Лапочкин....))))
Romkurch
Romkurch ответил swed
   32 / 833
сегодня в 15:40
прикинь, человек работает и делает своё дело. Я знаю, что в России это не особо принято (работать добросовестно), но похоже именно на то,что Тедеско начал вникать в то,чем занимается. Насколько это возможно в краткие сроки
Откуда ты знаешь как он работает, Цорн тоже наработал на 12-е место, только карманы набил.
swed
swed ответил Литейный 4
   239 / 833
сегодня в 15:33
Хоспыдя, откуда физруку знать про Рубин? Он про Свиней только в прошлом месяце узнал. Он своих ещё только на фото видел. Гыгыгы
прикинь, человек работает и делает своё дело. Я знаю, что в России это не особо принято (работать добросовестно), но похоже именно на то,что Тедеско начал вникать в то,чем занимается. Насколько это возможно в краткие сроки
Литейный 4
Литейный 4
   16 / 833
сегодня в 15:12
Хоспыдя, откуда физруку знать про Рубин? Он про Свиней только в прошлом месяце узнал. Он своих ещё только на фото видел. Гыгыгы
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