Тедеско: «У „Рубина“ хорошие фланговые игроки»

Наставник «Спартака» готовится к предстоящему матчу 13-го тура РПЛ с «Рубином».

У них хорошие фланговые игроки, они много подают и рвутся в штрафную. 3-4 игрока постоянно ждут передач. Они агрессивны на подборах. Также оценю хорошую игру в переходах из обороны в атаку и наоборот.

Это не проблема, что в «Спартаке» нет больших нападающих. Мы адаптируемся под тех игроков, кто есть в наличии. В футбол можно играть 200 способами. Понятно, что у команд с большим нападающим на пару опций больше. Но мы провели уже пять тренировок и ищем оптимальные варианты.

Кто будет капитаном? У нас есть несколько кандидатов, определимся завтра утром.

Я люблю разную музыку: итальянскую, поп… Но вряд ли перед игрой у меня будет время слушать музыку.