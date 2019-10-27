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МЮ не забил два пенальти, но обыграл «Норвич»

сегодня, 21:27
Норвич СитиЛоготип футбольный клуб Норвич Сити1 : 3Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедМатч завершен

МЮ на выезде обыграл «Норвич» в рамках 10-го тура АПЛ.

МЮ расположился на 7 месте (13 очков), а «Норвич» занимает 19 позицию (7 пунктов).

Норвич, стадион Карроу Роуд

«Норвич Сити» - «Манчестер Юнайтед» 1:3 (0:2)
Голы: Эрнандес 89 - МакТоминэй 21, Рэшфорд 30, Марсьяль 73

Нереализованные пенальти: - Рэшфорд 28, Марсьяль 43

«Норвич Сити»: Крул, Ааронс, Амаду, Годфри, Льюис (Байрэм 66), Тетти, Буэндия, Ляйтнер (Штиперманн 46), МакКлин, Кантвелл (Эрнандес 46), Пукки
Главный тренер: Фарке Даниэль.

«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Ван-Биссака, Линделеф, Магуайр, Янг, МакТоминэй, Фред, Джеймс (Лингард 81), Перейра (Гарнер 82), Рэшфорд, Марсьяль (Гринвуд 75)
Главный тренер: Сульшер Оле-Гуннар.

Предупреждения: Годфри 27, Ван-Биссака 45+1, Янг 60, Ааронс 90+3

В другом матче игрового дня «Ливерпуль» обыграл «Тоттенхэм».

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Все комментарии
Foxes
Foxes
   857 / 872
сегодня в 22:41
Тренируйте одиннадцати метровые!
Nazi
Nazi
   416 / 872
сегодня в 22:29
В Манчестере беда с пенальти, аж колдовство, кто бы не бил все мажут :)
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответил Ice van Reed
   237 / 872
сегодня в 22:26
И хоть одна забита КАРЛ?!! Все три гола с игры, а вот Ливерпуль победу благодаря Пенки добыл,смекаешь?!)))
так у Ливерпуля не кривоногие футболисты,а у МЮ не только кривоногие,но и косоглазые. Скоро Гей зерам придётся платить,что бы голы в их ворота отменяли.
заDOOMчивый
заDOOMчивый
   237 / 872
сегодня в 22:25
Смотрю в Манчестере порозовело, обошли лондонский курятник.... Сушка ещё пару сезонов продлил себе участь.
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответил L.F.С.
   237 / 872
сегодня в 22:23
Ты матч даже не смотрел (западло это фейспалм), но пишешь, что "такие" точки ставить нельзя. Вот о чем тут можно с тобой говорить? Что касается лч- то читай правила- рука в неестественном положении, мяч попадает в руку, по правилам это пенальти. А то, что ты или кто-то другой считает по другому никого кроме вас не волнует. Кстати, вспомни пенку, которую вам дали в Париже.
тоже Скомина судил,решил дать подачку розовым....
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответил L.F.С.
   237 / 872
сегодня в 22:21
То есть, когда человеку заряжают по икре, это не пенальти?
это чистейшая симуляция,а вот когда розовый спотыкается о газон - то пенальти чистейшей воды. Говард воскресе! два пеналя только Интер способен заказать,но ничё скоро увидим рекорд пенальтей в одном матче.
заDOOMчивый
заDOOMчивый
   237 / 872
сегодня в 22:18
а почему рефери не дал ещё один пенальти,что бы Погба пробил? вот это кабинет,прямо ПрИНТЕР,но те хоть забили.
Steven Gerrard 008
Steven Gerrard 008
   165 / 872
сегодня в 22:05
Везёт фи4руку из Норвегии. За него всю работу выполняют судьи во главе Аткинсоном и красно4осый покровитель)
Похмелитель бури
Похмелитель бури
   180 / 872
сегодня в 22:04
    L.F.С.
    L.F.С. ответил hoper
       138 / 872
    сегодня в 22:02
    Спустись вниз страницы на первый ответ мне. Ты уже путаешься в показаниях.
    hoper
    hoper ответил L.F.С.
       368 / 872
    сегодня в 21:59
    Ты матч даже не смотрел (западло это фейспалм), но пишешь, что "такие" точки ставить нельзя. Вот о чем тут можно с тобой говорить? Что касается лч- то читай правила- рука в неестественном положении, мяч попадает в руку, по правилам это пенальти. А то, что ты или кто-то другой считает по другому никого кроме вас не волнует. Кстати, вспомни пенку, которую вам дали в Париже.
    я не писал что такие точки ставить нельзя.ну ка процитируй
    L.F.С.
    L.F.С. ответил Карабахский Дрон
       138 / 872
    сегодня в 21:59
    Опять ты без авы ахахаэа гол как ...
    L.F.С.
    L.F.С. ответил hoper
       138 / 872
    сегодня в 21:58
    Ты матч даже не смотрел (западло это фейспалм), но пишешь, что "такие" точки ставить нельзя. Вот о чем тут можно с тобой говорить?
    Что касается лч- то читай правила- рука в неестественном положении, мяч попадает в руку, по правилам это пенальти. А то, что ты или кто-то другой считает по другому никого кроме вас не волнует.
    Кстати, вспомни пенку, которую вам дали в Париже.
    cska plus
    cska plus
       15 / 872
    сегодня в 21:57
    Хоть победили.
    hoper
    hoper ответил Steven Gerrard 008
       368 / 872
    сегодня в 21:57
    Тащат судьи миллиардный ме4ок в зону верхней десятки). 10ый тур всего лишь, а уже 10 левых пенок+голы после нарушении.
    про точку в финале ЛЧ расскажи
    hoper
    hoper ответил azkan
       368 / 872
    сегодня в 21:56
    Что, до встречи во вторник? Может Челси возьмет реванш...
    даже не сомневаюсь.МЮ думаю сбросит кубок чтобы влезть в бигфо по итогам сезона.Это будет нашим максимумом
    hoper
    hoper ответил L.F.С.
       368 / 872
    сегодня в 21:54
    Причем лч, это отдельный разговор. Сегодня, левый пенальти был по твоему?
    Сегодня не видел,да я ваши матчи и не смотрю(ЗАПАДЛО).А почему пенка в финале не должна считаться.В таких матчах точка должна быть на сто процентов, а там и на полтинник не натянуло
    azkan
    azkan ответил hoper
       116 / 872
    сегодня в 21:54
    да сегодня хоть какая-то игра была.Правда против одной из слабейших команд лиги, но лиха беда начала
    Что, до встречи во вторник? Может Челси возьмет реванш...
    Steven Gerrard 008
    Steven Gerrard 008
       165 / 872
    сегодня в 21:54
    Тащат судьи миллиардный ме4ок в зону верхней десятки). 10ый тур всего лишь, а уже 10 левых пенок+голы после нарушении.
    Карабахский Дрон
    Карабахский Дрон
       59 / 872
    сегодня в 21:53
    Зато Ливерпуль с нарисованных арбитром пенальти 100% реализует)
    hoper
    hoper ответил azkan
       368 / 872
    сегодня в 21:52
    МЮ с победой! Ничейка придает силы?
    да сегодня хоть какая-то игра была.Правда против одной из слабейших команд лиги, но лиха беда начала
    L.F.С.
    L.F.С. ответил hoper
       138 / 872
    сегодня в 21:52
    Причем лч, это отдельный разговор.
    Сегодня, левый пенальти был по твоему?
    azkan
    azkan
       116 / 872
    сегодня в 21:50
    МЮ с победой! Ничейка придает силы?
    hoper
    hoper ответил L.F.С.
       368 / 872
    сегодня в 21:50
    То есть, когда человеку заряжают по икре, это не пенальти?
    когда на второй минуте в финале ЛЧ дают левый пенальти-это вар
    Похмелитель бури
    Похмелитель бури ответил hoper
       180 / 872
    сегодня в 21:49
    наши пенки на окончательный результат не повлияли , а вот у вас как раз наоборот.Прилетит ответочка за такие точки.уже не первая в этом сезоне у колбасных
    10 ноября всё оформим))
    Похмелитель бури
    Похмелитель бури
       180 / 872
    сегодня в 21:49
    Дудка явно не дружит с головой, раз уж дизлайкнул мой коммент.
    L.F.С.
    L.F.С. ответил Ice van Reed
       138 / 872
    сегодня в 21:49
    Да не нервничай ты так, все ок)
    hoper
    hoper ответил yudin_duda
       368 / 872
    сегодня в 21:49
    Малыш, так вар придумали, чтобы скомина в открытую портовую помойку не тащил, а ты все о каких-то "подачках", не тот клуб осуждаешь ))
    ВАР только в пользу колбасы должен работать.Иначе он вообще не нужен.А что же тогда их левые точки судейка пересматривать не стал
    L.F.С.
    L.F.С. ответил hoper
       138 / 872
    сегодня в 21:48
    То есть, когда человеку заряжают по икре, это не пенальти?
    L.F.С.
    L.F.С. ответил yudin_duda
       138 / 872
    сегодня в 21:46
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