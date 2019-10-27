МЮ не забил два пенальти, но обыграл «Норвич»

МЮ на выезде обыграл «Норвич» в рамках 10-го тура АПЛ.
МЮ расположился на 7 месте (13 очков), а «Норвич» занимает 19 позицию (7 пунктов).
Норвич, стадион Карроу Роуд
«Норвич Сити» - «Манчестер Юнайтед» 1:3 (0:2)
Голы: Эрнандес 89 - МакТоминэй 21, Рэшфорд 30, Марсьяль 73
Нереализованные пенальти: - Рэшфорд 28, Марсьяль 43
«Норвич Сити»: Крул, Ааронс, Амаду, Годфри, Льюис (Байрэм 66), Тетти, Буэндия, Ляйтнер (Штиперманн 46), МакКлин, Кантвелл (Эрнандес 46), Пукки
Главный тренер: Фарке Даниэль.
«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Ван-Биссака, Линделеф, Магуайр, Янг, МакТоминэй, Фред, Джеймс (Лингард 81), Перейра (Гарнер 82), Рэшфорд, Марсьяль (Гринвуд 75)
Главный тренер: Сульшер Оле-Гуннар.
Предупреждения: Годфри 27, Ван-Биссака 45+1, Янг 60, Ааронс 90+3
В другом матче игрового дня «Ливерпуль» обыграл «Тоттенхэм».
Что касается лч- то читай правила- рука в неестественном положении, мяч попадает в руку, по правилам это пенальти. А то, что ты или кто-то другой считает по другому никого кроме вас не волнует.
Кстати, вспомни пенку, которую вам дали в Париже.
Что касается лч- то читай правила- рука в неестественном положении, мяч попадает в руку, по правилам это пенальти. А то, что ты или кто-то другой считает по другому никого кроме вас не волнует.
Кстати, вспомни пенку, которую вам дали в Париже.
Сегодня, левый пенальти был по твоему?
Сегодня, левый пенальти был по твоему?
Видели мы этот вар на старом дне, когда судейка чистый фол не увидел.
Видели мы этот вар на старом дне, когда судейка чистый фол не увидел.