Б. Игнатьев: «ЦСКА просто требуется усиление, нужны „дядьки“»

Экс-наставник сборной России поделился мнением о последних результатах ЦСКА . «Армейцы» потерпели три поражения в трёх первых матчах группового этапа Лиги Европы, а в минувшем туре РПЛ уступили «Динамо» (0:1).

Я бы не стал драматизировать ситуацию в ЦСКА , но в армейском королевстве явно что-то не ладно. Есть определённые проблемы, которые лежат на поверхности. Уже набила оскомину тема о том, что в стане «красно-синих» много молодых футболистов. Это совсем неплохо, мы видим как даже в топовых клубах на ведущих ролях играют такие игроки. Но тяжело, когда практически весь клуб состоит из футболистов одного возраста. Должны быть и опытные ребята, которые в нужный момент могут помочь и направить коллектив.