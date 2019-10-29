Б. Игнатьев: «ЦСКА просто требуется усиление, нужны „дядьки“»

Экс-наставник сборной России Борис Игнатьев поделился мнением о последних результатах ЦСКА. «Армейцы» потерпели три поражения в трёх первых матчах группового этапа Лиги Европы, а в минувшем туре РПЛ уступили «Динамо» (0:1).
Я бы не стал драматизировать ситуацию в ЦСКА, но в армейском королевстве явно что-то не ладно. Есть определённые проблемы, которые лежат на поверхности. Уже набила оскомину тема о том, что в стане «красно-синих» много молодых футболистов. Это совсем неплохо, мы видим как даже в топовых клубах на ведущих ролях играют такие игроки. Но тяжело, когда практически весь клуб состоит из футболистов одного возраста. Должны быть и опытные ребята, которые в нужный момент могут помочь и направить коллектив.
Есть у ЦСКА определённые проблемы и с игрой в обороне. Понятно, что команда настроена на атаку, но сзади нет прочного фундамента. При всём этом в игре «красно-синих» виден тренерский концепт. Понятно, что наставник хочет получить от своих игроков, и что именно не получается. В такой ситуации смена тренера вряд ли положительно скажется на клубе. ЦСКА просто требуется усиление, команде нужны «дядьки».