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«Зенит» готов помочь Казани, если город примет Суперкубок УЕФА

сегодня, 14:10

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что руководство петербургского клуба готово помочь Казани в случае успеха заявки города на проведение Суперкубка УЕФА в 2022 или 2023 году.

Мы открыты для обмена опыта со всеми, и сами его перенимаем. Здесь мелочей нет, очень часто это искусство управления, а не дополнительные финансовые затраты. В случае успеха [заявки Казани] обязательно будем помогать.

Казань уже принимала международные соревнования высочайшего уровня - и чемпионат мира по футболу, и чемпионат мира по водным видам спорта. Это очень доброжелательное и гостеприимное место, болельщикам там нравится. Думаю, Казань - это очень хороший кандидат.

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Все комментарии
Я НЕНАВИЖУ спартак
Я НЕНАВИЖУ спартак
   149 / 851
сегодня в 14:59
Этот Зенит.... такими добрыми саморитяненами себя позиционируют. Лучше бы от гос. бюджета оторвались, перешли на частное управление. Вот это был бы уважительный поступок.
Вова Туземец
Вова Туземец
   48 / 851
сегодня в 14:44
Поможет болельщиков привезти?
Морозовский
Морозовский
   7 / 851
сегодня в 14:32
Прощупывают Казань на поставку очков "Зениту"!
LOpp
LOpp
   23 / 851
сегодня в 14:29
в чем заключается помощь?
поможет освоить бюджет?))
cska plus
cska plus
   10 / 851
сегодня в 14:15
Зенит пусть пенсионерам помогает у Рубина денег достаточно.
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