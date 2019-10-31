«Зенит» готов помочь Казани, если город примет Суперкубок УЕФА

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что руководство петербургского клуба готово помочь Казани в случае успеха заявки города на проведение Суперкубка УЕФА в 2022 или 2023 году.

Мы открыты для обмена опыта со всеми, и сами его перенимаем. Здесь мелочей нет, очень часто это искусство управления, а не дополнительные финансовые затраты. В случае успеха [заявки Казани] обязательно будем помогать.

Казань уже принимала международные соревнования высочайшего уровня - и чемпионат мира по футболу, и чемпионат мира по водным видам спорта. Это очень доброжелательное и гостеприимное место, болельщикам там нравится. Думаю, Казань - это очень хороший кандидат.