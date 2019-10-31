Червиченко: «Друзей в „Спартаке“ у меня нет, буду болеть за „Ростов“»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко сделал прогноз на матч 1/8 финала Кубка России «Спартак» — «Ростов».

Буду переживать сегодня за «Ростов», там у меня много друзей в руководстве, а в «Спартаке» у меня друзей нет. Надеюсь, что «Ростов» выиграет. Мой прогноз — 2:1 в пользу команды Карпина.