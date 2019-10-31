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Червиченко: «Друзей в „Спартаке“ у меня нет, буду болеть за „Ростов“»

сегодня, 15:15
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)Ростов19:30 Не начался

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко сделал прогноз на матч 1/8 финала Кубка России «Спартак» — «Ростов».

Буду переживать сегодня за «Ростов», там у меня много друзей в руководстве, а в «Спартаке» у меня друзей нет. Надеюсь, что «Ростов» выиграет. Мой прогноз — 2:1 в пользу команды Карпина.

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Все комментарии
sihafazatron
sihafazatron
   22 / 847
сегодня в 16:26
Свинья червю не товарищ
Армейская душа
Армейская душа
   350 / 847
сегодня в 16:24
Настоящий спартач
Питер рулит
Питер рулит
   334 / 847
сегодня в 16:23
    25процентный клоун
    25процентный клоун
       10 / 847
    сегодня в 16:19
    Три гола в кубковом матче врядли залетит, думаю 0-0 и мы идем дальше
    makkie
    makkie
       32 / 847
    сегодня в 16:02
    Интересно, откуда у вредителя и распильщика могут быть друзья в Спартаке?
    Один как перст, только желчью плюется и завидует.
    mugik1973
    mugik1973 ответил cska plus
       249 / 847
    сегодня в 15:53
      d_fincher
      d_fincher
         14 / 847
      сегодня в 15:51
      "Я развалил клуб... У меня в Спартаке друзей нет. Буду болеть за Ростов".
      А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
      А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
         31 / 847
      сегодня в 15:47
      Вся страна будет болеть за Ростов.
      Delight
      Delight
         789 / 847
      сегодня в 15:47
      У такой 75 нигде не может быть друзей.) Центнер навозный.
      4RT
      4RT
         297 / 847
      сегодня в 15:44
      Все твои друзья в "Кащенко" остались
      Footbolista
      Footbolista
         2 / 847
      сегодня в 15:35
      Таких друзей за х.й и в музей...
      Nekit92
      Nekit92
         164 / 847
      сегодня в 15:34
      Все адекватные люди будут болеть за ростов.
      halfbeek
      halfbeek
         477 / 847
      сегодня в 15:33
      После всех высказываний Червиченко о Спартаке друзей у него там быть не может по определению. У меня тоже нет друзей в Спартаке, как впрочем и в Ростове, хотя город Ростов ко мне ближе. Болеть буду за Спартак ...
      Владимир_Спартак
      Владимир_Спартак
         68 / 847
      сегодня в 15:31
      У Червя действительно не должно быть друзей в Спартаке. Хоть тут правду довел... 😁.
      ziborock
      ziborock
         7 / 847
      сегодня в 15:28
      Ключевая фраза: "там у меня много друзей в руководстве"!
      Руководит то командой Валера, но сомневаюсь что ты ему друг!)))
      Да и вообще сомневаюсь что у тебя есть друзья!
      ziborock
      ziborock ответил cska plus
         7 / 847
      сегодня в 15:23
      За спартак будет болеть небольшой сброд из тарасни остальные за Ростов.
      Все кони и бомжи теперь верят в Валеру!)))
      pam06
      pam06
         24 / 847
      сегодня в 15:19
      Образцово показательное высказывание функционеров. Как можно было руководить клубом к которому у тебя нет ничего кроме безразличия. В этом все управление СпаМа. И пока это не изменится результат не придет. Первоочередной задачей у всех будет побольше урвать.
      cska plus
      cska plus
         9 / 847
      сегодня в 15:19
        Я НЕНАВИЖУ спартак
        Я НЕНАВИЖУ спартак
           147 / 847
        сегодня в 15:16
        Да только, за то что Валера в Ростове, надо переживать за Ростов.
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