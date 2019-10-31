Червиченко: «Рано думать, что в „Спартаке“ все хорошо»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал предстоящий матч красно-белых против «Ростова» в 1/8 финала Кубка России.

Перед «Спартаком» есть что доказывать Попову, Еременко и Песьякову. Вообще, пошел тренд, что те, кто не может играть в «Спартаке», выглядят посильнее в других командах. На стороне «Спартака» сегодня будут скорости, спартаковцы помоложе, но «Ростов» — более опытная команда.

Не сказать, что «Спартак» при Тедеско стал показывать остроатакующий футбол. В матче с «Локомотивом» были две грубейшие ошибки соперников, поэтому такой счет — 3:0. Если бы не ошибки Гильерме и Чорлуки, то со счетом 1:0 «Спартак» может бы и выиграл.

Рано думать, что в «Спартаке» все хорошо. Сегодня, скорее всего, будет игра до первого мяча: кто забьет, тот будет иметь серьезное преимущество. Если забьет «Ростов», то «Спартак» может затрясти, а если забьет «Спартак», то они могут на эмоциях, как с «Локомотивом», побежать вперед и попытаться забить еще 2-3 мяча. Мне кажется, будет интересный матч. Лишь бы судьи, как всегда, не испортили игру.

Важно ли сегодня Карпину обыграть «Спартак» Тедеско? Я думаю, что не очень. Все принципиальные моменты уже ушли, Карпин не раз обыгрывал «Спартак». Поэтому думаю, что ему доказывать уже нечего, он свое преимущество над Тедеско пока показывает строчкой в турнирной таблице. Пока «Ростов» со «Спартаком» не поменяются местами в турнирной таблице, Карпин будет его превосходить.

Конечно, Кубок важен и для «Спартака», и для «Ростова». Это дает гарантии на еврокубки. Но если «Ростов» находится в еврокубковой зоне, то «Спартак» далек от нее. Поэтому сейчас для красно-белых Кубок России очень важен, считаю сегодняшний матч архиважным для «Спартака».