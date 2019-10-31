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Червиченко: «Рано думать, что в „Спартаке“ все хорошо»

сегодня, 15:09
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)Ростов19:30 Не начался

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал предстоящий матч красно-белых против «Ростова» в 1/8 финала Кубка России

Перед «Спартаком» есть что доказывать Попову, Еременко и Песьякову. Вообще, пошел тренд, что те, кто не может играть в «Спартаке», выглядят посильнее в других командах. На стороне «Спартака» сегодня будут скорости, спартаковцы помоложе, но «Ростов» — более опытная команда.

Не сказать, что «Спартак» при Тедеско стал показывать остроатакующий футбол. В матче с «Локомотивом» были две грубейшие ошибки соперников, поэтому такой счет — 3:0. Если бы не ошибки Гильерме и Чорлуки, то со счетом 1:0 «Спартак» может бы и выиграл.

Рано думать, что в «Спартаке» все хорошо. Сегодня, скорее всего, будет игра до первого мяча: кто забьет, тот будет иметь серьезное преимущество. Если забьет «Ростов», то «Спартак» может затрясти, а если забьет «Спартак», то они могут на эмоциях, как с «Локомотивом», побежать вперед и попытаться забить еще 2-3 мяча. Мне кажется, будет интересный матч. Лишь бы судьи, как всегда, не испортили игру.

Важно ли сегодня Карпину обыграть «Спартак» Тедеско? Я думаю, что не очень. Все принципиальные моменты уже ушли, Карпин не раз обыгрывал «Спартак». Поэтому думаю, что ему доказывать уже нечего, он свое преимущество над Тедеско пока показывает строчкой в турнирной таблице. Пока «Ростов» со «Спартаком» не поменяются местами в турнирной таблице, Карпин будет его превосходить.

Конечно, Кубок важен и для «Спартака», и для «Ростова». Это дает гарантии на еврокубки. Но если «Ростов» находится в еврокубковой зоне, то «Спартак» далек от нее. Поэтому сейчас для красно-белых Кубок России очень важен, считаю сегодняшний матч архиважным для «Спартака».

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Все комментарии
shlomo
shlomo
   296 / 847
сегодня в 16:18
Думать никогда не рано и не поздно...
Некакойшенко
Некакойшенко
   45 / 847
сегодня в 16:13
Червиченко сегодня удивил здравыми рассуждениями.Может не с той ноги встал ?
И ниже отписавшимся "опускателям": Перед матчем с Локо ваша писанина мало чем отличалась от сегодняшней.Вам за свои прошлые прогнозы не стыдно ?
25процентный клоун
25процентный клоун
   10 / 847
сегодня в 16:09
Хочу чтобы Тедеско сегодня прыгал как на черкизово после третьего гола
25процентный клоун
25процентный клоун
   10 / 847
сегодня в 16:06
Думаю для Валерия этот матч важне
VAN ARM
VAN ARM ответил Вова Туземец
   230 / 847
сегодня в 16:00
Ростов опустит на землю сегодня Спартак.
....просто опустит))))
VAN ARM
VAN ARM ответил cska plus
   230 / 847
сегодня в 15:59
Рассчитываю сегодня услышать гнев старика рейнгольда.
и вопли ловчего))))))
VAN ARM
VAN ARM
   230 / 847
сегодня в 15:58
карпин шанса не упустит))) у него на хрюшек хороший настрой))))
4RT
4RT
   297 / 847
сегодня в 15:58
d_fincher
d_fincher
   14 / 847
сегодня в 15:52
Интересно, а кто считает, что в Спартаке все хорошо? Кроме тебя.

В Спартак пришел тренер, вот и всё.
phantom-k
phantom-k
сегодня в 15:50
Адекватный червь???? Что-то новое...
Вова Туземец
Вова Туземец
   48 / 847
сегодня в 15:49
Ростов опустит на землю сегодня Спартак.
Zenit_84
Zenit_84
   159 / 847
сегодня в 15:48
Ростову не надо делать ошибок - и выиграют.
Footbolista
Footbolista ответил Морозовский
   2 / 847
сегодня в 15:37
Табло дает только бомжам...
vitalik dobroy
vitalik dobroy
   499 / 847
сегодня в 15:35
Нормально изложено.
Морозовский
Морозовский
   8 / 847
сегодня в 15:30
Табло даст точный ответ.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
   68 / 847
сегодня в 15:26
Опять Червь за свое. Если бы, да кабы, сказала - мазала.... 😁 😁 😁.
cska plus
cska plus
   9 / 847
сегодня в 15:17
Рассчитываю сегодня услышать гнев старика рейнгольда.
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