Гамула: «Игры „Ростова“ со „Спартаком“ всегда очень напряженные»

Селекционер «Ростова» поделился ожиданиями от матча со «Спартаком» в 1/8 финала Кубка России.

Сегодня будет интересный и хороший матч. Я не думаю, что факт того, что в «Ростове» играет много спартаковцев, сыграет большую роль. Да, игры «Ростова» со «Спартаком» всегда очень напряженные. В душе, наверное, каждый хочет показать, тот же Попов и Еременко, что зря от них отказались в «Спартаке». Они сейчас показывают очень хороший футбол. «Спартаку» есть о чем жалеть. А Валерий Георгиевич, к слову, прошел длинный путь своей карьеры в «Спартаке». Я считаю, очень удачный путь. Сейчас его все время зовут обратно, но он работает в «Ростове», говорит, что его все устраивает. Опять же, повторюсь: игра будет интересная. Будет много тактики. Тедеско с приходом в новую команду тоже хочет показать, что что-то умеет. В игре с «Локомотивом» он это показал уже.

Команда строится не один сезон, так что, я думаю, Тедеско пришел не на пять минут, он будет строить новую команду. Это Кубок, это не чемпионат. У каждого свои задачи и цели. Какие цели у «Спартака», какие — у «Ростова», какие будут играть составы — мы не знаем, это только в головах у тренеров, мы увидим это сегодня вечером. Впереди еще длинный чемпионат, «Спартак» может войти в Лигу Европы, все может быть. Можно выиграть каждый матч и через три-четыре тура быть наверху. Как-то были времена, когда ЦСКА пятнадцать кругов подряд выигрывал.