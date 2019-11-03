«Кальяри» в гостях обыграл «Аталанту»

03 ноября 2019, 16:23

В матче 11-го тура Серии А «Кальяри» в гостевом матче обыграл «Аталанту». После этой победы «Кальяри» по очкам сравняется с «Аталантой», у обеих команд по 21 баллу. Бергамцы на четвертой строчке, сардинцы на пятом месте.

«Аталанта» - «Кальяри» 0:2 (0:1)

Голы: Пашалич 32 (автогол), Олива Хименес 59

«Аталанта»: Голлини, Толой, Паломино, Джимсити, Кастань, Фройлер, Пашалич, Госенс (Хатебур 46), Гомес (Малиновский 46), Иличич, Муриэль (Бэрроу 78)

Главный тренер: Гасперини Джан Пьеро.

«Кальяри»: Ульсен, Каччаторе, Писакане, Клаван, Ликояннис, Кастро (Ионицэ 88), Олива Хименес, Рог (Нандес 71), Наингголан, Симеоне (Черри 84), Жоао Педро

Главный тренер: Маран Роландо.

Предупреждения: Рог 15, Ликояннис 25, Олива Хименес 57, Малиновский 67, Толой 70

Удаления: Иличич 39

В прошлом матче «Кальяри» обыграл «Болонью».