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«Кальяри» в гостях обыграл «Аталанту»

03 ноября 2019, 16:23
АталантаЛоготип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)0 : 2Логотип футбольный клуб КальяриКальяриМатч завершен

В матче 11-го тура Серии А «Кальяри» в гостевом матче обыграл «Аталанту». После этой победы «Кальяри» по очкам сравняется с «Аталантой», у обеих команд по 21 баллу. Бергамцы на четвертой строчке, сардинцы на пятом месте.

«Аталанта» - «Кальяри» 0:2 (0:1)
Голы: Пашалич 32 (автогол), Олива Хименес 59

«Аталанта»: Голлини, Толой, Паломино, Джимсити, Кастань, Фройлер, Пашалич, Госенс (Хатебур 46), Гомес (Малиновский 46), Иличич, Муриэль (Бэрроу 78)
Главный тренер: Гасперини Джан Пьеро.

«Кальяри»: Ульсен, Каччаторе, Писакане, Клаван, Ликояннис, Кастро (Ионицэ 88), Олива Хименес, Рог (Нандес 71), Наингголан, Симеоне (Черри 84), Жоао Педро
Главный тренер: Маран Роландо.

Предупреждения: Рог 15, Ликояннис 25, Олива Хименес 57, Малиновский 67, Толой 70

Удаления: Иличич 39

В прошлом матче «Кальяри» обыграл «Болонью».

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Все комментарии
Броник
Броник
   222 / 946
04 ноября в 09:02
Кальяри с победой!
Lazio-Kiev
Lazio-Kiev ответил В России полночь
   454 / 946
03 ноября в 19:27
Поспорил бы с Вами. Середняк на сегодня!! К сожалению.. Милан. Аталанта интересная команда.. сказал бы больше.. необычная)). В атаку несется шо дурная. Играет сама и даёт играть другим. Потому МС их так и разделал.. та и Динамо тоже.. та и Шахтёру повезло, на контре поймали. Играют.. как дети))) Пошло.. накидают или дожмут. Не пошло.. их ловят на контрах.. а они вперёд лезут. Искренний футбол. Мне нравится.
нравится что? Что нет баланса между защитой и атакой?
ЮЗИК
ЮЗИК
   300 / 946
03 ноября в 17:50
Аталанта оступилась жаль
Керосинщик против Князя
Керосинщик против Князя ответил fanliverpoolfan 2
   170 / 946
03 ноября в 17:30
без судьей Аталанте не приблизится к кабинету.
И с судьями не обогнать.
Don Nerazzurri
Don Nerazzurri
   148 / 946
03 ноября в 16:46
Ахах)))
В России полночь
В России полночь ответил GYTSYL
   936 / 946
03 ноября в 16:44
один середняк обыграл другого,все логично
Поспорил бы с Вами. Середняк на сегодня!! К сожалению.. Милан. Аталанта интересная команда.. сказал бы больше.. необычная)). В атаку несется шо дурная. Играет сама и даёт играть другим. Потому МС их так и разделал.. та и Динамо тоже.. та и Шахтёру повезло, на контре поймали. Играют.. как дети))) Пошло.. накидают или дожмут. Не пошло.. их ловят на контрах.. а они вперёд лезут. Искренний футбол. Мне нравится.
obana777
obana777
   195 / 946
03 ноября в 16:41
Нежданчик для Аталанты.
fanliverpoolfan 2
fanliverpoolfan 2
   81 / 946
03 ноября в 16:38
без судьей Аталанте не приблизится к кабинету.
GYTSYL
GYTSYL
   32 / 946
03 ноября в 16:38
один середняк обыграл другого,все логично
Князь с офтопа меломана
Князь с офтопа меломана ответил sihafazatron
   5 / 946
03 ноября в 16:33
если тебя послушать кажется, что в каждой игре продажные судьи, ну кроме игр юве конечно же, только там все по честному))
Ну почему? Нормально судят кроме Юве ещё и Рому, Наполи, Аталанту. Этим клубам не подсуживают. А напротив у Юве и Аталанты победы украли.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил волгодон 2
   25 / 946
03 ноября в 16:30
спартаковский воспитанник отличился,автоголом)
После "Спартака" немногие выкарабкиваются, посмотри на Эмери, сломленный Тарасовкой тренер))
sihafazatron
sihafazatron ответил Князь с офтопа меломана
   17 / 946
03 ноября в 16:30
Преданный интераст Абисо был так напуган победным шествием Аталанты, что решил им не позволить сместить интер со второго места. Убил попросту игру. Аха-ха)
если тебя послушать кажется, что в каждой игре продажные судьи, ну кроме игр юве конечно же, только там все по честному))
cska plus
cska plus
   18 / 946
03 ноября в 16:30
И это перед игрой с МС.
В России полночь
В России полночь
   936 / 946
03 ноября в 16:29
Странный "дед" у Аталанты в тренерах. Болелы признают игрока Виайпи месяца.. а он у него вторую игру в запасе. На выходе - ничка и пролёт. Физрук.
Князь с офтопа меломана
Князь с офтопа меломана
   5 / 946
03 ноября в 16:28
Преданный интераст Абисо был так напуган победным шествием Аталанты, что решил им не позволить сместить интер со второго места. Убил попросту игру.
Аха-ха)
волгодон 2
волгодон 2
   42 / 946
03 ноября в 16:26
спартаковский воспитанник отличился,автоголом)
КЭТиК
КЭТиК
   241 / 946
03 ноября в 16:25
Неожиданно.
GYTSYL
GYTSYL
   32 / 946
03 ноября в 16:24
хахахах)))))
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