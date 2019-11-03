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«Ротор» в домашнем матче одолел «Енисей»

03 ноября 2019, 16:56
РоторЛоготип футбольный клуб Ротор (Волгоград)2 : 1Логотип футбольный клуб Енисей (Красноярск)ЕнисейМатч завершен

В матче 21-го тура ФНЛ волгоградский «Ротор» на своем поле обыграл красноярский «Енисей». После этой победы волгоградцы подымутся на 2-ю строчку, красноярский клуб на 17-й позиции.

Волгоград, стадион Волгоград Арена

«Ротор» - «Енисей» 2:1 (1:0)
Голы: Султонов 45 (пенальти), Саная 49 - Савичев 57

«Ротор»: Нестеренко, Байрыев, Удалый, Ненахов, Ткачук (Лобкарёв 87), Песегов, Фатуллаев, Попов (Николаев 81), Султонов, Горбунов (Евсеев 54), Саная (Муллин 66)
Главный тренер: Меньщиков Игорь.

«Енисей»: Филиппов, Мильдзихов (Хубулов 62), Клещенко, Ужгин, Рожков, Иванов, Ломакин (Харитонов 62), Ланин, Савичев, Делькин (Лескано 75), Саркисов (Комков 56)
Главный тренер: Газзаев Юрий.

Предупреждения: Иванов 20, Ланин 21, Саркисов 44, Клещенко 85, Николаев 90

В прошлом туре «Ротор» был сильнее «Текстильщика».

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Все комментарии
Одержимый хряк
Одержимый хряк
   243 / 946
04 ноября в 01:51
Ротор с победой!
Брулин
Брулин
   100 / 946
03 ноября в 17:37
Всех фанов «Ротора» с победой!
Mangur
Mangur
   474 / 946
03 ноября в 17:10
Без комментария
Zenit_84
Zenit_84
   229 / 946
03 ноября в 17:06
Поздравляем волгоградцев
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