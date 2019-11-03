«Ротор» в домашнем матче одолел «Енисей»

В матче 21-го тура ФНЛ волгоградский «Ротор» на своем поле обыграл красноярский «Енисей». После этой победы волгоградцы подымутся на 2-ю строчку, красноярский клуб на 17-й позиции.
Волгоград, стадион Волгоград Арена
«Ротор» - «Енисей» 2:1 (1:0)
Голы: Султонов 45 (пенальти), Саная 49 - Савичев 57
«Ротор»: Нестеренко, Байрыев, Удалый, Ненахов, Ткачук (Лобкарёв 87), Песегов, Фатуллаев, Попов (Николаев 81), Султонов, Горбунов (Евсеев 54), Саная (Муллин 66)
Главный тренер: Меньщиков Игорь.
«Енисей»: Филиппов, Мильдзихов (Хубулов 62), Клещенко, Ужгин, Рожков, Иванов, Ломакин (Харитонов 62), Ланин, Савичев, Делькин (Лескано 75), Саркисов (Комков 56)
Главный тренер: Газзаев Юрий.
Предупреждения: Иванов 20, Ланин 21, Саркисов 44, Клещенко 85, Николаев 90
В прошлом туре «Ротор» был сильнее «Текстильщика».