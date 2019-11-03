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«Витесс» Слуцкого терпит второе поражение подряд в Эредивизие

03 ноября 2019, 16:16
ЭмменЛоготип футбольный клуб Эммен2 : 1Логотип футбольный клуб Витесс (Арнем)ВитессМатч завершен

В матче 12-го тура Эредивизие «Витесс» под руководством российского специалиста Леонида Слуцкого потерпел второе поражение подряд в первенстве. Сильнее арнемских «орлов» оказался «Эммен».

На данный момент «Витесс» занимает 4 строчку в таблице, «Эммен» на 13 позиции.

Эммен, стадион Де Оуде Мердейк

«Эммен» - «Витесс» 2:1 (2:1)
Голы: де Леув 11, Лаурсен 22 - Дико 33

«Эммен»: Телгенкамп, Бийл, Хейлен, Вендорп , Барнет, Хиариеж, Пенья, Чакон Ибарген, Лаурсен (Янсен 87), де Леув, Колар (Ариас 69)
Главный тренер: Луккьен Дик.

«Витесс»: Пасвер, Даса, Духи, Обиспо, Кларк (Буйтинк 87), Грот (Леливельд 60), Базур, Беро, Линссен (Дарфалу 69), Матавж, Дико (Буйтинк 87)
Главный тренер: Слуцкий Леонид.

Предупреждения: Базур 54, Дарфалу 70, Бийл 78

В прошлом туре «Витесс» с разгромом уступил «Ден Хаагу».

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Все комментарии
Знатог
Знатог
   391 / 946
05 ноября в 10:37
идёт в зоне. неплохо.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответил Жека10
   505 / 946
04 ноября в 12:12
вот зачем российскому болельщику на это обращать внимание? Слуцкий что был лучшим тренером в российском футболе?Нет конечно. Проиграл голандский клуб или выиграл это что супер новость?Чай Витесс не голандский гранд и ничего сверхестественного не произошло
Слуцкий - наш единственный тренер за рубежом, именно поэтому мы с интересом следим за его работой в клубе. Иные причины интереса к нему отсутствуют. Ясно, что "Витесс" клуб средней руки, даже для Голландии, поэтому нам вдвойне интересно понаблюдать, каких успехов добьется российский специалист. Или кто-то из нас ожидает, что руководимый им клуб станет чемпионом?...
Caniggia
Caniggia
   103 / 946
04 ноября в 09:06
Сдувается развесёлый пухлый пельмешек!
Izmar
Izmar
04 ноября в 07:56
Пора на законное место.
marse
marse
   598 / 946
04 ноября в 07:30
Накаркачили
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   43 / 946
04 ноября в 06:44
Это нормально для космонафта.
Сначала взлёт, а потом спуск на грешную землю...
mortid
mortid ответил Жека10
   247 / 946
04 ноября в 05:05
вот зачем российскому болельщику на это обращать внимание? Слуцкий что был лучшим тренером в российском футболе?Нет конечно. Проиграл голандский клуб или выиграл это что супер новость?Чай Витесс не голандский гранд и ничего сверхестественного не произошло
Это для патриотов инфа, типа наш тренер, бла-бла-бла :D
Locomotive Breath
Locomotive Breath
   87 / 946
04 ноября в 00:57
домой..
Физручини
Физручини
   372 / 946
04 ноября в 00:12
Да все там нормально в Витессе. Выступят в еврокубках в следующем сезоне, все в порядке
Физручини
Физручини ответил Правдин Семён
   372 / 946
04 ноября в 00:11
..В прошлом туре «Витесс» с разгромом уступил «Ден Хаагу»... 2:0 теперь тоже разгром? А 3:0-тотальное уничтожение? 5:0-расформирование?
5:0 полная дэквалификация
Заур-ЗВЕРЬ
Заур-ЗВЕРЬ
   308 / 946
03 ноября в 22:59
сглазили Леню :(
Жека10
Жека10
   835 / 946
03 ноября в 22:44
вот зачем российскому болельщику на это обращать внимание?
Слуцкий что был лучшим тренером в российском футболе?Нет конечно.
Проиграл голандский клуб или выиграл это что супер новость?Чай Витесс не голандский гранд и ничего сверхестественного не произошло
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
   40 / 946
03 ноября в 22:13
все леня в монако собрался
Правдин Семён
Правдин Семён
   116 / 946
03 ноября в 22:09
..В прошлом туре «Витесс» с разгромом уступил «Ден Хаагу»...
2:0 теперь тоже разгром? А 3:0-тотальное уничтожение? 5:0-расформирование?
Гавроша
Гавроша
   46 / 946
03 ноября в 22:08
Увы, слуцкий как был, так и остался заурядным тренером.
dino-hsv
dino-hsv
   82 / 946
03 ноября в 21:42
ну это критично. 2 поражения подряд от аутсайдеров на фоне критики за трусливый футбол... репутация подпортилась, но главное не усугубить ситуацию
ARMENIAN
ARMENIAN
   577 / 946
03 ноября в 20:42
Перехвалили
mangoх12
mangoх12
   21 / 946
03 ноября в 20:09
Игроки сливают , зато сколько хейтеров повыползало
nikoladolgov
nikoladolgov ответил Юрий Сенатов 1
   69 / 946
03 ноября в 19:58
Второе поражение подряд? Это- естественная ситуация для команд, игроки которых не обладают высоким индивидуальным мастерством. Энтузиазм, который присутствовал у них в победных матчах, иссяк, а подкрепить его нечем. Теперь надо надеяться только на второе пришествие духа к команде, когда снова начнет все получаться.
На счет духа это Слуцкеру надо в Спартак
nikoladolgov
nikoladolgov
   69 / 946
03 ноября в 19:56
Слуцкер на своем месте ...
Без чемоданчиков Гинера никуда.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
   505 / 946
03 ноября в 19:30
Второе поражение подряд? Это- естественная ситуация для команд, игроки которых не обладают высоким индивидуальным мастерством. Энтузиазм, который присутствовал у них в победных матчах, иссяк, а подкрепить его нечем. Теперь надо надеяться только на второе пришествие духа к команде, когда снова начнет все получаться.
pomor 445
pomor 445
   224 / 946
03 ноября в 19:12
Рановато в Монако собрался.
Сп62
Сп62
   95 / 946
03 ноября в 18:56
Турнир без спадов пройти трудно. Тут не Ман Сити, не Ливер.
Насмешник
Насмешник
   597 / 946
03 ноября в 18:55
А вот и сказочке конец.
Mi6
Mi6
   525 / 946
03 ноября в 18:51
Рушится карточный домик
holms918
holms918
   650 / 946
03 ноября в 18:01
Ничего страшного.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   43 / 946
03 ноября в 17:57
Обычная тема для космонаФта...
EAGinLE
EAGinLE
   119 / 946
03 ноября в 17:26
Бог троицу любит .
milan-f
milan-f
   142 / 946
03 ноября в 17:24
Sergey Z
Sergey Z
   149 / 946
03 ноября в 17:15
Лёне успеха!
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