«Витесс» Слуцкого терпит второе поражение подряд в Эредивизие

В матче 12-го тура Эредивизие «Витесс» под руководством российского специалиста Леонида Слуцкого потерпел второе поражение подряд в первенстве. Сильнее арнемских «орлов» оказался «Эммен».
На данный момент «Витесс» занимает 4 строчку в таблице, «Эммен» на 13 позиции.
Эммен, стадион Де Оуде Мердейк
«Эммен» - «Витесс» 2:1 (2:1)
Голы: де Леув 11, Лаурсен 22 - Дико 33
«Эммен»: Телгенкамп, Бийл, Хейлен, Вендорп , Барнет, Хиариеж, Пенья, Чакон Ибарген, Лаурсен (Янсен 87), де Леув, Колар (Ариас 69)
Главный тренер: Луккьен Дик.
«Витесс»: Пасвер, Даса, Духи, Обиспо, Кларк (Буйтинк 87), Грот (Леливельд 60), Базур, Беро, Линссен (Дарфалу 69), Матавж, Дико (Буйтинк 87)
Главный тренер: Слуцкий Леонид.
Предупреждения: Базур 54, Дарфалу 70, Бийл 78
В прошлом туре «Витесс» с разгромом уступил «Ден Хаагу».
Сначала взлёт, а потом спуск на грешную землю...
Сначала взлёт, а потом спуск на грешную землю...
Слуцкий что был лучшим тренером в российском футболе?Нет конечно.
Проиграл голандский клуб или выиграл это что супер новость?Чай Витесс не голандский гранд и ничего сверхестественного не произошло
Слуцкий что был лучшим тренером в российском футболе?Нет конечно.
Проиграл голандский клуб или выиграл это что супер новость?Чай Витесс не голандский гранд и ничего сверхестественного не произошло
2:0 теперь тоже разгром? А 3:0-тотальное уничтожение? 5:0-расформирование?
2:0 теперь тоже разгром? А 3:0-тотальное уничтожение? 5:0-расформирование?
Без чемоданчиков Гинера никуда.
Без чемоданчиков Гинера никуда.