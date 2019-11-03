«Чертаново» на своем поле разгромило «Факел»

В матче 21-го тура ФНЛ московское «Чертаново» в домашнем матче разгромило воронежский «Факел». После этой победы «Чертаново» располагается на 4 месте в таблице, «Факел» на 18 позиции.
«Чертаново» - «Факел» 4:0 (2:0)
Голы: Бартасевич 29, Рудковский 31, Герчиков 48, Цыпченко 58
«Чертаново»: Ломаев, Бартасевич, Солдатенков, Редькович (Камышев 61), Рудковский, Завезён (Сулейманов 80), Горшков (Кондаков 69), Пруцев, Герчиков, Сарвели (Конев 74), Цыпченко (Канищев 67)
Главный тренер: Осинькин Игорь.
«Факел»: Ермаков, Брызгалов, Смирнов, Красильниченко, Микушин (Рябокобыленко 60), Гладышев (Соловьёв 53), Петрусев (Корян 87), Косьянчук, Мастерной, Букия (Пухов 64), Мазуров (Коробкин 78)
Предупреждения: Брызгалов 9, Смирнов 13, Бартасевич 24, Мазуров 26, Красильниченко 39, Рудковский 42, Петрусев 78
В прошлом туре «Чертаново» одолело «Енисей».