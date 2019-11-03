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«Чертаново» на своем поле разгромило «Факел»

03 ноября 2019, 16:53
ЧертановоЛоготип футбольный клуб Чертаново (Москва)4 : 0Логотип футбольный клуб Факел (Воронеж)ФакелМатч завершен

В матче 21-го тура ФНЛ московское «Чертаново» в домашнем матче разгромило воронежский «Факел». После этой победы «Чертаново» располагается на 4 месте в таблице, «Факел» на 18 позиции.

«Чертаново» - «Факел» 4:0 (2:0)
Голы: Бартасевич 29, Рудковский 31, Герчиков 48, Цыпченко 58

«Чертаново»: Ломаев, Бартасевич, Солдатенков, Редькович (Камышев 61), Рудковский, Завезён (Сулейманов 80), Горшков (Кондаков 69), Пруцев, Герчиков, Сарвели (Конев 74), Цыпченко (Канищев 67)
Главный тренер: Осинькин Игорь.

«Факел»: Ермаков, Брызгалов, Смирнов, Красильниченко, Микушин (Рябокобыленко 60), Гладышев (Соловьёв 53), Петрусев (Корян 87), Косьянчук, Мастерной, Букия (Пухов 64), Мазуров (Коробкин 78)

Предупреждения: Брызгалов 9, Смирнов 13, Бартасевич 24, Мазуров 26, Красильниченко 39, Рудковский 42, Петрусев 78

В прошлом туре «Чертаново» одолело «Енисей».

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Все комментарии
Лиговский
Лиговский
   350 / 946
04 ноября в 09:04
Чертаново сменит спартак в РПЛ.
ДАША Д
ДАША Д
   287 / 946
03 ноября в 17:24
В итоге в конце Чертаново притормозит.
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