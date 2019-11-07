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Иммобиле уверен, что «Лацио» заслуживает участия в Лиге чемпионов

07 ноября 2019, 12:26

Нападающий «Лацио» Чиро Иммобиле в интервью Sport Mediaset заявил, что римский клуб заслуживает выступать в Лиге чемпионов. 

«Лацио» последний раз играл в квалификации ЛЧ в сезоне 2015/16, в то время как его предыдущее участие в групповом этапе было в далеком 2007 году.

Я думаю только о том, что мы должны попасть в Лигу чемпионов. Мы заслуживаем быть среди лучших!

Напомним, что «Лацио» обыграл «Милан» на выезде в матче 11-го тура чемпионата Италии.

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Все комментарии
Князь Всея Турина
Князь Всея Турина
   236 / 946
вчера в 15:57
вы сейчас из ЛЕ вылетите, о какой ЛЧ может идти речь,когда даже кабинетчики отхватывают?!
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   230 / 946
07 ноября в 15:53
Насчёт всего Лацио есть сомнения, а вот сам Чиро точно достоин ЛЧ.
cska plus
cska plus
   18 / 946
07 ноября в 14:59
Каждый так думает но попадают одни те же.
Конунг Рагнар
Конунг Рагнар
   67 / 946
07 ноября в 14:07
Даже в ЛЕ Лацио так себе играет
ДАША Д
ДАША Д
   287 / 946
07 ноября в 14:01
Дело за малым - попасть в четверку.
Roman Borovikov
Roman Borovikov
   31 / 946
07 ноября в 13:08
Обыграете Кальяри/Аталанту, место в топ 4 временно будет вашим)
VALENCIA C.F.
VALENCIA C.F.
   453 / 946
07 ноября в 13:05
Кто вам мешает?

Войдите в топ 4 серии А и заслуженно выступайте в ЛЧ!
GYTSYL
GYTSYL ответил Князь сажал врагов на посох
   32 / 946
07 ноября в 12:50
С мелана и без ЛЧ смеются. Аха-ха)
    Князь сажал врагов на посох
    Князь сажал врагов на посох ответил GYTSYL
       16 / 946
    07 ноября в 12:46
    Что бы смеялись как с ромы аталанты старухи???
      Князь сажал врагов на посох
      Князь сажал врагов на посох
         16 / 946
      07 ноября в 12:45
      Но свеженапечатанные юани говорят судьям об обратном. Аха-ха)
      GYTSYL
      GYTSYL
         32 / 946
      07 ноября в 12:41
      Что бы смеялись как с ромы аталанты старухи???
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