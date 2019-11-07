Иммобиле уверен, что «Лацио» заслуживает участия в Лиге чемпионов

07 ноября 2019, 12:26

Нападающий «Лацио» в интервью Sport Mediaset заявил, что римский клуб заслуживает выступать в Лиге чемпионов.

«Лацио» последний раз играл в квалификации ЛЧ в сезоне 2015/16, в то время как его предыдущее участие в групповом этапе было в далеком 2007 году.

Я думаю только о том, что мы должны попасть в Лигу чемпионов. Мы заслуживаем быть среди лучших!

Напомним, что «Лацио» обыграл «Милан» на выезде в матче 11-го тура чемпионата Италии.