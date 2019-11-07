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Белица: «Я – противник VAR»

07 ноября 2019, 10:45
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Загреб)3 : 3Логотип футбольный клуб Шахтер (Донецк)ШахтерМатч завершен

Главный тренер загребского «Динамо» Ненад Белица раскритиковал систему VAR после матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Шахтёром» (3:3). 

Неважно, что я сказал главному арбитру после матча. У меня своё негативное мнение о VAR ещё с тех времен, когда я работал в Польше. VAR полностью отнимает эмоции, уничтожает их, создает абсолютно непонятные, бессмысленные ситуации. Да, с помощью технологий можно определять, пересек ли мяч линию ворот. Но исходя из увиденного и в выходные, и вчера вечером, и сейчас, и в Италии, и в Англии, и в Лиге чемпионов, я говорю, что я – противник VAR. Всегда будут ситуации, когда интерпретация судей будет решающей, а они иногда интерпретируют так, а иногда – так. Лучше пусть арбитр ошибается, но это будет человеческий фактор. Мы все иногда ошибаемся. С VAR у нас вроде бы есть нечто безошибочное, но на самом деле случаются ошибки ещё больше. Так что я абсолютный противник. Мне это не нужно.

С тактической точки зрения «Шахтёр» нас удивил. Тайсон и Марлос действовали на флангах, хотя как правило этого не делают, а стараются больше играть в центре. Возможно, в Харькове мы были чуть лучше. Я считаю, что мы были сильнее в обоих матчах и заслужили победу. Как бы там ни было, добыли одно очко и двигаемся дальше. Мне даже не в чем упрекнуть своих ребят – мы старались, играли на максимум и сделали всё, что возможно.

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Князь Всея Турина
Князь Всея Турина
   236 / 946
07 ноября в 15:59
с ВАРили этих динамщиков. Ахметка позвонил и пеналь назначили.... Так что хорваты отскочили от Князей.... Пятов молодчага! а вообще надо было пробивать два пеналя.один на Тайсоне,другой -на Пятове итого Динамо в ауте.
Шахтёру по боку на Динамо,что Киев,что Загреб,что московское.
Мистер Галактикус
Мистер Галактикус
   431 / 946
07 ноября в 14:21
Идиот этот Белица. Интересно, что бы он сказал, если бы благодаря ВАР Динамо удержало победу
Сантус
Сантус
   65 / 946
07 ноября в 13:00
Всё таки поражаюсь целомудрию Соккера...он прямым текстом назвал ВАР пис оф шит....:)
pele1981
pele1981
   488 / 946
07 ноября в 11:25
Твое мнение никого не волнует: VAR скоро будет уже везде!
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