Наби Кейта: «Мане переживает ярчайший период в карьере»

Полузащитник «Ливерпуля» Наби Кейта высказался о партнере по команде – форварде «красных» Садио Мане.
Он переживает ярчайший период в карьере. Сейчас ему нужно оставаться сосредоточенным и не останавливаться на достигнутом. Я знаю Мане как человека, всегда стремящегося к большему, и он будет продолжать в том же духе.
Отметим, что недавно наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал выступления Мане. Тренер заявил, что форвард «Ливерпуля» иногда симулирует нарушения правил. Мане не остался в стороне и ответил на высказывание Гвардиолы.