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Наби Кейта: «Мане переживает ярчайший период в карьере»

07 ноября 2019, 11:41

Полузащитник «Ливерпуля» Наби Кейта высказался о партнере по команде – форварде «красных» Садио Мане.

Он переживает ярчайший период в карьере. Сейчас ему нужно оставаться сосредоточенным и не останавливаться на достигнутом. Я знаю Мане как человека, всегда стремящегося к большему, и он будет продолжать в том же духе.

Отметим, что недавно наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал выступления Мане. Тренер заявил, что форвард «Ливерпуля» иногда симулирует нарушения правил. Мане не остался в стороне и ответил на высказывание Гвардиолы.

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Князь Всея Турина
Князь Всея Турина
   236 / 946
07 ноября в 21:20
ты бы за своей карьерой смотрел,может меньше косячил.
Klaus-S
Klaus-S
   208 / 946
07 ноября в 19:50
Садио сейчас очень хорош. И это при том что у него по сути не было отдыха летом. После финала Кубка Африки, он передохнул недельку, и опять в бой.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   230 / 946
07 ноября в 13:41
В воскресенье Мане продемонстрирует Пепу что по мимо нырков у него есть ещё кое-какие таланты..
STVA 1
STVA 1
   90 / 946
07 ноября в 11:44
Симулировать тоже надо уметь)))
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