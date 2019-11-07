Наби Кейта: «Мане переживает ярчайший период в карьере»

Полузащитник «Ливерпуля» высказался о партнере по команде – форварде «красных» .

Он переживает ярчайший период в карьере. Сейчас ему нужно оставаться сосредоточенным и не останавливаться на достигнутом. Я знаю Мане как человека, всегда стремящегося к большему, и он будет продолжать в том же духе.