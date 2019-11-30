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Головин: «Будет ли успехом повторение ЧЕ-2008? Хотелось бы забраться выше»

сегодня, 11:11

Хавбек «Монако» и сборной России Александр Головин в общении с прессой поделился мыслями о грядущем выступлении национальной команды на Евро-2020.  

Слова Черчесова про глобальную задачу выиграть Евро? Когда участвуешь в турнире, думаешь о победе, а не ограничиваешь цели только выходом из группы. Это первое, что у тебя на уме, но хочется пройти дальше. Все хотят выиграть Евро.

Будет ли успехом повторение истории 2008 года? Это хороший результат. Можно сказать, успех, но хотелось бы забраться повыше. Тот факт, что играем дома, должен стать дополнительным стимулом: родные стены, свои болельщики. Это огромный плюс.  

Отметим, что при общении с журналистами Головин также сообщил о трех вещах из России, по которым скучает.

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Все комментарии
Сп62
Сп62
   222 / 955
сегодня в 12:58
Голвина и команду поддерживаю. Сдаться сразу это позор, а попытаться бороться есть шанс себя проявить.
Армейская душа
Армейская душа
   62 / 955
сегодня в 12:57
Пока Джикия играет за соперника - на "забраться выше" можно забыть
Владимир Дыкин
Владимир Дыкин
   953 / 955
сегодня в 12:53
Огорчу Головина. Скорее всего итогом выступления для сборной России будет повторение результата на Евро-2016.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   10 / 955
сегодня в 12:53
Решающий матч будет с Данией, дома.
Только у них дома. Может, с третьего места вылезем из группы...
Заур-ЗВЕРЬ
Заур-ЗВЕРЬ
   421 / 955
сегодня в 12:46
Из группы обязаны выходить, группа будет состоять из трех команд, так как Бельгия всех обует и скорее всего возьмет кубок, ну нам при самом удачном раскладе светит матч за 3-тье место с Украиной))))
mihaluch
mihaluch
   80 / 955
сегодня в 12:45
Уэльс по жребию выпадет и Бейл один всю сборную России обыграет.
yasukuni
yasukuni
   368 / 955
сегодня в 12:39
Одно скажу: пить меньше надо!
Grey33
Grey33
   275 / 955
сегодня в 12:38
Из группы с Бельгией, Данией и Уэльсом мы ни за что не выйдем.
Если попадёт Финляндия, 50 на 50.
Гавриленко
Гавриленко
   4 / 955
сегодня в 12:34
Без тебя, может, и получится!
Rattlehead
Rattlehead
   191 / 955
сегодня в 12:34
В итоге не выйдут из группы, заняв последнее место, Дзюба на правах капитана процитирует Аршавина, а Черчесову предложат новый контракт.
time out
time out
   59 / 955
сегодня в 12:32
Так из конюшни жеребец. Там любят в прессе рассказать о своих мечтаниях и обещаниях.
Брулин
Брулин
   271 / 955
сегодня в 12:20
Головин, что-то слишком много стал говорить, ему б игрой своей заняться.
Шуnя771
Шуnя771
   236 / 955
сегодня в 12:05
Опять фантазии.
Юррыч
Юррыч
   155 / 955
сегодня в 11:56
Монакские фантазии.
Roman Borovikov
Roman Borovikov
   55 / 955
сегодня в 11:48
Это болезнь "головного" мозга - рассчитывать и пытаться хотя бы повторить результат 2008, для текущего состава сборной и такого тренера как Стаса(((
Морозовский
Морозовский
   13 / 955
сегодня в 11:42
КИШКА ТОНКА!
LAISMEN
LAISMEN
   604 / 955
сегодня в 11:39
Хотелось бы забраться выше»......бери лестницу и вперед
nikoladolgov
nikoladolgov
   137 / 955
сегодня в 11:32
Осталось получить в группу Уэльс и три поражения считай у нас в кармане.
Аполлон Тиртышный- Кацман
Аполлон Тиртышный- Кацман
   157 / 955
сегодня в 11:21
Пучит парня не по-детски. Не исключено, что вечерами цепляет на грудь значок ЗМС и долго любуется собой в зеркале.
karnager
karnager
   405 / 955
сегодня в 11:15
Если вы ставите задачу выиграть Евро, то все задачи, которые ниже неё, считаются провальными и недоделанными. Не знаю зачем усатый так делает, с психологией у нашей футболеров проблемы. И вот когда придёт даже 3-4 место на Евро, с учетом этой глобальной задачи такое выступление можно считать провалом, а не крутым результатом. И тогда уже будет новый Аршавин, который скажет: Вы не оправдали своих ожиданий
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