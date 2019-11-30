Головин: «Будет ли успехом повторение ЧЕ-2008? Хотелось бы забраться выше»

Хавбек «Монако» и сборной России в общении с прессой поделился мыслями о грядущем выступлении национальной команды на Евро-2020.

Слова Черчесова про глобальную задачу выиграть Евро? Когда участвуешь в турнире, думаешь о победе, а не ограничиваешь цели только выходом из группы. Это первое, что у тебя на уме, но хочется пройти дальше. Все хотят выиграть Евро.

Будет ли успехом повторение истории 2008 года? Это хороший результат. Можно сказать, успех, но хотелось бы забраться повыше. Тот факт, что играем дома, должен стать дополнительным стимулом: родные стены, свои болельщики. Это огромный плюс.