Головин: «Черчесов – очень требовательный тренер»

Полузащитник «Монако» и сборной России рассказал о методах работы главного тренера национальной команды .

В чём феномен Черчесова, который за такой короткий период времени заставил заново полюбить сборную? Жёсткая дисциплина. Он от каждого требует показывать на поле максимум – сколько можешь, столько и выкладывайся. Мне кажется, у нас в клубах люди столько не бегают, сколько в сборной. Тот же Дзюба в «Зените» так не обороняется, как в сборной. Черчесов – очень требовательный тренер, поэтому ты не можешь выйти и не доработать.