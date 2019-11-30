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Головин: «Черчесов – очень требовательный тренер»

сегодня, 11:06

Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин рассказал о методах работы главного тренера национальной команды Станислава Черчесова.

В чём феномен Черчесова, который за такой короткий период времени заставил заново полюбить сборную? Жёсткая дисциплина. Он от каждого требует показывать на поле максимум – сколько можешь, столько и выкладывайся. Мне кажется, у нас в клубах люди столько не бегают, сколько в сборной. Тот же Дзюба в «Зените» так не обороняется, как в сборной. Черчесов – очень требовательный тренер, поэтому ты не можешь выйти и не доработать.

Ранее Головин рассказал, по чему в России больше всего скучает.  

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