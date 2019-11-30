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Бистрович: «Постараемся сделать всё, чтобы обыграть „Эспаньол“»

сегодня, 01:17
ЭспаньолЛоготип футбольный клуб Эспаньол (Барселона)-:-Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА12.12.2019 в 23:00 Не начался

Полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович после ничьей с «Лудогорцем» (1:1) в 5-м туре группового этапа Лиги Европы поделился ожиданиями от заключительной для «армейцев» игры в этом сезоне ЛЕ против «Эспаньола».

ЦСКА потерял шансы на продолжение еврокубковой кампании. С какими мыслями отправитесь на последний матч группового раунда к «Эспаньолу»?

— В ЦСКА собрано очень много молодых игроков, для нас каждая встреча в еврокубках — это большой опыт. Думаю, что мы приедем в гости к «Эспаньолу» с настроем только на победу.

— Будет ли футболистам легче действовать против испанцев, так как фактически никакого давления на команду не будет, ибо результат ничего глобально не поменяет?

— Для нас будет без разницы, есть давление или нет. Матч будет таким же важным, как и остальные встречи в Лиге Европы, постараемся сделать всё, чтобы обыграть «Эспаньол».

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