Медведев: «Игра со „Спартаком“ - самая особенная»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал предстоящий матч 18-го тура РПЛ против «Спартака».
Футбольное сражение, битва, война могут быть только на поле во время матча. Готовимся в тесном взаимодействии со службой безопасности «Спартака», все службы знают свои обязанности и права.
Игра со «Спартаком» - самая особенная, такой же принципиальный матч с ЦСКА. Надеюсь, самые напряженные матчи в Лиге чемпионов еще впереди.
Ранее стало известно, что «Зенит» продал на игру со «Спартаком» 52 тысячи билетов.
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Поэтому без Вилкова никак не обойтись!
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Поэтому без Вилкова никак не обойтись!