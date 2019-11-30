Медведев: «Игра со „Спартаком“ - самая особенная»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал предстоящий матч 18-го тура РПЛ против «Спартака».

Футбольное сражение, битва, война могут быть только на поле во время матча. Готовимся в тесном взаимодействии со службой безопасности «Спартака», все службы знают свои обязанности и права.