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Медведев: «Игра со „Спартаком“ - самая особенная»

сегодня, 09:46
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)-:-Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакЗавтра в 19:00 Не начался

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал предстоящий матч 18-го тура РПЛ против «Спартака». 

Футбольное сражение, битва, война могут быть только на поле во время матча. Готовимся в тесном взаимодействии со службой безопасности «Спартака», все службы знают свои обязанности и права.

Игра со «Спартаком» - самая особенная, такой же принципиальный матч с ЦСКА. Надеюсь, самые напряженные матчи в Лиге чемпионов еще впереди.

Ранее стало известно, что «Зенит» продал на игру со «Спартаком» 52 тысячи билетов.

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cska plus
cska plus
   10 / 957
сегодня в 10:05
Вся Россия ждёт трёху от Дзюбы.
Footbolista
Footbolista
   8 / 957
сегодня в 09:57
У бомжей не зажило еще с советских времен и с 90-х...вроде уже и Спартак не тот и зенит другой...но страх перед Спартаком уже видимо на генетическом уровне)...для Спартака игра с зенитом никогда не была такой принципиальной как для бомжей...
time out
time out
   61 / 957
сегодня в 09:55
Эта игра особенная только для зенита. На кон ставится все, даже карманные проплаченные судьи. Причем внаглую, не смотря на мнение общественности. Очередной фарс кабинетного футбола в исполнении питерцев. У них вызывает страх даже разобранный полуживой Спартак. Одно только название Спартак приводит их в панический ужас.
Пусик тарасовский
Пусик тарасовский
   257 / 957
сегодня в 09:48
Пора запомнить, спартак остался в прошлом, ныне это обыкновенный середняк с большими амбициями и тотальной поддержкой на всех уровнях.
cska1948
cska1948
   138 / 957
сегодня в 09:48
Медведев: «Игра со „Спартаком“ - самая особенная»
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Поэтому без Вилкова никак не обойтись!
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