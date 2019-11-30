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Рыбус: «Вылет из еврокубков не мешает в чемпионате»

сегодня, 10:26

Полузащитник «Локомотива» Мацей Рыбус рассказал о главных задачах московского клуба. 

Обидно проиграть «Байеру». В двух домашних играх пропускаем быстрые голы — это невезение. У наших соперников чуть выше уровень, поэтому мы не вышли из группы. Но это уже история, надо смотреть вперед.

В воскресенье важная игра против «Динамо». Они набрали хорошую форму. Знаем, как они играют, но еще будем обсуждать с тренерским штабом. Будет непростой матч.

Мотивация у нас, конечно, есть. Вылет из еврокубков не мешает в чемпионате. Хотим достойно выступить в двух оставшихся матчах, набрать 6 очков и хорошо завершить этот год. Надеюсь, получится.

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Все комментарии
kotmyshka
kotmyshka
   257 / 957
сегодня в 11:03
а что мешает?
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох
   6 / 957
сегодня в 10:55
Багор
Багор
   36 / 957
сегодня в 10:51
Если проигрывать спартаку, то в еврокуубках лучше не рисоваться.
Морозовский
Морозовский
   12 / 957
сегодня в 10:45
Затрахали они этой мотивацией! Посадить этих футболёров на народную З/П, чтобы они поняли смысл этого слова.
Roman Borovikov
Roman Borovikov
   51 / 957
сегодня в 10:35
А жаль что вылет не мешает, ведь не хочется вас снова видеть в еврокубках в следующем году)
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