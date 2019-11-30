Рыбус: «Вылет из еврокубков не мешает в чемпионате»

Полузащитник «Локомотива» рассказал о главных задачах московского клуба.

Обидно проиграть «Байеру». В двух домашних играх пропускаем быстрые голы — это невезение. У наших соперников чуть выше уровень, поэтому мы не вышли из группы. Но это уже история, надо смотреть вперед.

В воскресенье важная игра против «Динамо». Они набрали хорошую форму. Знаем, как они играют, но еще будем обсуждать с тренерским штабом. Будет непростой матч.

Мотивация у нас, конечно, есть. Вылет из еврокубков не мешает в чемпионате. Хотим достойно выступить в двух оставшихся матчах, набрать 6 очков и хорошо завершить этот год. Надеюсь, получится.