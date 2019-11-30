«Манчестер Сити» потерял очки в игре с «Ньюкаслом»

«Манчестер Сити» сыграл вничью с «Ньюкаслом» в матче 14-го тура чемпионата Англии.
«Манчестер Сити» (29) располагается на втором месте, «Ньюкасл» (16) - 12-й.
Ньюкасл-апон-Тайн, стадион Сент-Джеймс Парк
«Ньюкасл» - «Манчестер Сити» 2:2 (1:1)
Голы: Виллемс 25, Шелви 88 - Стерлинг 22, Де Брюйне 82
«Ньюкасл Юнайтед»: Дубравка, Манкильо, Фернандес, Кларк, Дамметт, Виллемс, Альмирон, Хэйден, Шелви, Сен-Максимен (Атсу 80), Жоэлинтон (Гейл 69)
Главный тренер: Брюс Стив.
«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Стоунз, Фернандиньо, Менди, Де Брюйне, Гюндоган, Сильва (Фоден 70), Марез (Бернарду Силва 69), Габриэл Жезус (Родри 84), Стерлинг
Главный тренер: Гвардиола Хосеп.
Предупреждения: Гюндоган 24, Фернандиньо 53, Манкильо 73
В прошлом туре «Манчестер Сити» одержал победу над «Челси».
Эксперимент с Ферна в защите себя походу не оправдывает.
Один раз Пеп так рискнул, когда поставил Маскерано в центр и тот неплохо себя проявил, а сейчас что то не идет вот так.
Эксперимент с Ферна в защите себя походу не оправдывает.
Один раз Пеп так рискнул, когда поставил Маскерано в центр и тот неплохо себя проявил, а сейчас что то не идет вот так.
ливерпук можно поздравлять с чемпиком
ливерпук можно поздравлять с чемпиком
Такие подарки Сити дарит.
Красные могут проиграть только себе в этом сезоне.
Такие подарки Сити дарит.
Красные могут проиграть только себе в этом сезоне.
В ноября определился чемпион)
В ноября определился чемпион)