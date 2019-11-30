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«Манчестер Сити» потерял очки в игре с «Ньюкаслом»

сегодня, 17:23
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«Манчестер Сити» сыграл вничью с «Ньюкаслом» в матче 14-го тура чемпионата Англии.

«Манчестер Сити» (29) располагается на втором месте, «Ньюкасл» (16) - 12-й.

Ньюкасл-апон-Тайн, стадион Сент-Джеймс Парк

«Ньюкасл» - «Манчестер Сити» 2:2 (1:1)
Голы: Виллемс 25, Шелви 88 - Стерлинг 22, Де Брюйне 82

«Ньюкасл Юнайтед»: Дубравка, Манкильо, Фернандес, Кларк, Дамметт, Виллемс, Альмирон, Хэйден, Шелви, Сен-Максимен (Атсу 80), Жоэлинтон (Гейл 69)
Главный тренер: Брюс Стив.

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Стоунз, Фернандиньо, Менди, Де Брюйне, Гюндоган, Сильва (Фоден 70), Марез (Бернарду Силва 69), Габриэл Жезус (Родри 84), Стерлинг
Главный тренер: Гвардиола Хосеп.

Предупреждения: Гюндоган 24, Фернандиньо 53, Манкильо 73

В прошлом туре «Манчестер Сити» одержал победу над «Челси».

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Все комментарии
Октябрь 1917
Октябрь 1917
   411 / 949
сегодня в 18:59
Очередной шаг к потере титула.
Thom52
Thom52
   542 / 949
сегодня в 18:56
Джонджо - звезда Копа!
25процентный клоун
25процентный клоун
   17 / 949
сегодня в 18:52
Очень жаль
fanliverpoolfan 2
fanliverpoolfan 2
   34 / 949
сегодня в 18:37
Отличный результат
4epenaxa
4epenaxa
   602 / 949
сегодня в 18:29
Чемпионство все ближе...)
anfield1984
anfield1984 ответил Летучий-Голландец.
   360 / 949
сегодня в 18:28
Маска с Пуйолем играл. А ферна непойми с кем.
волгодон 2
волгодон 2
   40 / 949
сегодня в 18:17
На багаже Бенитеса сыграл Ньюкасл)
Kurt Bekelman
Kurt Bekelman
   70 / 949
сегодня в 18:16
Шелви бывшему клубу помог))))
violent
violent
сегодня в 18:09
снова неожиданно
cska plus
cska plus
   9 / 949
сегодня в 18:06
Фантастика!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   10 / 949
сегодня в 18:05
Упертый этот Ньюеасл
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
   252 / 949
сегодня в 18:03
Ну а Сити конечно странно поступил, когда не взяли нормального защитника после ухода Компани..
Эксперимент с Ферна в защите себя походу не оправдывает.
Один раз Пеп так рискнул, когда поставил Маскерано в центр и тот неплохо себя проявил, а сейчас что то не идет вот так.
cannongun
cannongun
   91 / 949
сегодня в 18:01
фейсапалм
ливерпук можно поздравлять с чемпиком
da da da
da da da ответил dimagas2
   377 / 949
сегодня в 17:58
Ну так и там 24)))Всегда соврать готов барсук)))
25 удар был после фин свистка,его не засчитали видно просто)
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
   252 / 949
сегодня в 17:57
Если Ливерпуль и в этом сезоне не выиграет апл, то нужно расстрелять к черту!)
Такие подарки Сити дарит.
Красные могут проиграть только себе в этом сезоне.
dimagas2
dimagas2 ответил da da da
   125 / 949
сегодня в 17:56
https://www.premierleague.com/match/46740
Ну так и там 24)))Всегда соврать готов барсук)))
112910415
112910415
   66 / 949
сегодня в 17:55
главная интрига давно прекратила существование
КЭТиК
КЭТиК
   209 / 949
сегодня в 17:55
Ливерпуль - чемпион.
BCB
BCB
   307 / 949
сегодня в 17:54
Ньюкасл респект
neomessi
neomessi
   143 / 949
сегодня в 17:54
Ну смело можно закрыть "могучий и интересный" АПЛ.
В ноября определился чемпион)
da da da
da da da ответил dimagas2
   377 / 949
сегодня в 17:53
А где 25 ударов?Если их всего 17))Придумал?)))
https://www.premierleague.com/match/46740
Y N W A.
Y N W A. ответил Тео Джонс
   41 / 949
сегодня в 17:47
Не, сити это сити, пенсы при всем уважении пока совсем не монструозны, а Лестер...а Лестер вряд ли будет стабильно набирать трехи)
Князь Всея Турина
Князь Всея Турина ответил juvenale
   571 / 949
сегодня в 17:46
сквозеров с чемпионством
только после нас,как мы ЛЧ выиграем.
juvenale
juvenale
   12 / 949
сегодня в 17:43
сквозеров с чемпионством
Князь Всея Турина
Князь Всея Турина ответил dzvinka
   571 / 949
сегодня в 17:43
все закономерно, пока в команде были бойцы по типу Компани, Фэрны, КДБ - она решала... ща их всех плавно заменяют на такий п****ых и техничных любимчиков как гюндоганы, жезусы, марезы. и будет п****а этому сити, зато это будет действительно сити лысого.
Компашка по возрасту ушёл, Ферна и КДБ, вроде бы на поле были,ну а Жезус вместо травмированного Куна. Насчёт бойцов сити это громко сказанно,ну разве что Коларов и Джеко были такими. Сейчас нет клубных бойцов,те времена ушли в недавнее прошлое. Сейчас время не пивнушек,а клубняка и кальянчика,барбери шопов и прочей ахинеи. Единственно,что есть ещё футболисты в командах,за что им спасибо. Сороки ,как впрочем и Бёрнли это атлетические игроки,типа олдскульного бритиш футбола,на этот раз тактика оправдала себя и Нью 1 очко за счастье.Рафа уехал,а клуб ещё по инерции движется,что будет после Боксинга - увидим,но Сороки всегда давали бой топ клубам, правда не всегда это получалось,в том сезоне хлопнули Пепса.
dimagas2
dimagas2 ответил da da da
   125 / 949
сегодня в 17:41
25 ударов,Сити 90 минут доминировал над Нькасталом,такие клубы в футболе не нужны. без Рафы этот клуб никому не нужен,надеемся что как минимум вылетят уже в этом сезоне.
А где 25 ударов?Если их всего 17))Придумал?)))
Тео Джонс
Тео Джонс ответил da da da
   57 / 949
сегодня в 17:41
у Ньекастла даже болельщики на стадионе были мерзкие,мяч отдавать не хотели,игроки время тянут.разве за это ФА им платит 100лям фунтов?в Испании,в Португалии,в Голландии,во Франции,да даже в Германии команды играя дома все равно идут в атаку,ну или пытаются это делать за редким исключением.
Так они и пошли в атаку, заработали штрафной и красиво раскатали его голом и это факт=)
Limp Bizkit
Limp Bizkit
сегодня в 17:41
У МС кризис.
Galaxy real way
Galaxy real way
   648 / 949
сегодня в 17:40
МС не узнать в этом сезоне, буксуют знатно.
Тео Джонс
Тео Джонс ответил Y N W A.
   57 / 949
сегодня в 17:39
Точно. но тоже неплохо)
С такой игрой горожан, это не главные ваши соперники явно), нужно уже смотреть на отрыв от Челси и Лестера)
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