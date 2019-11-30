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«Крылья Советов» на домашнем поле уступили «Уфе»

сегодня, 15:55
Крылья СоветовЛоготип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)0 : 1Логотип футбольный клуб УфаУфаМатч завершен

«Крылья Советов» уступили «Уфе» в матче 18-го тура РПЛ.

После этого матча «Крылья Советов» занимают 12-ю строчку в таблице (18 очков), а «Уфа» - 6-ю (22 очка).

Самара, стадион «Самара Арена»

«Крылья Советов» - «Уфа» - 0:1 (0:1)
Гол: Бизяк 25

«Крылья Советов»: Рыжиков, Анюков, Бурлак, Чернов, Полуяхтов, Лысцов, Тимофеев, Кабутов (Голенков 46), Зиньковский, Канунников (Терехов 68), Радонич
Главный тренер: Божович Миодраг.

«Уфа»: Беленов, Неделчару, Пуцко, Йокич, Сухов, Алиев, Фомин, Карп, Тилль (Голубев 55), Кротов (Вомбергар 67), Бизяк
Главный тренер: Евсеев Вадим.

Предупреждения: Пуцко 33, Карп 49, Йокич 70, Лысцов 90.

Судья: Васильев Станислав.

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Все комментарии
nikoladolgov
nikoladolgov ответил Leha-ha50
   138 / 955
сегодня в 16:09
Беззубая игра КС, что то разладилось в механизме команды. Уфу с победой!!!
Так губернатор сказал, что финансирование КС будет прекращено из бюджета ...
А другого у них нет.
Вот все кинулись трудоустраиваться по Спартакам, Зенитам ....
nikoladolgov
nikoladolgov
   138 / 955
сегодня в 16:06
Кто сказал , что Крылья в 63 - Крыльььььья лучший клуп в Европе !
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
   37 / 955
сегодня в 16:05
Евсеева и Ко с победой. Божевичу полтора шага до пердива. Ей там внизу! Принимайте гостя!).
Спагетти
Спагетти
   824 / 955
сегодня в 15:58
Кто вообще придумал что Канунников футболист?)))
Z. Kramer
Z. Kramer
   239 / 955
сегодня в 15:58
Уфа догнала Спартак, что радует.
Leha-ha50
Leha-ha50
   22 / 955
сегодня в 15:58
Беззубая игра КС, что то разладилось в механизме команды.
Уфу с победой!!!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   9 / 955
сегодня в 15:57
Неожиданно ,но хоть у народных колени задрожат перед завтра...
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