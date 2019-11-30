«Крылья Советов» на домашнем поле уступили «Уфе»

«Крылья Советов» уступили «Уфе» в матче 18-го тура РПЛ.
После этого матча «Крылья Советов» занимают 12-ю строчку в таблице (18 очков), а «Уфа» - 6-ю (22 очка).
Самара, стадион «Самара Арена»
«Крылья Советов» - «Уфа» - 0:1 (0:1)
Гол: Бизяк 25
«Крылья Советов»: Рыжиков, Анюков, Бурлак, Чернов, Полуяхтов, Лысцов, Тимофеев, Кабутов (Голенков 46), Зиньковский, Канунников (Терехов 68), Радонич
Главный тренер: Божович Миодраг.
«Уфа»: Беленов, Неделчару, Пуцко, Йокич, Сухов, Алиев, Фомин, Карп, Тилль (Голубев 55), Кротов (Вомбергар 67), Бизяк
Главный тренер: Евсеев Вадим.
Предупреждения: Пуцко 33, Карп 49, Йокич 70, Лысцов 90.
Судья: Васильев Станислав.
А другого у них нет.
Вот все кинулись трудоустраиваться по Спартакам, Зенитам ....
А другого у них нет.
Вот все кинулись трудоустраиваться по Спартакам, Зенитам ....
Уфу с победой!!!
Уфу с победой!!!