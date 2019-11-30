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«Марсель» одолел «Брест» и закрепился на второй строчке Лиги 1

сегодня, 00:43
МарсельЛоготип футбольный клуб Марсель2 : 1Логотип футбольный клуб БрестБрестМатч завершен

В матче 15-го тура французской Лиги 1 «Марсель» на своем поле обыграл «Брест». После этой победы «провансальцы» закрепились на второй строчке таблицы, набрав 28 очков. «Брест» остается на 13-й строчке (18 очков).

«Марсель» - «Брест» 2:1 (0:0)
Голы: Сарр 56, Радоньич 89 - Кардона 88

«Марсель»: Манданда, Сакаи, Камара, Чалета-Цар, Амави, Ронже, Стротман, Сансон, Сарр (Радоньич 74), Бенедетто (Лопес 80), Пайет (Жермен 88)
Главный тренер: Виллаш-Боаш Андре.

«Брест»: Ларсоннер, Фоссурье, Кастеллетто, Баин, Перро, Белкебла (Баттоккио 64), Диалло, Ласн (Менди 73), Отре (Грандсер 69), Шарбонье, Кардона

Предупреждения: Диалло 20

Удаления: Менди 90+5

В прошлом туре «Марсель» был сильнее «Тулузы».

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Все комментарии
Vilen Naidenkne
Vilen Naidenkne
сегодня в 01:13
Марсель возраждение? Надеюсь , давно кроме ПСЖ и Лиона французских клубов с именем в лч не было
da da da
da da da
   445 / 956
сегодня в 01:06
давно Марселя не было в ЛЧ
dimagas2
dimagas2
   124 / 956
сегодня в 00:47
Как и Лилль в прошлом сезоне: стрельнули ,продали лидеров,обратно в пердив.
Гавриленко
Гавриленко
   4 / 956
сегодня в 00:47
Бресту удачи. Надо монако выбивать из Л1.
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