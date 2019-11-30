«Марсель» одолел «Брест» и закрепился на второй строчке Лиги 1

В матче 15-го тура французской Лиги 1 «Марсель» на своем поле обыграл «Брест». После этой победы «провансальцы» закрепились на второй строчке таблицы, набрав 28 очков. «Брест» остается на 13-й строчке (18 очков).
«Марсель» - «Брест» 2:1 (0:0)
Голы: Сарр 56, Радоньич 89 - Кардона 88
«Марсель»: Манданда, Сакаи, Камара, Чалета-Цар, Амави, Ронже, Стротман, Сансон, Сарр (Радоньич 74), Бенедетто (Лопес 80), Пайет (Жермен 88)
Главный тренер: Виллаш-Боаш Андре.
«Брест»: Ларсоннер, Фоссурье, Кастеллетто, Баин, Перро, Белкебла (Баттоккио 64), Диалло, Ласн (Менди 73), Отре (Грандсер 69), Шарбонье, Кардона
Предупреждения: Диалло 20
Удаления: Менди 90+5
В прошлом туре «Марсель» был сильнее «Тулузы».